‫تحدّي #مشهور_أوبو يحصد أكثر من نصف مليار مشاهدة على منصة تيك توك

· اختيار ثلاثة فائزين من بين أكثر من 168 ألف مشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

· الحملة أتاحت الفرصة للمستخدمين لإطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية في إنشاء مقاطع فيديو ومشاركتها عبر المنصة بالاستفادة من الميزات التقنية المتقدمة لسلسلة هواتف أوبو رينو4

دبي, الإمارات العربية المتحدة ، 19 أكتوبر 2020: أعلنت أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية والتكنولوجيا، عن أسماء الفائزين في تحدي #مشهور_أوبو، الذي كانت قد أطلقته الشركة هذا الشهر عبر منصة تيك توك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستمر التحدّي لمدة ستة أيام وتم اختيار ثلاثة فائزين هم حساب @varsha1913 من الإمارات العربية المتحدة، وحساب @mayuushh من المملكة العربية السعودية وحساب @moni_ca58 من المغرب، حيث حصل كلّ منهم على جهاز أوبو رينو4 الجديد.

وحصد التحدي 168,818 مشاركة عبر الوسم الخاص، والتي ضمّت أكثر من 499 ألف فيديو تم تسجيلها من قِبل مستخدمي الهواتف من الشباب الراغبين بالتعبيرعن قدراتهم الإبداعية. وبلغ إجمالي المشاهدات أكثر من 648 مليون مشاهدة. وقد تم اختيار الفائزين بالأخذ بعين الإعتبار مدى إبداعهم في تسجيل مقطع الفيديو فيما يقومون بأداء الأغنية الرسمية لسلسلة هواتف رينو4 المتوفرة مع تأثيرات تصويرية وحركات راقصة على منصة تيك توك. وكان على المشاركين أن يسجّلوا مقطع فيديو لا تتخطّى مدته 15 ثانية، ثم نشره على حساباتهم في منصّة تيك توك، مع استخدام وسم التحدّي #مشهور_أوبو لفرصة الفوز بأحد هواتف سلسلة أوبو رينو4 الجديدة.

وتعليقاً على النجاح الكبير للحملة، قالت ماي هوانغ، رئيسة قسم التسويق في أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: “تلتزم أوبو بالتواصل مع عشاق أجهزتها الذكيّة بمختلف الوسائل، وتأتي سلسلة هواتف رينو4 لترتقي بتجربة المستخدمين في مجال التصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو إلى مستويات غير مسبوقة. ونسعى من خلال ابتكاراتنا لتمكين المستخدمين من إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية وإنشاء محتوى مميّز يمنحهم الفرصة بتحقيق أحلامهم بالشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وينسجم تحدّي #مشهور_أوبو عبر تطبيق تيك توك مع القدرات التقنية التي تقدمها هواتف رينو4، وتسهم في تعزيز تواصل أوبو مع عملائها من الشباب عشاق التكنولوجيا. ونحن مسرورون للغاية بالإقبال الكبير على المشاركة في التحدي الذي جمع ملايين المشاهدات للفيديوهات المشاركة، حيث تميّز الفائزون بالشغف الكبير بإنتاج محتوى ممتع يجذب أنظار المشاهدين”.

من جانبه، قال شانت أوكنايان، المدير العام لحلول الأعمال العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في تيك توك: “يسرنا دعم هذا التحدي من أوبو التي تشارك علامة تيك توك القيم والرسالة الرامية إلى إسعاد المستخدمين وإلهامهم على الارتقاء بإبداعاتهم. لقد تم تصميم الأدوات المخصصة لتصوير مقاطع الفيديو وتحريرها على منصّة تيك توك لتشجيع المستخدمين على التعبير عن أنفسهم وتقديم محتوى إبداعي وترفيهي يحقق مستويات عالية من التفاعل نفتخر بها. وساهم تحدّي #مشهور_أوبو في تعزيز التواصل مع مستخدمي تيك توك وإعطائهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم الإبداعية من خلال محتوى تفاعلي بأسلوب ممتع وتأثيرات صوتية ومرئية مميزة.”

وتحرص أوبو على تطوير منتجاتها بشكل مستمر لضمان رضى عملائها وتعزيز علامتها التجارية في المنطقة. ومع الانتشار الواسع لمنصات الفيديو والتواصل الاجتماعي بين المستخدمين الشباب، تسعى أوبو إلى إطلاق مبادرات عديدة مثل تحدي #مشهور_أوبو عبر تطبيق تيك للتواصل مع عشاقها وتوفير تجارب رقمية ممتعة لهم.

لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع

لوسي عزيز

المديرة الإقليمية للعلاقات العامة

أوبو

البريد الإلكتروني: lucy.aziz@oppo.ae

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والأناقة، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم ‘سمايل فون’، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الخامسة بين علامات الهواتف الذكية، حيث توفر منتجات تقنية متميزة لقاعدتها العالمية من المستهلكين عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود للخدمات السحابية وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وأربعة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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