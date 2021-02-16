‫تدمج شركة بلينترون (Plintron) نقاط البيع بالتجزئة البريدية لا بوست (La Poste) في تونس مع مشغل شبكة المحمول الافتراضية MVNO

تونس العاصمة، دولة تونس، 16 فبراير 2021 /PRNewswire/- نجح فريق بلينترون في دمج قناة نقاط البيع بالتجزئة البريدية لا بوست، مما يضمن إتاحة خدمات تسجيل بطاقة SIM وزيادة رصيدها لمشغل شبكة المحمول الافتراضية (MVNO) في تونس بدءًا من ديسمبر 2020. سيضمن ذلك سهولة إعادة الشحن لمشتركي MVNO وتسهيل الاشتراكات الجديدة.

لدى لا بوست العديد من الفروع في جميع أنحاء تونس وسيجد العملاء سهولة في الاشتراك وإعادة الشحن. سيساعد هذا أيضًا في زيادة قاعدة المشتركين. تستخدم لا بوست قناة نقاط بيع خاصة بها في متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها.

كان نطاق المشروع هو دمج قناة نقاط البيع بالتجزئة البريدية لا بوست مع منصة بلينترون MVNE لتسجيل بطاقات SIM وإعادة الشحن في تونس. بدأ هذا المشروع في البداية مع 10 مواقع تجريبية للبيع بالتجزئة، وهو متوفر الآن في 100 موقع للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء تونس. ستتوسع مواقع البيع بالتجزئة التي تتوفر بها الخدمة في المستقبل القريب.

ستتوفر ميزات إعادة التعبئة أيضًا في تطبيق لا بوست “D17” وماكينات الصراف الآلي في المستقبل القريب.

تعد تونس سوق اتصالات مزدهر مع أكثر من 15 مليون مشترك في الهاتف المحمول وأكثر من 126.31 اشتراكًا في الهاتف المحمول لكل 100 نسمة. لديها 3 مشغلين لشبكة الهاتف المحمول ومشغلي شبكات المحمول الافتراضية مرخصين. من المتوقع أن يتقدم المزيد من مشغلي شبكات المحمول الافتراضية للحصول على التراخيص. تتطلع بلينترون إلى دعم مشغلي شبكات المحمول الافتراضية الجديدة في النظام البيئي المحمول التونسي المزدهر.

حول بلينترون

تعد بلينترون أكبر مزود لحلول مُمكِن شبكة المحمول الافتراضية (MVNE) ومجمع شبكة المحمول الافتراضية (MVNA) متعدد البلدان في العالم، ومزود خدمة المنصة الخدمية (CPaaS) العالمي الذي يقدم Telco – SaaS وTaaS لعملاء MNOs وMVNOs والشركات وإنترنت الأشياء. أطلقت بلينترون أكثر من 120 مشغل شبكة افتراضية (MVNOs) ولديها أكثر من 140 مليون مشترك في الهاتف المحمول وذلك باستخدام خدمات شبكة الهاتف المحمول في 30 دولة عبر 6 قارات وبدعم من أكثر من 1000 متخصص في الاتصالات.

جهات الاتصال:

شاميك بيسواس (Shamik Biswas)

[email protected]

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