‫تجاوزت مبيعات صادرات شيري 200 ألف مركبة وسجلت رقما قياسيا للعلامات التجارية الصينية

بغداد, 15 ديسمبر / كانون أول 2021/PRNewswire/ — مؤخرا أصدرت مجموعة شيري أحدث بيانات مبيعاتها. وفي مواجهة البيئات المعقدة مثل التغيرات في حالة الوباء ونقص الرقائق العالمية في صناعة السيارات، واصلت شيري الحفاظ على أسرع معدل نمو في صناعة السيارات في الصين، والمبيعات التراكمية المحققة من يناير إلى أكتوبر بلغت 739730 سيارة بزيادة 44.3% على أساس سنوي.

بالنسبة للصادرات، في أكتوبر صدرت شيري أكثر من 20 ألاف سيارة للمرة السادسة في هذا العام بإجمالي مبيعات 25049 سيارة بزيادة قدرها 92.7% على أساس سنوي. ومن يناير إلى أكتوبر، بلغ حجم المبيعات التراكمي 212959 سيارة بزيادة 145.7% على أساس سنوي. وأثناء تسجيل رقم قياسي جديد، حافظت شيري بثبات على مكانتها الرائدة في التصدير بين جميع سيارات الركاب الصينية.

في السوق الروسية التي كانت شيري تزرعها لمدة 16 عام، كانت شيري دائمًا “مركبة الشعب” في نظر السكان المحليين. ووفقًا للبيانات الصادرة عن AEB (رابطة الأعمال الأوروبية)، زادت مبيعات شيري التراكمية من يناير إلى أكتوبر بنسبة 266% على أساس سنوي، لتحتل المرتبة الأولى بين جميع العلامات التجارية للسيارات، وأصبحت Tiggo 7 Pro أشهر طرازات سيارة رياضية متعددة الأغراض الصينية في روسيا في أكتوبر.

أصبحت Tiggo 7 Pro أشهر طرازات سيارة رياضية متعددة الأغراض الصينية في روسيا

في تشيلي، وفقًا للبيانات الصادرة عن ANAC ( Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. )، احتلت شيري المرتبة الرابعة بين جميع العلامات التجارية للسيارات في أكتوبر، متجاوزة العلامات التجارية مثل تويوتا و كيا و فولكس فاجن، مع نمو سنوي قدره 101.4% والحصة السوقية 6.3%. وفي قطاع سوق سيارات رياضية متعددة الأغراض، وصلت حصة المبيعات في السوق إلى 15.3% في أكتوبر، لتحتل المرتبة الأولى لمدة عشرة أشهر متتالية، وأصبحت سلسلة Tiggo 2 أفضل طراز سيارات رياضية متعددة الأغراض من حيث المبيعات.

نشاط مستخدم شيري في تشيلي

وفقًا للبيانات الصادرة عن Fenabrave (الاتحاد الوطني لتوزيع المركبات المجهزة بالمحركات) في البرازيل، زادت مبيعات شيري في أكتوبر بنسبة 127% على أساس سنوي، متجاوزة نيسان لتحتل المركز التاسع في مبيعات سيارات الركاب، وتحتل المرتبة العشرة الأولى في المبيعات لمدة ستة أشهر متتالية، والحصة السوقية سجلت رقما قياسيا بقدرها 3.97%. وفي قطاع سوق سيارات رياضية متعددة الأغراض، تباع Tiggo 8 و Tiggo 3X ( Tiggo 2 Pro في الأسواق الأخرى) ونماذج أخرى باستمرار بشكل جيد.

تباع Arrizo 6 Pro بشكل جيد في البرازيل

المبيعات التراكمية التي تجاوزت 200000 في الأشهر العشرة الأولى لا تعني فقط أن شيري أكملت هدف التصدير السنوي البالغ 200 ألف مركبة قبل الموعد المحدد، ولكن أيضًا جعلت شيري أول شركة صينية لتصنيع سيارات الركاب تصدر أكثر من 200 ألف مركبة سنويًا. وأصبحت شيري التي كانت “تبحر إلى الخارج” لمدة 20 عامًا، بطاقة عمل لخروج العلامات التجارية للسيارات الصينية إلى العالمي. وحتى الآن، خدمت شيري 9.8 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 1.9 مليون مستخدم في الخارج. وشيري ستفتح صفحة جديدة.

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