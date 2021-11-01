‫”تحالف جلوبليك” يطمح لبناء مشاريع طاقة متجددة كبرى في جنوب أفريقيا

لندن وكيب تاون، جنوب أفريقيا, 4 نوفمبر 2021 — /PRNewswire/ تم اختيار شركة جلوبليك (Globeleq)، شركة الطاقة المستقلة الرائدة في أفريقيا والشريك الأكبر في تحالف إيكامفا (Ikamva)، للمساهمة بمزيد من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة في جميع أنحاء البلاد.

ستبلغ قدرة التوليد لمشاريع طاقة الرياح الستة، ومشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الستة 1274 ميجاوات إجمالاً، إضافة إلى تسعة أصول في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أفريقيا تمتلك وتدير جلوبليك الغالبية منها، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية 450 ميجاوات. وقد تم اختيار جلوبليك وشركائها في تحالف إيكامفا من قِبَل وزارة المعادن والموارد والطاقة في جنوب أفريقيا (DMRE) كمزود مفضل لـ 12 من 25 مشروعًا تم اختيارها في الجولة الخامسة من برنامج مشتريات منتجي الطاقة المستقلين للطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا (REIPPPP).

وإلى جانب جلوبليك، يضم تحالف إيكامفا شركة مينستريم للطاقة المتجددة (Mainstream Renewable Power)، وشركة أفريقيا رينبو إنيرجي آند باور Africa Rainbow Energy & Power (AREP)، وشركة H1 Holdings القابضة، ويشتمل على أكثر من 45٪ من المِلكية لذوي البشرة السوداء. وقد أشارت DMRE إلى أن جميع المشاريع الـ 25 ستضخ ما مجموعه حوالي 50 مليار راند في الاقتصاد من خلال استثمارات القطاع الخاص، وستخلق أكثر من 13000 فرصة عمل.

وتعليقًا على الإعلان، قال الرئيس التنفيذي مايك شولي: “يسعدنا سماع الأخبار. إن سِجلنا القوي في تقديم وتشغيل مشاريع الطاقة عالية الجودة، جنبًا إلى جنب مع جميع خبرات شركاء التحالف، يجعلنا نلعب دورًا هامًا في طريق البلاد نحو مستقبل طاقة أنظف”.

وأضاف جوناثان هوفمان، الرئيس التنفيذي للتطوير في جلوبليك، ومقره في كيب تاون: “لقد جمع التحالف شركاء محليين ودوليين من الطراز العالمي من أجل تحقيق مكانة تنافسية لهذه المشاريع. لقد ركز تحالفنا على تقديم تعريفة تنافسية، ومساهمة ومشاركة كبيرة من قِبَل مجموعات BEE. ومن خلال مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التشغيلية لشركة جلوبليك وهذه المشاريع الجديدة في جنوب أفريقيا، نواصل دعم مستقبل الطاقة المستدامة للحكومة وخلق قيمة مشتركة لجميع أصحاب المصلحة”.

تشمل المشاريع الممنوحة ثلاثة مشاريع لطاقة الرياح في كيب الشمالية: مشروعان لطاقة الرياح في كيب الغربية، وأول مشروع لطاقة الرياح في محافظة كوازولو ناتال. وتقع جميع مشاريع الطاقة الشمسية بالكامل في محافظة فري ستيت التي لم تشهد بعد أية مشاريع للطاقة المتجددة تم إنشاؤها كجزء من برنامج REIPPP.

وتفخر جلوبليك بسجلها الحافل في بناء فِرَق قوية داخل الدولة، بالإضافة إلى دعم المجتمعات القريبة من محطاتنا من خلال تنفيذ مبادرات اقتصادية-اجتماعية مبتكرة، والمبادرات المبتكرة لتطوير المؤسسات والمهارات. بالإضافة إلى ذلك، ستركز فرص العمل أثناء التطوير والبناء على دعم المجتمعات المحلية بمجرد بدء تشغيل المحطات، ومن المتوقع أن يزداد فريق “جلوبليك جنوب أفريقيا” الحالي المكون من 82 موظفًا ثابتًا بمقدار 50 وظيفة إضافية. وستدير جلوبليك عمليات التشغيل والصيانة لمرافق الطاقة الشمسية، كما ستدير أيضًا موازنة خدمات المحطة لمزارع الرياح.

حول شركة جلوبليك

تُعَد جلوبليك بمثابة المطور والمالك والمُشغِّل الرائد لتوليد الكهرباء في أفريقيا. ومنذ عام 2002، قام فريقها المحنك من المتخصصين ببناء مجموعة متنوعة من محطات الطاقة المستقلة، مما نتج عنه توليد أكثر من 1500 ميجاوات في 14 موقعًا عبر 6 دول، مع 305 ميجاوات أخرى قيد الإنشاء، وأكثر من 2000 ميجاوات من مشاريع الطاقة قيد التطوير. www.globeleq.com

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