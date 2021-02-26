‫تجربة شبكات الجيل الخامس مع شركة YOFC | حيث تعزز YOFC من مكانتها في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) شنغهاي 2021

شنغهاي, 25 فبراير 2021 /PRNewswire/ — عاد حدث الاتصالات المتنقلة العالمي في 23 فبراير – المؤتمر العالمي للجوال (MWC) شنغهاي 2021 (MWC Shanghai 2021) المقام في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض بعد انقطاعه لمدة عام. وفي إطار هذه المناسبة، ظهرت شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات المساهمة المحدودة (‎”YOFC”، رمز الأسهم :‎601869.SH‏، ‎06869.HK) لأول مرة على مستوى العالم لهذا العام تحت شعار “‎Experience 5G with YOFC“. حيث عرضت الشركة منتجاتها وحلولها وقدراتها التكنولوجية والخدمية الشاملة مع التركيز على شبكات الجيل الخامس والابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية والمدينة الذكية والنقل الذكي والمحيط الذكي والمنزل الذكي وقدرات الطاقة الذكية فضلًا عن البيانات الذكية وغيرها الكثير. وقد قدمت شركة YOFC أيضًا ندوة تقنية عبر الإنترنت للسوق الدولية، حيث عرضت تقنيات الألياف البصرية والوحدات البصرية، فضلاً عن حلول النقل بالسكك الحديدية والاتصالات البحرية.

تمت -في الندوة المنعقدة عبر الويب- دعوة محلل CRU السيد/ مايكل فينش لمشاركة أفكاره بشأن اتجاهات صناعة الألياف البصرية. واستعرض التطورات في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وسلط الضوء على العوامل الدافعة لاستهلاك الألياف البصرية حتى س (FTTx) وشبكات الجيل الخامس. ومن وجهة نظره، فإن الطلب على شبكات النطاق العريض المستقرة ذات السعة الكبيرة، والمدعومة بالألياف البصرية، أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، كما أن الحكومات في جميع أنحاء العالم ترفع من أهدافها المتعلقة بتقنية الألياف البصرية حتى المنزل (FTTH). ومع ذلك، فإن الاستهلاك العالمي لتقنية الألياف البصرية حتى المنزل آخذ في الانخفاض من ذروته في عام 2017، مما يجعل من شبكات الجيل الخامس عاملاً رئيسياً دافعاً. وعلى وجه الخصوص، يتطلب إنشاء شبكات الجيل الخامس المستقلة مزيدًا من الألياف والبنية التحتية الجديدة المقابلة. ولذا يعتقد السيد/ فينش أنه اعتبارًا من عام 2021، من المتوقع أن يكون لشبكات الجيل الخامس تأثيرًا أكثر عمقًا على الاستهلاك العالمي للكابلات البصرية.

وقد قدم السيد/ راجكويمار ماتاي، كبير المتخصصين في مجال الألياف لدى شركة YOFC، مقدمة مفصلة بشأن الألياف البصرية الجديدة الخاصة بشركة YOFC المصممة لشبكات الجيل الخامس. وذكر السيد/ راجكويمار أن حركة البيانات المتزايدة باستمرار في عصر شبكات الجيل الخامس تضع ضغطًا متزايدًا على نقل البيانات وعرض النطاق الترددي للشبكات الحاملة، وسيستمر معدل نقل الشبكات الأساسية في الترقية من 100 جيجا إلى 200 جيجا / 400 جيجا وحتى أعلى. لذلك، فإن تطوير الألياف البصرية والكابلات التي تدعم أنظمة 200 جيجا/ 400 جيجا للترقية يضع الأساس لبناء شبكات معلومات عالية السرعة. وقد تم تطبيق الألياف البصرية G.654.E من شركة YOFC، والتي تتميز بنسبة خسارة أقل ومساحة فعالة أكبر، بنجاح في العديد من مشاريع خطوط الاتصال الرئيسية التي أطلقتها شركات تشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وتشاينا يونيكوم ومشاريع الشبكة الحكومية أيضًا. ولقد اجتاز أيضًا اختبار 400 جيجا على الشبكات الحالية ويمكنه تلبية متطلبات الشبكة في السنوات العشر إلى العشرين القادمة.

وبالتالي، يُرى الاختبار حلًا مثاليًا للألياف/ الكابلات البصرية يتماشى مع متطلبات عرض النطاق الترددي للشبكة بعد توفر شبكات الجيل الخامس تجاريًا. في الوقت ذاته، يسر شركة YOFC أيضًا أن تقدم الأياف من نوع BILL®، المصممة للتخفيف من النقص في موارد خطوط الأنابيب المستخدمة في عملية نشر شبكات الجيل الخامس وتمكين التوهين المنخفض في MAN، ومعالجة فقدان نفق مجموعة النقل وخفض المعدل بسبب الانحناء المتكرر لأطراف الألياف. وبفضل نسبة الخسارة المنخفضة، ومقاومة الانحناء الأفضل، والحجم الأصغر، لا يمكن للألياف تحسين استخدام مساحة خط الأنابيب فحسب، بل إنها تضمن أيضًا النقل عالي السرعة للموجات / الإشارات الطويلة واستقرارها من خلال أداء الانحناء المحسن.

ومن خلال استهداف الاحتياجات الأساسية ونقاط الضعف، شاركت YOFC منتجاتها وحلولها الرائدة في الصناعة المتعلقة بقطاعات اتصالات السكك الحديدية ومراكز البيانات والاتصالات البحرية، بما في ذلك الكابلات المحورية ذات النطاق العريض لشبكات الجيل الخامس المتسربة، ومجموعة كاملة من الوحدات البصرية، والكابلات البحرية، من بين العروض المتطورة الأخرى.

إلى جانب الندوة المنعقدة عبر الويب، أقامت شركة YOFC مؤتمرًا صحفيًا X-Band Optical Fiber Brand بتاريخ 24 فبراير. وقد سلطت الشركة الضوء على القيمة التي لا لبس فيها للنطاق – الأداء العالي والجودة العالية والاتصال الواسع، وذلك من خلال تجميع مجموعة سيناريوهات YOFC الكاملة للألياف البصرية الخاصة بالنطاق X بدءًا من شبكات الوصول إلى الشبكات الأساسية، ومن الأرض إلى المحيط. وبفضل مكانة العلامة التجارية المرموقة والمنتجات المتميزة، تلتزم YOFC ببناء شبكات بصرية مستقرة وقوية وفعالة.

تأسست شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات المساهمة المحدودة (المعروفة أيضًا باسم ‎’YOFC’) في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في مايو 1988. إنها مؤسسة مبتكرة تقنيًا وموردًا عالميًا رائدًا، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع أشكال الألياف البصرية، والألياف البصرية، وكابلات الألياف البصرية، فضلاً عن تقديم الحلول والخدمات المتكاملة لعملائها. ومن الجدير بالذكر أن شركة YOFC تنتج وتبيع بشكل أساسي أنواعًا مختلفة من تشكيلات الألياف البصرية الأولية، والألياف البصرية وكابلات الألياف البصرية التي يتم استخدامها على نطاق واسع في مجالات الاتصالات، والوحدات البصرية المخصصة، والألياف البصرية المتخصصة، والكابلات البصرية النشطة، والكابلات البحرية، والكابلات المحورية للترددات اللاسلكية، والملحقات وغيرها. وقد تم أيضًا تجهيز شركة YOFC ببعض الحلول والخدمات مثل تكامل النظام وتصميم هندسة الاتصالات. وهو ما يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول المختلفة لمجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم وغيرها من المجالات مثل المرافق العامة والنقل والنفط والكيمياء والأدوية. كما قدمت شركة YOFC منتجاتها وخدماتها إلى أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم.

https://en.yofc.com/

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