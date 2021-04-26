‫تزيد شركة الطاقة البريطانية المبتكرة من مكافآتها على العقارات السكنية التي تستخدم ألواح الطاقة الشمسية على أسقفها.

LONDON, UK / ACCESSWIRE / April 26, 2021 / أطلقت شركة Rowan Energy برنامج حوافز عالمي جديد ورائد للطاقة الشمسية ؛ مكافآت Rowan. تمنح المنصة العملاء نقاط مكافأة مماثلة لبرامج الولاء الأخرى للطاقة التي تنتجها الطاقة الشمسية الموجودة على السطح.

منذ نهاية تعريفة التغذية في عام 2019، لم يكن هناك حافز مالي لاعتماد تكنولوجيا الطاقة الشمسية. ومع ذلك، تهدف Rowan إلى تغيير هذا من خلال الجمع بين تعويض الكربون و blockchain معًا لتمكين مكافآت بيئية ومالية أكبر لعملائها. تؤمن شركة الطاقة الناشئة في المملكة المتحدة بشغف بجعل إنتاج الطاقة المتجددة بنفس القيمة لمنتجيها كما هو الحال بالنسبة للبيئة.

في الوقت الحالي، يمكن لعملاء الطاقة الشمسية المحتملين كسب 5.5p كحد أقصى لكل كيلو واط/ساعة (kWh) للكهرباء التي تنتجها الألواح الشمسية على أسطحهم. هذا يعني، اعتمادًا على مورد الطاقة الشمسية الخاص بك، الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثين عامًا للحصول على عائد على الاستثمار، وهو أطول من الفترة المتوقع أن تدومها الألواح.

يمكن لعملاء Rowan Energy الاستمتاع حاليًا بعائدات تصل إلى 15.5p لكل كيلو واط/ساعة مع إمكانية أن ينمو هذا الرقم في المستقبل. يحتمل أن تجلب لهم أرباحًا من استثماراتهم في الطاقة الشمسية في أقل من خمس سنوات.

تخصص Rowan مكافآت لكل كيلو واط في الساعة ناتج عن ألواح الطاقة الشمسية، وليس فقط ما يتم تغذيته على الشبكة. يتم تحقيق هذا المستوى من الحوافز من خلال الجمع بين العديد من التقنيات الجديدة في حزمة واحدة. العمود الفقري لمنصتهم هو blockchain مخصص. blockchain عبارة عن قاعدة بيانات آمنة موزعة، والتي تستخدم تقليديًا كميات كبيرة من الطاقة للتشغيل. قام Rowan ببناء blockchain مخصص من الألف إلى الياء. تم تصميم blockchain للعمل على Raspberry Pi (كمبيوتر صغير موزع في المملكة المتحدة)، مما يجعله منخفض الطاقة وبالتالي منخفض الكربون.

يحصل كل عميل على نوع جديد من العدادات الذكية يسمى Rowan Smart Miner مضافًا إلى ألواح الطاقة الشمسية. جهاز التعدين الذكي هذا غير تدخلي ويمكن تركيبه جنبًا إلى جنب مع التركيبات الشمسية الحالية أو إضافته إلى حزمة الطاقة الشمسية المشتراة.

يتوضع جهاز التعدين الذكي خلف العداد الذكي الحالي، حيث يقوم بحساب الطاقة الناتجة عن التثبيت على السطح مع التحقق في نفس الوقت من صحة المعاملات على blockchain نفسها.

بمجرد التثبيت، يحسب Smart Miner الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية ويكافئ أصحابها بنقاط يمكن الوصول إليها عبر واجهة سهلة الاستخدام سواء على سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول. نظرًا لأن هذه الأجهزة موجودة خلف الألواح الشمسية، فإن blockchain المصنوع خصيصًا لـ Rowan يعمل في الغالب بالطاقة الشمسية وخالي من الكربون.

تمثل نقاط المكافأة 10p لكل كيلو واط/ساعة يتم إنتاجه. يتم تحويل النقاط التي تم جمعها إلى حساب PayPal الخاص بك أو بطاقة Rowan الإئتمانية، مع ميزة إضافية تتمثل في منحك خيار التبرع بالمكافآت مباشرة إلى المؤسسات الخيرية المعنية بفقرالوقود في المملكة المتحدة.

عند الانضمام إلى برنامج Rowan Energy Rewards، لن تضطر إلى تغيير المورد الحالي الخاص بك ولن يؤثر ذلك على أي برنامج تغذية متفق عليه.

في فبراير 2021 ، بدأت Rowan برنامجها التجريبي التجريبي. من خلال العمل مع شركة Ecocute الرائدة في تركيب الألواح الشمسية ، بدأت Rowan في تثبيت أجهزة التعدين في 50 عقار لاختبار وتحسين نهاية البرنامج حتى نهايته قبل بدء التشغيل الوطني. تهدف شركة Rowan للطاقة إلى تركيب عشرة آلاف وحدة تعدين في العقارات بحلول نهاية العام.

من خلال بناء شراكات بالفعل في كندا وفرنسا وبولندا، تتوقع شركة Rowan Energy تكرارالمنصة وتقديم نفس الحوافز على مستوى العالم.

هذه مجرد بداية رحلة Rowan Energy. بمجرد تسجيل Rowan لعدد كبير من عملاء الطاقة الشمسية، يخططون لإطلاق منصة تداول الطاقة من نظير إلى نظير. هذا يعني أن مستهلكي الطاقة الشمسية سيكونون قادرين على بيع طاقتهم مباشرة إلى مستهلك آخر، بناءً على مقدار الطاقة التي يحتاجها العميل والمنتج الأقرب إليهم. بمعنى أنه يمكنك مشاركة إنتاج الطاقة الشمسية مع العائلة والأصدقاء والآخرين.

من خلال طرح هذا في السوق، ستصبح Rowan Energy أول شركة طاقة متجددة تغذي المجتمع في العالم. سيتمكن العملاء من الدخول إلى لوحة القيادة الخاصة بهم ورؤية أين يتم إنتاج طاقتهم في الوقت الفعلي.

هذا لا يجلب فقط عوائد أفضل للمنتجين، ولكن أيضًا طاقة متجددة أرخص للمستهلكين ويقضي على الاستخدام المثير للجدل لشهادات الطاقة المتجددة لغسل الطاقة التي تنتجها محطات توليد الطاقة من الديزل أو الفحم. تشتري بعض شركات الطاقة الطاقة الغير متجددة وتعاوض الكربون ثم تبيعها لعملاء الطاقة المتجددة المطمئنين.

تأسست فكرة العمل لأول مرة في عام 2018 في كامبريدج، من قبل الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة ؛ ديفيد دكوورث David Duckworth.

بعد رفض العديد من شركات المرافق الكبرى، عمل ديفيد على تطوير الفكرة ووضع خطة من 4 مراحل لجلب الحافز الجديد إلى السوق.

شهدت المرحلة الأولى قيام شركة Rowan Energy ببناء نسخة تجريبية من blockchain منخفضة الكربون وشراكة مع مزود العدادات الذكية PassivSystem لإطلاق دليل على المفهوم الذي يتتبع إنتاج الطاقة في 175 منزلاً ويكافئهم على هذا الإنتاج.

في المرحلة الثانية، أطلقت Rowan الـ blockchain المباشر الخاص به ثم أضاف الرمز (token) الأساسي؛Rowan Coin، إلى المنصات الرئيسية ProBit و LATOKEN. شرعت شركة Rowan Energy تالياً في توظيف المواهب من جميع أنحاء العالم للمساعدة في جعل رؤية ديفيد حقيقة واقعة.

بعد المرحلة الثانية، اختتمت Rowan تطوير تقنية Smart Miner وتم صناعة أول جهاز ثوري. من خلال الشراكة مع شركة العدادات الذكية مفتوحة المصدر Emonpi، تمكنوا من الانتقال إلى المرحلة الثالثة الحالية، والتي شهدت طرح Smart Miner في المنازل كجزء من تجربتها التجريبية لإطلاقها. من المتوقع إطلاقها على المستوى الوطني في الجزء الأخير من عام 2021.

ستشهد المرحلة الرابعة تقديم Rowan كمزود مرافق مرخص يليه تطورات محتملة مثيرة في Solar-Battery-EV.

من المتوقع أن تغير شركة Rowan Energy الطريقة التي يشتري بها الناس طاقتهم ويبيعونها، مما يؤدي إلى مراجعة تشتد الحاجة إليها في صناعة عفا عليها الزمن بشكل متزايد. مع الحوافز المشجعة، Rowan Smart Miners ومنصة سهلة الوصول، تقدم Rowan عوائد مالية مباشرة وفوائد بيئية.

تريد Rowan Energy أن تجعل الطاقة المجددة متاحة ومجزية للجميع.

Rowan Renewable Energy LTD

483 Green Lanes, London, England, N13 4BS

[email protected]

www.rowanrewards.com

www.rowanenergy.com

SOURCE: Rowan renewable energy LTD