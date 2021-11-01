‫”ترانس سيز” هم المصممون والموردون الأصليون لنظام الساعة الرئيسية الحالي في مكة المكرمة

Posted on 7 hours ago by tngadmin

سكوتسديل، أريزونا, 17 نوفمبر 2021 —  /PRNewswire/ في عام 1993، تم منح السيد طالب “تيد” أيوب -مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ترانس سيز (TRANS SEAS)– بنجاح العقد الحصري والمرموق للغاية والمعروف بالتكليف كمصدر وحيد للمساعدة في التصميم المتقدم لنظام الساعة المزخرف المتقدم القابل للعنونة، من أجل استخدامه للأغراض الداخلية والخارجية في مكة المكرمة.  وقد قامت ترانس سيز بتصميم وتوريد وتركيب أنظمة الساعة المخصصة حسب المواصفات الدقيقة للعميل. ومنذ ما يقرب من 30 عامًا، لا تزال نفس الساعات تعمل بكامل طاقتها، وتبدو جميلة تمامًا منذ تاريخ التركيب والتسليم.

Existing Master Clock System - Holy Haram Makkah, Kingdom of Saudi Arabiaالسيد أيوب كان معروفًا بعزيمته والتزامه بتزويد العملاء والمشاريع التي شارك فيها بأعلى مستوى من الخدمة.  السيد أيوب لم يسبق له مثيل في أدائه المهني، واستعداده لتكييف مهاراته وعمله الجاد مع كل مشروع على حدة، وتلبية اهتمام طلبات العميل الخاصة.  وقد أعطى هذا الأسلوب الشخصي والفريد من نوعه السيد أيوب فرصة لإجراء اتصالات والعمل على بعض المشاريع الأكثر شهرة وتميزًا في العالم.  وكعضو مجتمع وقائد كريم، وزوج محب وأب مهتم، كان تأثيره على مشروع مكة مؤثرًا للغاية، وقد تم تكريمه بأعلى امتياز بدعوته داخل الكعبة من قِبَل العميل.

ولمدة 50 عامًا، يواصل الإرث الثري في ترانس سيز الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق هذا التقليد نفسه حتى يومنا هذا، حيث يوفر إمكانات الإنتاج المخصصة، وحلول الشراء التنافسية، والدعم اللوجستي المطبَّق والمثبَت في كل مشروع من مشاريعهم المرموقة.

Existing Master Clock System - Holy Haram Makkah, Kingdom of Saudi Arabia بعض هذه المشاريع المرموقة الناجحة تشمل:  مطار حمد الدولي (HIA) في قطر؛ جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست) في المملكة العربية السعودية؛ فندق واحة الدوحة (فندق 7 نجوم) في قطر؛ فندق أتلانتس وفندق نيو رويال أتلانتس آند ريزدنسز في نخلة جميرا دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ مجمع الشيخ خليفة للطاقة التابع لمجموعة شركات أدنوك في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ المقر الجديد لشركة أدما-أوبكو وأدجاز في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ مركز السدرة للطب والبحوث في الدوحة، قطر؛ متحف قطر الوطني.

 

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1680198/TRANS_SEAS_Makkah_Clock.mp4

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1680197/makkah_clock.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1340980/Trans_Seas_USA_Logo.jpg

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