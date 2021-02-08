‫تصنيف شركة شنغهاي إلكتريك المحسن في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركاتية على مقياس أتش أس آي يسلط الضوء على جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية الشركاتية للعام 2020

شنغهاي، 8 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — تم رفع تصنيف مجموعة شنغهاي إلكتريك (“شنغهاي إلكتريك” أو “الشركة”)، الشركة المصنعة والموردة الرائدة عالميًا لمعدات توليد الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية وخدمات التكامل، إلى المستوى A على مقياس هانغ سنغ للاستدامة للحوكمة البيئية والاجتماعية والشركاتية، ما يعكس جهود الشركة المحسّنة في النهوض بجهود الإغاثة من جائحة كوفيد-19 والتخفيف من حدة الفقر والممارسات البيئية والصحية والسلامة.

كان أداء شركة شنغهاي إلكتريك جيدًا في تطوير إستراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والشركاتية، التي تشير إلى العوامل البيئية والاجتماعية والشركاتية التي تقيس استدامة الشركة والتأثير المجتمعي على الاستثمار. يوضح تقرير تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركاتية الذي جمعته مؤشرات هانغ سنغ أن الشركة تحتل موقعا في العشرة في المئة الأعلى من بين 332 نظيرًا في الصناعة و 1435 شركة من حيث أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركاتية في المجالات الأساسية مثل حوكمة الشركات، والبيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وقضايا المستهلك، فضلا عن المشاركة والتنمية المجتمعية.

جاء التصنيف في الوقت الذي أدرجت فيه مؤشرات هانغ سنغ مؤخرًا شنغهاي إلكتريك في بعض مؤشراتها المتعلقة بالاستدامة – مؤشر استدامة الشركات هانغ سنغ (الصين أ)، مؤشر استدامة الشركات هانغ سنغ (البر الرئيسي وهونغ كونغ) ومؤشر العتبة لهانغ سنغ (الصين أ) لاستدامة الشركات. يؤكد رفع تصنيف الشركة على مزيد من الاعتراف بإنجازات شنغهاي إلكتريك في تعزيز الاستدامة والمسؤولية الشركاتية في السنوات الأخيرة، بعد حصولها على تصنيف أعلى في الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركاتية من أم أس سي آي في العام 2020.

تتبنى مؤشرات هانغ سنغ نموذج تقييم صارمًا لتصنيف الشركات المشاركة فيه. وقد عينت المؤشرات وكالة ضمان الجودة في هونغ كونغ، وهي هيئة تقييم مهنية ومستقلة، لتقييم أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركاتية لنحو 500 شركة مدرجة في هونغ كونغ وأكثر من 1200 شركة من شركات الأسهم أ.

مع تواصل اقتحام الوباء للعالم، قامت شنغهاي إلكتريكب سلسلة من الإجراءات لمساعدة المتضررين من وباء كوفيد-19. شكلت الشركة فريقًا لتطوير آلات لإنتاج الأقنعة الطبية، وتهدف إلى العمل مع الشركاء لتوسيع نطاق إنتاج الأقنعة الجراحية من 100،000 إلى 120،000 يوميًا عن طريق تجميع عشرة خطوط إنتاج بحلول 20 شباط/فبراير 2020.

محليًا، تبرعت شنغهاي إلكتريك يوم 29 كانون الثاني/يناير 2020 بسبع قطع من معدات التصوير المقطعي تزيد قيمتها على 24.75 مليون يوان صيني (3.8 مليون دولار أميركي) إلى الصليب الأحمر في ووهان. تبرع موظفو شنغهاي إلكتريك بما يزيد عن 8.8 مليون يوان صيني اعتبارًا من مارس الماضي للمساعدة في أعمال الإغاثة من الوباء في الصين.

كجزء من ممارسات المسؤولية الشركاتية للشركة، شاركت شنغهاي إلكتريك بشكل فعال في أعمال تخفيف حدة الفقر في المناطق الريفية في الصين. منذ العام 2018، تبرعت الشركة بمبلغ 2.25 مليون يوان صيني للقرى الواقعة في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين. تم استخدام التبرع لبناء الطرق ومصابيح الشوارع الجديدة وساعد في تحسين جودة المعيشة لأكثر من 4400 من السكان المحليين. كما تبرعت الشركة بمبلغ إجمالي قدره 12.48 مليون يوان صيني في العام 2019 إلى فنغشيان، وهي ضاحية فقيرة في جنوب شنغهاي.

ساعدت الشركة أيضًا المشاريع والشركاء في الخارج خلال الذروة الأولى لوباء كوفيد-19. في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2020، تبرعت شنغهاي إلكتريك بأقنعة جراحية لشركة فوجي إلكتريك اليابانية وساراوك إنيرجي في ماليزيا ومحطة واسط الحرارية لتوليد الطاقة في العراق ومشروع ثار بلوك – 1 المتكامل لتوليد الطاقة من مناجم الفحم في باكستان.

كثفت شنغهاي إلكتريك جهودها في مجال البيئة والصحة والسلامة، حيث أسست نظامًا لإدارة الصحة والسلامة وتشكيل لجان في مكاتبها الإقليمية لتعزيز ممارسات البيئة والصحة والسلامة. على سبيل المثال، ومن أجل حماية سلامة الموظفين، عملت الشركة مع شركاء محليين في دبي منذ اندلاع كوفيد-19 لتشكيل فريق لمكافحة الفيروسات في الموقع. تلقى الموظفون المحليون والصينيون إرشادات وكتيبات استشارية مع دورات تدريبية حول السلامة في الموقع تم تنظيمها باللغتين الإنجليزية والعربية.

بذلت الشركة أيضًا جهودًا لضمان تسببها في الحد الأدنى من التأثير على الموائل الطبيعية. وعملت مع علماء البيئة وخبراء البيئة لنقل الحيوانات البرية و 180 شجرة مسكيت عبر مساحة 40 كيلومترا مربعا من الأرض بالقرب من موقع بناء مشروع الطاقة الشمسية في دبي.

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