‫تحالف كوفيد لأفريقيا يطلق مبادرة بـ 100 مليون دولار لشراء معدات الحماية الشخصية للعمال الصحيين المجتمعيين في أفريقيا

اعتبارًا من 10 آب/أغسطس، كان هناك أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة 1 million confirmed cases بـكوفيد-19في جميع أنحاء القارة الأفريقية وأكثر من 20,000 deaths حالة وفاة. يهددكوفيد-19بعكس التقدم الصحي والاقتصادي في السنوات الأخيرة، حيث تشير التوقعات إلى أن اقتصاداتها قد تخسر ما يقرب من $200 billion in GDP in 2020 من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي.

العاملون الصحيون المجتمعيون Community health workers (CHWs) هم عمال رعاية صحية يوسعون مدى وصول أنظمة الرعاية الصحية الأولية إلى المجتمعات المحرومة من قبل الأنظمة الصحية الرسمية. يتم تجنيد هؤلاء من المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها ويخدمونها. يساهم العاملون الصحيون المجتمعيون في تحسينات كبيرة في المجالات ذات الأولوية الصحية Community health workers contribute to significant improvements in health priority areas مثل الحد من نقص تغذية الأطفال، وتحسين صحة الأم والطفل، وتوسيع الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، والمساهمة في مكافحة الأمراض المعدية لفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل.

