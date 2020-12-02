‫تحتفل بطاقة كي كارد بأكثر من 600،000 تحميل للتطبيق

تفاعل المستخدم يحدد تفوق الشركة

بغداد2 ديسمبر / كانون أول 2020/PRNewswire/ — تحتفل كي كارد ، حل الدفع الإلكتروني الرائد وبطاقة الخصم / الائتمان الوطنية في العراق، بتحقيق أكثر من 600،000 تحميل لتطبيقها المصرفي. يعد معدّل التحميل المحطم للأرقام القياسية شهادة على شعبية بطاقة كي كارد في العراق كوسيلة آمنة و مؤتمنة و مناسبة للوصول إلى الأموال واستلامها وتحويلها.

تتيح خدمات كي من تطبيق الهاتف المحمول ، من مصرف الرافدين، للزبائن إدارة الخدمات المصرفية لحاملي بطاقة كي و ماستر كارد مع الرافدين للوصول إلى الحسابات المصرفية وتحويل الأموال والوصول إلى بطاقات الدفع كي من أي مكان تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للزبائن التحقق من رصيدهم وحظره وإلغاء حظره وإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي واستبدال بطاقة الدفع كي الخاصة بهم وتحويل الأموال من بطاقاتهم ، وكذلك القدرة على تحديث رقم الاتصال المرتبط بالحساب المصرفي عبر خاصية التعرف عن طريق الوجه وعرض أقرب مواقع كي.

تبتكر كي كارد باستمرار لتقدم للزبائن الخدمات المالية التي يحتاجون إليها بالمرونة التي يرغبون فيها. مع العديد من المنتجات والخدمات الجديدة ، تقوم كي كارد بإحداث تغيير جذري في العراق من خلال تجربة مصرفية شخصية حديثة.

لمزيد من المعلومات حول الخدمات والابتكارات المتعددة لبطاقة كي كارد تفضل بزيارة www.qi.iq.

نبذة عن كي كارد

كي كارد هي حل رائد لخدمات الدفع الإلكتروني في العراق، وتستخدم كي كارد طريقة الهوية البيومترية كوسيلة للتحقق من حامل البطاقة. تتولى الشركة العالمية للبطاقة الذكية (ISC) تشغيل وإدارة شركة كي كارد، وتعد هذه الشراكة واحدة من أنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تاريخ العراق. وقد استطاعت الشركة، بمساعدة شريكيها المملوكين للدولة وهما بنك الرافدين وبنك الرشيد، إجراء عملية التوطين المصرفي لأكثر من 7 ملايين مواطن من خلال خطة الدفع ذات المقاييس الحيوية المتعددة للاستدلال على الهوية بنجاح. وخلال ما يزيد قليلاً عن 18 شهرًا، تمكنت ISC من صرف 3 تريليون دينار عراقي في شكل قروض لأكثر من 800,000 مواطن عراقي. وتمتلك الشركة العالمية للبطاقة الذكية (ISC) حاليًا منظومة تشمل 17,000 نقطة بيع وأكثر من 6,000 تاجر يتسنى من خلالها استخدام نظام كي “Qi” لتوفير القسط الفوري الممول من التاجر وأنشطة تجارية أخرى. تصدر شركة الشركة العالمية للبطاقة الذكية (ISC) وتستحوذ على بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر مصرفًا تابعًا لها في العراق. وقد أصدرت الشركة إلى الآن، بفضل عضويتها في ماستركارد، أكثر من 1.8 مليون بطاقة ماستركارد وأصبحت أكبر مقدم لخدمات ماستركارد في العراق.