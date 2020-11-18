‫تسريع الإصدار البرمجي من Apstra لسرعة وموثوقية كيفية نشر شبكات SONiC وتشغيلها في مركز البيانات

التطور التالي لشركة Apstra في الشبكات القائمة على الغرض (Intent-Based Networking) يهدف إلى تسريع وتبسيط نشر شبكات SONiC وتبسيطها

مينلو بارك، كاليفورنيا، 18 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — Apstra، حدَّثت الشركة الرائدة في قطاع الشبكات القائمة على الغرض (Intent-Based Networking) وشركة البرمجيات متعددة الجنسيات برمجيات التشغيل الآلي، والتحقق من الصحة، والتحليل الرائد لشبكات مركز البيانات من خلال برنامج SONiC (برنامج الشبكات المفتوحة في السحابة الرقمية). تتخلص التحسينات البرمجية من تعقيدات النشر والتحديات التشغيلية التي كانت تمثل حواجز أمام دخول SONiC.

لقد أوفت Apstra باستمرار بالتزامها – فيما يتعلق ببرنامج SONiC – بزيادة سرعة وموثوقية كيفية نشر شبكات SONiC وتشغيلها في مركز البيانات بصورة كبيرة؛ من أجل تلبية احتياجات الابتكار والأعمال بسرعة. تتكامل Apstra مع SONiC – من تطوير Microsoft وOpen Compute Project (OCP) – للتهيئة والأتمتة للنشر والتشغيل بسهولة في شبكة مركز البيانات لديك.

تدعم Apstra وSONiC البروتوكولات بالغة الأهمية لمساحة المؤسسة. والآن، سيدرك جميع العملاء من المؤسسات المزايا وأوجه الكفاءة الكبيرة للشبكات المفتوحة التي تعرفت عليها الشركات التي تعتمد على مراكز بيانات خاصة بها، والشركات التي تعتمد على الشبكات.

يتضمن أحدث إصدار برمجي لشركة Apstra:

· الدعم التجاري من مورد واحد لبرنامج SONiC

· تحسينات برمجية مركزة على الاستقرار وقابلية التوسع والعمليات

· تحسينات وظائفية تشمل الربط البيني لمركز البيانات، وTop-of-Rack، وتكافؤ خاصية Spine مع الموردين التجاريين للشبكات

تتيح التحسينات المذكورة أعلاه أتمتة متقدمة للشبكات على مراحل الأيام من 0 إلى 2؛ من أجل تبسيط إدارة شبكة مركز البيانات بصورة كبيرة؛ أي أتمتة بناء شبكة مركز البيانات، والعمليات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وأمان عمليات نشر SONiC. وبذلك، تمكن Apstra المؤسسات أيضًا من التوحيد على نموذج تشغيلي متسق بين العديد من موردي الأجهزة وأنظمة تشغيل الشبكات، بما في ذلك: SONiC، وJuniper، وArista، وCisco، وCumulus، وDell، وVMware.

صرَّح منصور كرم، الشريك المؤسس، ورئيس Apstra قائلاً: “تزيل Apstra الحواجز أمام الدخول، وتمثل عامل تمكين استراتيجي للمؤسسات التي تنشر SONiC وتشغله”. “تختصر برمجيات Apstra تعقيد نظام التشغيل للتبديل لتقدم نموذجًا تشغيليًا متسقًا بين جميع خيارات نظام التشغيل للتبديل، بما في ذلك: SONiC“.

بالإضافة إلى ذلك، يجمع الحل بين الأجهزة الرائدة في المجال، والأتمتة، والتحليلات، مما يسمح لتحويلات مركز بيانات المؤسسات مع الاستفادة من الشبكات المفتوحة للتخلص من التقيد بموردٍ واحد. تعد شركة Apstra مدافع قوي عن تصنيف الشبكات، ولا يتزعزع التزامنا بتقديم عمليات للبنية الأساسية الجاهزة على نطاقٍ واسع والمؤتمتة والمستقلة عن الأجهزة. تكامل Apstra مع أحدث إصدار من SONiC يوسع الخيارات المتاحة للمؤسسات لنشر شبكات مراكز البيانات عن طريق إزالة القيود على الأجهزة والتعقيدات.

قال جيف جونز، النائب الأول المسؤول عن المبيعات للرئيس في Apstra: “إن الإصدار البرمجي هذا يأتي نتيجة الاستماع إلى عملائنا، ومواءمة دورة الابتكار لدينا لتلبية احتياجاتهم”. “إنه يقدم إمكانات لا تضاهى في التشغيل الآلي، والتحقق من الصحة، والتحليل المستندة إلى القصد، التي يستفيد منها عملاؤنا اليوم في شبكات Arista، وCisco، وCumulus. Dell، وJuniper، وVMware networks حتى SONIC“.

تُمكّن Apstra المنظمات من أتمتة جميع جوانب شبكة SONiC، بما في ذلك؛ مراحل التصميم، والبناء، والنشر، والتشغيل. الحل الرائد للشبكات القائمة على الغرض يستفيد من التحليلات المتقدمة القائمة على الغرض للتحقق باستمرار من صحة الشبكة، ومن ثمَّ التخلص من التعقيد، ونقاط الضعف، وانقطاع التيار؛ مما ينتج شبكة آمنة ومرنة. لمعرفة المزيد عن تحويل مؤسستك مع Apstra، الرجاء زيارة https://apstra.com/.

نبذة عن Apstra, Inc

شركة Apstra® هي شركة برمجيات متعددة الجنسيات تقدم حلاً موحدًا لأتمتة بنية شبكة مركز البيانات وعملياتها. يُمكّن منتج Apstra البارز، AOS، المؤسسات من أتمتة جميع جوانب تصميم الشبكات، وبنائها، ونشرها، وتشغيلها، مما يتيح لها إجراء تغييرات على شبكاتها بسرعة وموثوقية، وفي ذات الوقت تحقيق الاستخدام الفعَّال لرأس المال البشري والتخلص من التقيد بمورد واحد للأجهزة. شهدت المنظمات التي تستخدم AOS انخفاضًا بنسبة 80 بالمائة في نفقات التشغيل، وتحسنًا بنسبة 99 بالمائة في المرونة، وأكثر من 70 بالمائة من التحسينات في الموثوقية. تستخدم AOS تحليلات Apstra المتقدمة القائمة على القصد للتحقق باستمرار من صحة الشبكات، ومن ثمَّ التخلص من التعقيد، ونقاط الضعف، والتعطل؛ مما ينتج شبكة آمنة ومرنة.

يقع المقر الرئيسي لشركة Apstra – التي أسسها عام 2014 ديفيد تشريتون، ومنصور كرم، وساشا راتكوفيتش، رواد قطاع الشبكات الراسخة والمشهود لها – في مينلو بارك، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1335824/Apstra_SONiC.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1166841/Apstra_Logo.jpg