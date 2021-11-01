‫تتويج شركة جي في جي “شركة التكنولوجيا للعام” في أسبوع التكنولوجيا الأفريقي

كيب تاون، جنوب أفريقيا, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — تم تتويج شركة غلوبال فويس غروب (جي في جي)، ، وهي شركة مزودة رائدة لتقنيات قوانين وأنظمة الامتثال وحلول البيانات للحكومات والوكالات الولائية، “شركة التقنية للعام” من قبل أسبوع التقنية الأفريقي، وذلك في حفل توزيع جوائز أقيم في جنوب أفريقيا يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد تنافست المئات من الشركات الأخرى في فئات مختلفة، بما في ذلك ثمانية لاعبين رئيسيين في الصناعة تم ترشيحهم إلى جانب جي في جي للحصول على نفس الجائزة المرموقة.

كانت هذه هي النسخة السنوية الثالثة من هذا الحدث الأفريقي الذي يركز على توعية البلدان الأفريقية بالتحديات والفرص التي يمكن اكتسابها من خلال صياغة الخطط والسياسات المناسبة لدفعها إلى الثورة الرقمية والتكنولوجية. في كل عام، تقوم لجنة التحكيم المستقلة في أسبوع التقنية الأفريقي بتقييم مئات المرشحين لمكافأة أولئك الذين تميزوا أكثر في هذا المجال.

ولدى قبوله الجائزة بفخر نيابة عن الشركة، انتهز مدير التكنولوجيا في جي في جي، لوران سار، الفرصة للتأكيد على الأهمية القصوى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للبلدان الأفريقية، “في غلوبال فويس غروب،“كما قال ““نحن نؤمن حقًا بتنمية إفريقيا من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهذا هو سبب ابتكارنا دائمًا لتقديم حلول رقمية للحكومات و (…) المؤسسات لمساعدتها [في رقمنة] عملياتها و [تعزيز] التنمية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.”“

قبل فترة طويلة من انتشار الوباء الذي سلط الضوء على ضرورة تسريع التحول الرقمي في البلدان الناشئة، من بين الاحتياجات الملحة الأخرى، اعتمدت معظم الحكومات الأفريقية بالفعل أجنداتها الرقمية الخاصة. يسمح لنا حدث مثل أسبوع التكنولوجيا الأفريقي بتقدير التقدم المحرز في هذا الصدد وتسليط الضوء على مساهمة المنظمات العامة والخاصة مثل جي في جي في تطوير مجتمعات رقمية ديناميكية وشاملة ومرنة في إفريقيا.

نبذة عن مجموعة غلوبال فويس غروب (جي في جي) تأسست المجموعة عام 1998، وتنتشر أفرعها في 11 دولة، وتُعد جلوبال فويس إحدى الشركات العالمية المهتمة بتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا التنظيمية للهيئات الحكومية والجهات التنظيمية. تدعم مجموعة غلوبال فويس جهود الجهات الحكومية والهيئات الأخرى نحو التحول الرقمي، وذلك من خلال تحليلات البيانات الضخمة، كما تساعد المجموعة هذه الهيئات في الترويج الفعال لبيئات الأنظمة الرقمية المبسطة والتي تتسم بشمول مالي حقيقي. تعمل الشركة على رصد بيانات القطاعات الاقتصادية المحورية وجمعها وتحليلها بهدف تحويلها إلى معلومات ذات قيمة عملية. ندعم عمليات اتخاذ القرار القائمة على البيانات.

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