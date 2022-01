‫تحتفل كليه دو بو بوتيه بمرور 40 عامًا بالكشف عن الفصل التالي

ابتداء من عام 2022، سينضم داكوتا فانينغ وديانا سيلفرز وإيلا بالينسكا إلى كليه دي بو بوتيه كسفراء العلامة التجارية العالمية.

طوكيو، 13 يناير 2022 /PRNewswire/— كليه دو بو بوتيه، العلامة التجارية العالمية والفاخرة للعناية بالبشرة والماكياج، ستبلغ أربعين عامًا هذا العام – مسجلة أربعة عقود من السعي وراء التألق والحرفية البارعة من خلال العلم والابتكار. تمثل هذه الذكرى السنوية المناسبة المثالية لإحياء ذكرى الإنجازات وتقديم التطلعات الجريئة للعلامة التجارية في المستقبل. للإعلان عن الفصل التالي، تتشرف كليه دي بو بوتي بتقديم داكوتا فاننج، وديانا سيلفرز، وإيلا بالينسكا كوجوه جديدة للعلامة التجارية. إن كل واحدة من هذه النساء الرائعات تجسد خصائص الحمض النووي للعلامة التجارية؛ أذكياء وعنيدات، في حين أنهم يمثلون مجتمعًا عالمياً من النساء اللاتي يحملن رونق فطري يجعل كل واحدة منهن أستثنائية إلى هذا الحد.

تماشيًا مع تكريس العلامة التجارية كليه دو بو بيوتيه لتسخير أفضل ما في العلم والابتكار، إستفادت العلامة التجارية من التكنولوجيا المتطورة لتجميع وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم في بيت التألق اللامتناهي (The House of Infinite Radiance)- وهو بيت افتراضي يعرض جميع جوانب العلامة التجارية والحاضر والمستقبل. في The House of Infinite Radiance، تسنت الفرصة للضيوف للقاء سفراء العلامة التجارية العالمية كليه دو بو بوتيه الثلاثة الجدد للمرة الأولى ومعاينة المجموعات المرغوبة التي سيتم تقديمها خلال العام المقبل، من خلال نقاط لمس تفاعلية ومحتوى مفصل.

“إن الذكري الأربعين الخاصة بنا مناسبة هامة لكليه دو بو بيوتيه وهي فرصة مثالية لنا للاحتفال بالمرأة التي نخدمها. إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التـألق الداخلي يكمن في قلب كل امرأة – وتدرك العلامة التجارية أيضًا بأن التألق الحقيقي متعدد الأوجه، وتجد تعبيرًا له بالعديد من الطرق المختلفة، كل واحدة منها فريدة في جمالها كالأخرى. لذلك يسرني أن أقدم داكوتا وديانا وإيلا، وهن ثلاثة ممثلين حقيقيين لنساء اليوم، مدعومين، وواثقين، وواعين إجتماعيًا، ودائما يعملون من أجل إطلاق طاقاتهم وإمكانات المحيطين بهم. ونحن متحمسون جدًا لوجودهم كجزء من عائلة كليه دو بو بوتيه” قالت السيدة ميزوكي هاشيموتو، كبيرة موظفي العلامة التجارية في كليه دي بو بوتيه.

عندما سئلت داكوتا فانينج عن معنى انضمامهم إلى عائلة كليه دو بو بيوتيه، أجابت إنه لشرف كبير ليس فقط أن يطلب منهم تمثيل مثل هذه العلامة الفخمة المميزة، ولكن أيضًا أن يضطلعوا بهذا الدور مع نساء موهوبات مثل إيلا وديانا. لقد كنت دائمًا من المعجبين بمنتجات “كليه دو بو بو بوتيه وأنا أشارككم اعتقاد الماركة التجارية لأهمية إحتضان واحتفال قوتكم الفريدة والمختلفة.”

أضافت ديانا سيلفرز “كليه دو بو بوتيه هي علامة تجارية ذات قصة ثرية، وما يتردد صداه معي حقا هو سعيهم وراء التميز.” إنهم يسعون دائمًا للابتكار والتطور، ولقد رأيت كيف أن ذلك يؤدي إلى منتجات عالية الجودة مصممة مع وضع نقاط القوة لدى النساء في الاعتبار. لقد بنت العلامة التجارية هذا المجتمع العالمي من الدعم حول هذه الرسالة، وأنا أتطلع حقًا إلى أن أكون جزءًا من تلك الرحلة مع داكوتا وإيلا.

أجابت إيلا: ما يعبر حقًا عن هذه العلامة التجارية أنها تناصر المنتجات عالية الجودة، وهي عبارة عن مهمة خيرية عالمية تعمل على تمكين الفتيات من التعبير عن أنفسهن من خلال التعليم. هذا أمر مهم بالنسبة لي، وأنا فخورة بالقيام بذلك مع نساء رائعات مثل داكوتا وديانا”.

سيظهر الممثلون أول ظهور تجاري لهم في يناير 2022 في حملة أطلقها كليف واتس. سوف تحضر داكوتا وديانا وإيلا فعاليات إطلاق الفاعليات الإعلامية الخاصة، بداية من ينايرالمقبل مع The House of Infinite Radiance.خلال عام 2022، ستقدم كلايه دو بو بوتيه بفخر منتجات جديدة ومجموعات جديدة ومشوقة للاحتفال بهذه السنة الخاصة ولإظهار التزامها بالعمل دائمًا من أجل بلوغ أقصى درجات التألق والكمال.

حول Clé de Peau Beauté

تأسست Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية العالمية الفاخرة من Shiseido Cosmetics، في عام 1982 للتعبير المثالي عن الأناقة والعلم. Clé de Peau Beauté تعني مفتاح جمال البشرة. تتمثل فلسفة العلامة التجارية في إطلاق العنان لقوة تألق المرأة من خلال تسخير تقنيات المكياج والعناية بالبشرة المتطورة من جميع أنحاء العالم. تسترشد Clé de Peau Beauté بحس جمالي رائع وذكاء دائم، وتغمر منتجاتها بالحداثة والسحر والديناميكية لتبرز كشركة رائدة في الصناعة في تقديم إشراق رائع للغاية، ينبع من الداخل. وهي متوفرة في 23 دولة ومنطقة حول العالم.

*اعتبارًا من يناير 2022.

سيرة سفير العلامة التجارية الذاتية

داكوتا فانينغ هي ممثلة أمريكية لديها قائمة واسعة من الأفلام باسمها. إنها أصغر ممثلة تم ترشيحها لجائزة نقابة ممثلي الشاشة®. شوهدت مؤخرًا وهي تقوم بتقديم دورها كسارة هاورد في الموسم الثاني من المسلسل الذي نال إستحسانًا شديدًا، ألا وهو The Alienist. قد تم عرض المسلسل في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان الدراما الجديدة رقم 1 لشركة كابل، وتم ترشيحه لجائزة غولدن غلوب® بالإضافة إلى جائزة إيمي ® لأفضل مسلسل محدود. أما فانينج، والتي لعبت مؤخرًا دور البطولة في فيلم “كوينتن تارانتينو” Once Upon a Time in Hollywood، الذي سيتم مشاهدته لاحقاً في سلسلة الأنثولوجيا القادمة “The First Lady والمسلسل الدرامي Ripley، وكلاهما من “شوتايم”. بصرف النظر عن كونها ممثلة ناجحة، فهي أيضا سفيرة فنية لمنظمة إنقاذ الطفولة.

ديانا سيلفرز، ممثلة وعارضة أزياء أمريكية، ظهرت لأول مرة في M. Night Shyamalan’s Glass.فهي معروفة بدورها كهوب في Olivia Wilde’s Booksmart، وكإيرين نيرد في Space Forceعلى نيتفليكس، وكماجي عكس لأوكتافيا سبنسر في Blumhouse/Universal’s Ma.ديانا هي نجمة صاعدة، مع عناوين رئيسية تسميها “أحدث سيدة هوليودية رائدة”. وبعيدًا عن التمثيل، فإن ديانا متحمسة للعودة إلى مجتمعها؛ وهي تدعم العديد من القضايا الخيرية، بما في ذلك مستشفى سانت جود للأطفال، والمؤسسة الوطنية لسرطان الثدي، ومؤسسة القلب المبتهج.

تعد إيلا بالينسكا أحد الممثلين الشباب الواعدين في جيلها. هي مشهورة للغاية بأولى ظهورها وبالدور السينمائي الرائد الذي لعبته كجين كانو، وهي عميلة سابقة شرسة من MI-6 في فيلم Charlie’s Angels. بعد ذلك، شاركت في مسلسل (Resident Evil) على نيتفلكس، مسلسل الحركة الحية المنتظر، والذي تم مؤخرُا تصميم غلافه، وفي فيلم سينمائي من إنتاج بلومهاوس بعنوان Run Sweetheart Run والذي عرض لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي، وسيكون له إصدار عالمي على Amazon Prime. قد تم الإعلان أيضًا عن تعيين إيلا لدور البطولة لفراي هولاند في ملحمة ألعاب فيديو فورسيت بلاي ستيشن 5. لقد عززت إيلا مكانتها في عالم الأزياء والعمل الإنساني؛ وعلى وجه الخصوص كونها السفيرة العالمية لمجموعة المجوهرات “بانثير دي كارتييه” الشهيرة، وتم دعوتها للانضمام إلى مجلس الأزياء البريطاني باعتبارها أحد الرعاة المؤسسين لمؤسسة “بي اف سي” الخيرية. بعد أن تدربت في مدرسة غيلدفورد للتمثيل في لندن، حيث تخرجت بمرتبة الشرف، أسست مؤخرًا منحة دراسية في مدرستها الأم للطلاب من الأغلبية العالمية — تدعم وتعمق فهم الهوية الثقافية والأصالة أثناء تدريب مهنتهم.

