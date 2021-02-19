‫تصدر شركة هواوي الكتاب الأبيض بعنوان برنامج نيت إكس 2025

بشنتشن، الصين، 19 فبراير 2021 /PRNewswire/ — بملتقى شنغاي 2021 لتطوير الاتصال الذكي، وبالضبط بجلسة الإحاطة الصحافية عبر الأنترنت ألقى بينغ سونغ، رئيس قسم التسويق ومبيعات الحلول لشركة هواوي خطابًا رئيسيًا بعنوان “نيت إكس 2025: المسار إلى شبكات المستقبل”. خلال هذا الخطاب، أعلن بينغ عن إصدار الكتاب الأبيض بعنوان نيت إكس 2025، بما في ذلك البيانات الداعمة التي تستند إلى بحوث المركز وتحليلاته. يقدم هذا الكتاب دليل نموذجي، موضحا كيف ستبدو شبكة المشغل الافتراضي في المستقبل.

على مدى العقدين الماضيين، تطورت خدمات الاتصالات من الصوت فقط لتشمل أصناف من البيانات، والفيديو، وأكثر من ذلك بكثير. قد تطورت تكنولوجيات الاتصالات اللاسلكية والنقل وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب خدمات الاتصالات لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وفقاً لبينغ ومع تسارع التحول نحو مجتمع ذكي، فإن جميع الصناعات تدخل في العصر الرقمي، حيث سوف تلعب البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً حاسماً في الاقتصاد الرقمي. ويشكل تخطيط الشبكة المستهدفة لجميع سيناريوهات الخدمات مفتاح النمو الجديد للمشغلين. مع تخطيط الشبكة المستهدفة الرامية إلى نجاح الأعمال التجارية، يجب أن تعمل الصناعة مع مراعاة جوهر الأعمال التجارية. من المحتم أن تتغير شبكات الاتصالات تغيرا هائلا لتتكيف مع الاحتياجات الجديدة من الخدمات والتكنولوجيا. لذلك، سيطلب من المشغلين وضع خطط للشبكات المستهدفة اليوم من أجل اغتنام فرص جديدة غدا.

وخلال كلمته الرئيسية، شارك بينغ رؤية هواوي لشبكة مشغلي الأهداف لعام 2025. من منظور نجاح الأعمال والقدرات التكنولوجية، تعتقد شركة هواوي أن الشبكة المستهدفة لابد وأن تتسم بخمس خصائص: جيغابيت في أي مكان، والأتمتة الفائقة، والاتصال الذكي المتعدد السحابات، والخبرة المتميزة، والوئام البيئي.

جيغابيت في أي مكان هو ضروري للشبكات المستهدفة لتوفير الخدمات الرقمية للمستخدمين. شبكات جيغابيت هي الأساس الذي يمكن أن تنمو عليه شركة ومدينة وحتى اقتصاد دولة ما. الربط بالجيجابيت هو أهم متطلبات تصنيع التطبيقات مثل الواقع الإفتراضي والواقع المعزز والكاميرا الصناعية وجمع بيانات الإنتاج.

التشغيل الآلي المفرط ضروري للشبكات المستهدفة التي لديها أجهزة وصيانة ذكية. ومع انتشار 5G على نطاق واسع وإطلاق المزيد من المشغلين لخدمات إضفاء الطابع الرقمي على الصناعة، يتزايد حجم وتعقيد الشبكات تزايدا مطردا. يجب على المشغلين تمكين الأتمتة الفائقة من خلال اعتماد البيانات الضخمة والتقنيات الذكية. يمكن لشبكات المشغلين أن تخلق قيمة أكبر عن طريق التشغيل الآلي الذكي للمهام المعقدة وتبسيط العمل البشري.

ينشئ الاتصال الذكي المتعدد السحابات منصة شبكة مستهدفة لتجميع الخدمات. بعد سنوات من التطور، تطورت تكنولوجيا السحب من تكنولوجيا المعلومات التقليدية إلى الحوسبة السحابية، ومن ثم إلى السحاب الأصلي. قد أدى التحول الرقمي في المؤسسات إلى دفع نظم تكنولوجيا المعلومات إلى أن تصبح قائمة على السحب، وأصبح الاتصال المتعدد السحابات الآن ضرورياً لتلبية متطلبات مراقبة التكاليف، وموثوقية الخدمات، والاستعادة المتعددة السحابات للكوارث. قد دفعت هذه التغييرات بمتطلبات جديدة للاتصال الذكي المتعدد السحابات وأتاحت فرصاً جديدة للمشغلين لتطوير خدمات التقارب بين الشبكات السحابية.

التجربة المتباينة هي مفتاح السماح للشبكات المستهدفة بتيسير نجاح الأعمال التجارية. جوهر تجربة المستخدم هو العمل، وجوهر العمل هو تحقيق الدخل. قد أثبت المزيد من الممارسات أن الخبرة المتباينة يمكن أن تخلق أهمية. فعلى سبيل المثال، في سوق المشاريع والشركات الحكومية، تكون بورصات الأوراق المالية على استعداد لدفع 10 أضعاف إيجار شبكة متأخرة أقل بمقدار 1 ملي ثانية. بالنسبة للمشغلين، فإن الخبرة المتباينة تعني توفير الخبرة بأفضل جهد والخبرة المحددة على حد سواء. الخبرة الجيدة يمكن أن تلبي الاحتياجات الشخصية للمستعملين والخبرة المتباينة هي التي يكتسب فيها المشغلون قيمة جديدة.

تناغم البيئة هو التزام الشبكة المستهدفة بالمسؤوليات الاجتماعية، وهو جزء من استراتيجية التنمية المستدامة للمشغلين البارزين في جميع أنحاء العالم. يتعين على المتعهدين أن يبتكروا باستمرار المنتجات والتكنولوجيات اللازمة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتطوير اقتصاد دائري. ينبغي لها أيضاً أن تدفع الجهات الفاعلة في الصناعة إلى التعاون من أجل بناء مجتمع منخفض الكربون من خلال تمكين الاتصالات الخضراء، والخدمات، وعمليات التشغيل والتطبيقات من خلال الابتكارات في المعدات، والطاقة، ونشر الشبكات، ومراكز البيانات، والعمليات، والتطبيقات.

يشرح الكتاب الأبيض الصادر عن برنامج نيت إكس 2025، الذي صدر في الإحاطة الإعلامية السابقة للنظام، نهج هواوي إزاء شبكات مشغلي الأهداف، بما في ذلك محرك نيت إكس 2025، والدليل الذي يميز نيت إكس 2025، والتوصيات المتعلقة بتطويره، والتكنولوجيات الابتكارية الهامة لعام 2025.

قال بينغ، عند اختتام خطابه، إن الدليل النموذجي لنيت إكس 2025 للمشغلين يمثل فهم هواوي للشبكات المستقبلية للمشغلين وتطوير خدماتهم ورؤيتها لها. تلتزم هواوي بالعمل مع المشغلين والصناعات لاستكشاف وبناء شبكات مستهدفة موجهة نحو المستقبل وتحقيق النجاح في الأعمال التجارية بحلول عام 2025.

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