‫تركيا أصبحت الدولة الـ 63 التي تسجل اللقاح “سبوتنيك V”

موسكو, 30 أبريل، 2021 /PRNewswire/ — يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الصندوق السيادي لروسيا الاتحادية) تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا من قبل وزارة الصحة في الجمهورية التركية.

تم التسجيل في إطار إجراء معجل (emergency use authorization, EUA)، وأصبحت تركيا الدولة الـ 63 التي تقر استخدام اللقاح “سبوتنيك V“، ويتجاوز مجموع سكان هذه الدول 3.2 مليار شخص.

تظهر دراسات ما بعد التطعيم في عدد من الدول أن “سبوتنيك V” هو اللقاح الأكثر أماناً وفعالية ضد فيروس كورونا. يحتل اللقاح “سبوتنيك V” المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات الممنوحة من قبل الهيئات الحكومية الناظمة.

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة الصناعات الدوائية التركيةViscoran İlaçقد أعلنا عن تعاونهما من أجل إنتاج اللقاح “سبوتنيك V” في البلاد. وأجرت Viscoran İlaç الاستعدادات لتوطين الإنتاج وتخطط بدء إنتاج اللقاح “سبوتنيك V” في عدد من المنشآت خلال الأشهر المقبلة.

وحتى الآن، تم أيضاً إقرار استخدام اللقاح “سبوتنيك V” في روسيا وبيلاروس والأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا والإمارات العربية المتحدة وإيران وجمهورية غينيا وتونس وأرمينيا والمكسيك ونيكاراغوا وجمهورية صرب البوسنة (كيان ضمن البوسنة والهرسك) ولبنان وميانمار وباكستان ومنغوليا والبحرين والجبل الأسود وسانت فينسنت والغرينادين وكازاخستان وأوزبكستان والغابون وسان مارينو وغانا وسوريا وقرغيزيا وغيانا ومصر وهندوراس وغواتيمالا ومولدوفا وسلوفاكيا وأنغولا وجيبوتي وجمهورية الكونغو وسريلانكا ولاوس والعراق ومقدونيا الشمالية وكينيا والمغرب والأردن وناميبيا وأذربيجان والفلبين والكاميرون وسيشيل وموريشيوس وفيتنام وأنتيغوا وباربودا ومالي وبنما والهند ونيبال وبنغلادش.

وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف:

“تعاونت روسيا وتركيا بشكل نشط منذ بداية الجائحة لمواجهة فيروس كورونا بشكل مشترك. يرحب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بقرار وزارة الصحة التركية بالموافقة على استخدام اللقاح “سبوتنيك V“. يتم استخدام اللقاح في عشرات الدول، وفي الوقت نفسه، تظهر دراسات ما بعد التطعيم التي أجريت في عدد من البلدان أن “سبوتنيك V” هو اللقاح الأكثر أماناً وفعالية ضد فيروس كورونا. إن استخدام اللقاح في تركيا سيتيح إنقاذ الكثير من الأرواح ويمنع انتشار الفيروس ويشكل مناعة طويلة الأمد لدى السكان ويساعد على العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع”.

يتمتع اللقاح “سبوتنيك V” بالميزات الرئيسة التالية:

تبلغ فعالية اللقاح “سبوتنيك V ” 97.6% وذلك بموجب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس الذين تم تطعيمهم بجرعتي اللقاح اعتباراً من 5 ديسمبر من عام 2020 حتى 31 مارس من عام 2021.

” 97.6% وذلك بموجب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس الذين تم تطعيمهم بجرعتي اللقاح اعتباراً من 5 ديسمبر من عام 2020 حتى 31 مارس من عام 2021. تم تطوير لقاح “سبوتنيك V “بالاعتماد على منصة مختبرة ومدروسة جيداً لنواقل الفيروسات الغدية للإنسان التي تسبب الزكام العادي والتي واجهتها البشرية على مدار آلاف السنين.

“بالاعتماد على منصة مختبرة ومدروسة جيداً لنواقل الفيروسات الغدية للإنسان التي تسبب الزكام العادي والتي واجهتها البشرية على مدار آلاف السنين. يستخدم في اللقاح “سبوتنيك V ” نوعان مختلفان من النواقل ضمن حقنتين خلال عملية التطعيم، مما يكون مناعة أكثر ثباتاً بالمقارنة مع اللقاحات التي تستخدم فيها آلية التوصيل نفسها في الحقنتين .

” نوعان مختلفان من النواقل ضمن حقنتين خلال عملية التطعيم، مما يكون مناعة أكثر ثباتاً بالمقارنة مع اللقاحات التي تستخدم فيها آلية التوصيل نفسها في الحقنتين تم إثبات سلامة وفعالية اللقاحات القائمة على الفيروسات الغدية وغياب آثار سلبية لها على المدى البعيد في أكثر من 250 دراسة سريرية خلال عقدين من الزمن .

لا يسبب اللقاح “سبوتنيك V ” تحسساً شديداً.

” تحسساً شديداً. تسمح درجة حرارة التخزين للقاح “سبوتنيك V “عند مستوى +2 +8 درجات مئوية، بحفظ اللقاح في ثلاجة عادية دون الحاجة للاستثمار في بنية تحتية إضافية لسلسلة التبريد .

“عند مستوى +2 +8 درجات مئوية، بحفظ اللقاح في ثلاجة عادية دون الحاجة للاستثمار في بنية تحتية إضافية لسلسلة التبريد سعر “سبوتنيك V “أقل من 10 دولارات للحقنة الواحدة، ما يجعله متاحاً للعالم كله .

أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في عام 2011 من أجل الاستثمار المشترك مع أبرز المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الأجانب في أسهم الشركات في روسيا في المقام الأول.ويقوم الصندوق بدور المحفز للاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الروسي. ويمتلك الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في الوقت الراهن تجربة ناجحة في الاشتراك مع الشركاء الأجانب في تنفيذ أكثر من 80 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن 2 تريليون روبل وتغطي 95% من أقاليم روسيا الاتحادية. ويعمل أكثر من 800 ألف شخص ضمن شركات المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتبلغ إيراداتها السنوية ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة شراكات استراتيجية مشتركة مع أبرز المستثمرين المشاركين من 18 دولة بقيمة إجمالية تزيد عن 40 مليار دولار. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: rdif.ru