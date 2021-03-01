‫تصدر LONGi تقريرها الأول حول العمل المناخي في قمة COP26

شيان، الصين، 6 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — شارك مؤسس LONGi ورئيسها السيد لي تشنغو في نشاط خاص للشركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 (COP26) في غلاسكو عبر تقنية الفيديو على الإنترنت، مع تحديد LONGi “الالتزام والعمل لمواجهة تغير المناخ” وإصدار أول تقرير للشركة حول العمل المناخي في جناح الشركات الصينية.

في عام 2020، انضمت شركة LONGi إلى المبادرات RE100 و EV100 و EP100 على التوالي، لتصبح أول شركة صينية تنضم إلى المبادرات الثلاث لمجموعة المناخ في نفس الوقت. انضمت LONGi أيضًا إلى مبادرة Science Based Target (SBTi) في نفس العام ردًا على استبيان مشروع الكشف عن الكربون (CDP) لتغير المناخ، والذي فتح الطريق لمشاركة الشركة في أهداف التنمية المستدامة (Climate Action).

وفقًا لتقريرها ، تعمل شركة LONGi بنشاط على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز تنفيذ المبادرات الدولية الأربع. أكملت الشركة المحاسبة والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر سلسلة القيمة بأكملها لأول مرة، حيث وصلت نسبة الكهرباء المتجددة المستخدمة في عام 2020 إلى 41.83%، أي ما يعادل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.35 مليون طن.

في غضون ذلك، حققت مصانع LONGi الخمسة في مقاطعة يونان استخدامًا بنسبة 100% للكهرباء المتجددة. وفقًا لمعايير SBTi، قدمت الشركة أيضًا أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات لأول مرة – استنادًا إلى أرقام 2020، سيتم تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضمن نطاق التشغيل في عام 2030 بنسبة 60% وكثافة انبعاثات الكربون لكل طن من السيليكون المادة، لكل واط من الخلية ولكل طن من الزجاج بنسبة 20%.

“تتوافق فلسفة شركة LONGi بشأن العمل المناخي مع المبادرات الأربع، التي يجب على كل شركة اتباعها، ويمكن أن يكون العرض المتقدم لهذا عرضًا ومثالًا لصناعة الطاقة المتجددة بأكملها. وفي المستقبل، سيكون التفكير العام وراء أهداف التنمية المستدامة لشركة LONGi هو الرجوع إلى SBTi من أجل تحديد أهداف خفض الانبعاثات ودمج الترويج لمبادرات RE100 و EP100 و EV100“. يعتقد لي أن الطريق إلى “Net-zero LONGi” سيكون طويلًا وصعبًا، لكن الشركة تأمل في استخدام إجراءاتها الخاصة لتظهر للعالم الخارجي عرضًا ناجحًا لـ “تصنيع منتجات الطاقة النظيفة باستخدام طاقة نظيفة بنسبة 100%”. كما تتطلع الشركة إلى العمل مع المزيد من الشركاء وأصحاب المصلحة، وخاصة منظمات المنبع والمصب في سلسلة التوريد، لتعزيز تحول الطاقة العالمي، والعمل أيضًا مع العملاء من جميع مناحي الحياة لتحقيق رؤية التعايش المتناغم بين البشرية والطبيعة بشكل مشترك .

تُعد قمة COP26 أول اجتماع للأطراف منذ دخول اتفاقية باريس مرحلة التنفيذ.

وأضاف لي: “في مواجهة أزمة مناخية وشيكة، أشارت اتفاقية باريس إلى الإجراءات اللازمة لانتقال عالمي أخضر ومنخفض الكربون، وما زالت هذه هي مبادئنا التوجيهية لحماية الأرض”.

أحرزت صناعة الطاقة الكهروضوئية في الصين تقدمًا كبيرًا، على مدى السنوات العشر الماضية، مما مكن الناس من استخدام الطاقة المتجددة بسعر أرخص، حيث أصبح نموذج “الطاقة الكهروضوئية + تخزين الطاقة + الهيدروجين الأخضر” تدريجياً سلاحاً قوياً ضد تغير المناخ.

غلاسكو هي الدورة الثالثة على التوالي لمؤتمر الأطراف (COP) التي شاركت فيها شركة LONGi. أما في قمة COP24 في عام 2018، أصدرت شركة LONGi مفهوم التنمية المستدامة “Solar for Solar” لتصنيع المنتجات الكهروضوئية التي يقودها توليد الطاقة الكهروضوئية، حيث شهدت قمة COP25 في عام 2019 إصدار تقرير الشركة “China PV Outlook 2050“.

كما شهد “النشاط الخاص” لشركة LONGi في قمة COP26 ضيوفًا مدعوين من إدارة المناخ بوزارة البيئة والبيئة في الصين، ولجنة انتقال الطاقة (ETC) البريطانية، والسفارة البريطانية في الصين، واتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين (All China Federation of Industry and Commerce)، فانكي فونديشن (Vanke Foundation) وشركة تينسنت (Tencent Company)، لإجراء مناقشة متعمقة حول الإجراءات المطلوبة من الكيانات المؤسسية للاستجابة بفعالية لتغير المناخ.

اعثر على المزيد حول التقرير من خلال: https://en.longi.com/ uploadfile/3/2021/Climate- Actions-of-LONGi-2021.pdf

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1679600/LONGi_founder_ president_Li_Zhenguo_ participated_a_special_ company_activity.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/781516/LONGi_Solar_Logo. jpg