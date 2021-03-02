‫تزايد المبيعات بنسبة 325%: هايسنس تعتقد أن تلفزيون الليزر هو التوجه المستقبلي

شنغداو، الصين، 2 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — تسرع جائحة كوفيد-19 من تبني التكنولوجيا وتظهر الارتفاع الملحوظ في وقت مشاهدة الشاشة اليومي. وفقًا لـ شركة أومديا، زادت مبيعات سوق التلفزيون العالمي في العام 2020 بشكل طفيف على مدار العام. يأتي جزء كبير من النمو من أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة. منذ إطلاق أول تلفزيون ليزر في العالم في العام 2014، سعت شركة هايسنس (SSE: 600060) جاهدة لقيادة ابتكار تقنية شاشات عرض الليزر. في العام 2020، زادت مبيعات أجهزة تلفزيون الليزر من هايسنس بنسبة 325٪ في الخارج (مصدر البيانات: تقرير هايسنس الداخلي). كما انضمت شركات صناعة التلفزيون العالمية، مثل سامسونغ وأل جي إلى هذا السوق المحتمل.

تلفزيون الشاشة الكبيرة هو التوجه المستقبلي. تؤمن شركة هايسنس، وهي علامة تجارية تعتمد على التكنولوجيا، أن تلفزيون الليزر هو الحل النهائي لشاشات العرض.

ما هو تلفزيون الليزر؟

يمكن لتلفزيون الليزر عرض صور كبيرة جدًا بجودة صورة أفضل من خلال استخدام تقنية عرض الليزر، بما في ذلك عرض الليزر – وهي تقنية تجمع بين مصدر ضوء الليزر والإسقاط بإطار كامل.

المزايا

صديقة للعين: الصورة على الشاشة عاكسة بدلاً من إسقاطها مباشرة نحو العينين. لذلك، فإن المشاهدين خارج منطقة الضوء الأزرق القوي مع عدم أي تعرض للضوء الأزرق مما يمكن أن يجنب إجهاد العين.

تجربة غامرة: يمكن للعين البشرية رؤية ما يقدر بمليون لون. يمكن لأحدث شاشة ليزر تريكروما إعادة إنتاج 90٪ من الألوان المرئية للعين البشرية، بينما يمكن أن يصل تلفزيون ليد إلى 60٪ فقط من هذا النطاق. تلفزيون الليزر هو منتج العرض الوحيد الذي يفي بمعيار BT2020، وهو أعلى معيار للون التلفزيون المستقبلي.

إحساس بالوجود: يتيح تلفزيون الليزر مشاهدة أقرب لشاشة ضخمة (4 أمتار فقط لتلفزيون ليزر بحجم 100 بوصة)، مما يخلق تجربة مشاهدة واقعية. وقال مستهلك “حتى الأخبار تغمرني بمعنى التواجد على الفور”.

توفير الطاقة والتكلفة: يوفر تلفزيون الليزر استهلاكًا أقل للطاقة وأداء أعلى نسبة للتكلفة من تلفزيون الليد من نفس الحجم (على سبيل المثال، سعر تلفزيون الليزر 100 بوصة هو ربع إلى نصف سعر تلفزيون الليد مقاس 100 بوصة)، ما أدى إلى هيمنة أجهزة تلفزيون الليزر في سوق أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة. علاوة على ذلك، مع وجود سلسلة صناعة أقصر وأكثر ثباتًا، سيتم تخفيف تكلفة التصنيع بحجم متزايد، مما يؤدي إلى أسعار أكثر تنافسية.

منتجات تمثيلية

هايسنس 100 ل 9

أول تلفزيون ليزر آر جي بي في العالم. الصوت القابل للرفع هامان كاردون المكون من دولبي أتموس يغير غرفة المعيشة إلى مسرح منزلي خاص.

سيتم إطلاق هذا المنتج في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا في آب/أغسطس المقبل.

هايسنس 88 أل 5 في

مع أكثر من 100,000 وحدة صوتية مدمجة في الشاشة نفسها وصدور الصوت من الشاشة مباشرة، يحقق تلفزيون هايسنس 88 أل 5 في سونيك ليزر التكامل بين الصوت والصورة.

تم إطلاق هذا المنتج في أسواق المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة وأوروبا الشرقية في شباط/فبراير وهو جاهز للشراء.

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