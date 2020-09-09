‫تزايد اعتماد الشركات العالمية على المرونة الرقمية خلال “الوضع الطبيعي الجديد”

يضع رئيسو تجربة المنتجات ( CXOs ) من صناعات متعددة في “منتديات الاحتمالات” بشركة “مايندتري” و”إيفرست جروب”استراتيجيات لاجتياز الجائحة العالمية

وارن، نيوجيرسي وبنغالور، الهند، 9 سبتمبر 2020 /بي آر نيوزواير/ — تعاونت كلا من شركة مايندتري ، إحدى الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات التكنولوجيا، وشركة “إيفرست جروب” للاستشارات والأبحاث مع رئيسي تجربة المنتجات للعديد من الصناعات من خلال عقد سلسلة من اجتماعات الموائد المستديرة —”منتديات الاحتمالات” – لتحديد أفضل الممارسات للتغلب بأقصى قدر من الفاعلية على تحديات الأعمال الناتجة عن جائحة كوفيد-19 ومشاركتها. تصدر مجالي المرونة الرقمية واستمرارية الأعمال المرتبة الأولى للحفاظ على استثمارات التكنولوجيا وازدهارها.

يتزايد استثمار الشركات في الأدوات والاستراتيجيات بحيث تستفيد من أزمة هذه الجائحة لتغدو مؤسسات تتسم بالمزيد من المرونة، وتسهم في تسريع عجلة مبادرات اعتماد التقنيات الرقمية والسحابية. حققت الشركات في مختلف الصناعات، أثناء فترة الجائحة، عائدًا يمكن قياسه على الاستثمار في هذه الجهود المتمثلة في التكنولوجيا الرقمية والتحديث.

ذكر بيتر بندور صموئيل، الرئيس التنفيذي لشركة “إيفرست جروب”:”أن أحد الدروس المستفادة من الوباء هو إدراك عدم اتجاه العديد من المنظمات نحو فرص التحول الرقمي بالسرعة الكافية”. “لقد أدركت هذه المنظمات أهمية تنفيذ خطط المرونة الرقمية وتعمل على إعادة تقييم مسارات التحول الرقمي الخاصة بها؛ وسيسهم ذلك في اتسامهم بمزيد من المرونة”.

كشفت اجتماعات الموائد المستديرة عن ثلاث مقتضيات:

· تطوير نماذج تمويل مستدامة؛ لذا تُشكل الموازنة بين استثمارات التكنولوجيا الرقمية والحصافة المالية، في ظل تعطل الأعمال التجارية العالمية بسبب الجائحة، عاملًا أساسيًا. تساعد تسوية الزيادات في تكلفة المبادرات التكنولوجية والحفاظ على النقد مؤسسات تكنولوجيا المعلومات في العثور على تمويل مستدام للمشاريع الرقمية.

· تطوير نماذج البيع والتوزيع. لقد غيرت متطلبات التباعد الاجتماعي توقعات العملاء بشأن التجارب. سيساعد تمكين أكشاك الخدمة الذاتية التي لا تعمل باللمس أو إجراء تجارب بدون تلامس على إعادة ثقة العملاء. يمثل توفير تجارب متعددة القنوات معززة بنماذج مادية ورقمية للمبيعات والتسليم مبادرةً جديدةً قائمة على التكنولوجيا.

· إعادة التفكير في نماذج إدارة المواهب والقوى العاملة لزيادة الإنتاجية. تعتمد المؤسسات المزيد من المنهجيات المرنة الموزعة بهدف زيادة إنتاجية فرق التكنولوجيا ودفع مبادرات التحول الاستراتيجي القابلة للتطوير.

قال فينو لامبو، رئيس الأسواق العالمية في مايندتري: “لقد سرَّعت الجائحة إحداث نقلةً نوعية هائلة في طريقة الحصول على الخدمات واستهلاكها وإدراتها”. “يتزايد تحول المؤسسات عن تنفيذ التقنيات في أماكن العمل نحو التقنيات السحابية وخدمات الأتمتة ورقمنة أنظمتها الأساسية. تحظى شركة مايندتري، بفضل خبرتنا الواسعة في التقنيات الرقمية والسحابية، بمكانة مرموقة لتتصدر هذه النماذج الجديدة لاستهلاك الخدمات ومشاركتها”.

أدارت شركة “إيفرست جروب” منتديات احتمالات افتراضية مخصصة للمدعوين فقط واستضافتها شركة مايندتري. وشارك في المنتدى مديرو المؤسسات من السفر والسلع الاستهلاكية المعبأة والنقل والتأمين والضيافة والخدمات المالية وتجارة التجزئة والتصنيع.

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نبذة عن مايندتري

تُعد مايندتري [المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم:MINDTREE] إحدى الشركات العالمية التي تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد المؤسسات في اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company”، يعتمد أكثر من 290 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ونحظى دائمًا، من خلال عملنا في أكثر من 15 دولة حول العالم، بسمعة ممتازة باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و“عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء. لمعرفة المزيد عن شركتنا، يُرجى التفضل بزيارة الرابط www.mindtree.com أو متابعتنا على @Mindtree.

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