‫تستعين شركة سويدافيا بشركة APTILO لتحسين خدمات الواي فاي والانتقال السحابي

ستوكهولم, 9 يوليو / تموز 2020 /PRNewswire/ — استعانت شركة سويدافيا السويدية المملوكة للدولة والمتخصصة في تشغيل وتطوير المطارات بخدمات شركةAptilo Networks لتعزيز خدمة الواي فاي التي تقدمها والانتقال إلى الحوسبة السحابية.

تمتلك شركة سويدافيا وتدير أكبر عشرة مطارات في السويد بسعة 42 مليون مسافر سنويًا. وقد وضعت الشركة ثقتها في خبراء Aptilo لإدارة خدمة الواي فاي من الخوادم في مركز بيانات سويدافيا منذ عام 2005.

وحاليًا جددت سويدافيا عقدها مع Aptilo لثلاث سنوات أخرى، كما شرعت في الانتقال من ادارة العمليات داخليا إلى العرض الحوسبة السحابية الخاص الذي تقدمه Aptilo عن طريق خدمات أمازون ويب (AWS).

وبذلك أصبحت بإمكان سويدافيا استخدام أحدث السمات التي تقدمها Aptilo لتسويق خدمة الإنترنت اللاسلكي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء. ومن بين تلك السمات طريقة الوصول إلى شبكة واي فاي الجديدة باستخدام استقصاء قائم على الأيقونات. فهي توفر خدمة مرئية مُحسنة للمستخدم لا تتطلب إلا جهدًا يسيرًا . إذ تنقسم صفحة تسجيل الدخول (Wi-Fi Captive Portal) إلى عدة شاشات. يُدخل المستخدم البيانات في تلك الصفحة عن طريق النقر على الأيقونات، ومن ثم ينتقل إلى الصفحة التالية. الجدير بالذكر أن أحد عملاء Aptilo من مشغلي المطارات قد حقق زيادة بنسبة 15% في عدد مستخدمي الواي فاي خلال فترة وجيزة عن طريق استخدام هذا الأسلوب بدلاً من الأسلوب التقليدي لتسجيل الدخول.

وصرح بول ميكلسن الرئيس التنفيذي لشركة Aptilo Networks قائلاً: “إنه لمن دواعي الفخر لشركتنا حصولها على ثقة سويدافيا لثلاث سنوات أخرى. “وسنواصل مساعدتها على تقديم أحدث خدمات الاتصال في مطاراتها. كما أنه من الرائع انضمام تنضم سويدافيا إلى استراتيجيتنا Cloud First والتي تعني الأولوية للسحابة. جدير بالذكر أن شركتنا تطرح خدماتها تلقائيًا كخدمات عن طريق أمازون ويب سيرفز في مجالات إنترنت الأشياء وخدمة واي فاي المباشرة دون التدخل البشري من Aptilo، وخدمة إدارة الاتصال بالإنترنت باستخدام إنترنت الأشياء من Aptilo“

نُبذة عن شركة Aptilo Networks

شركة Aptilo Networks هي شركة رائدة لتوفير نظم مشغلي الشبكات لإدارة خدمات البيانات، وهي نظم مُزودة بخصائص متطورة للمصادقة وضبط سياسات الاستخدام وتحميل الرسوم. وقد أصبحت منصة إدارة الخدمات ™(SMP) من Aptilo مرادفًا لإدارة خدمات الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) وتفريغ شبكات واي فاي ضمن شبكة الانتشار واسعة النطاق مع ما يربو على 100 مشغِّل في أكثر من 75 دولة، وتمثل هذه المنصة عنصرًا بالغ الأهمية من عناصر الاتصالات عبر الإنترنت اللاسلكي وإنترنت الأشياء. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني: www.aptilo.com.

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/782085/Aptilo_Networks_ Logo.jpg

مسؤول الاتصال:

هيلاري كول،

Aptilo Networks AB

الهاتف: 9262-414-917+، البريد الإلكتروني:

hillary.call@aptilo.com