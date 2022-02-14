‫تتعهد منصة Bybit بتقديم الدعم التشجيري من أجل الاستدامة والمساواة بين الجنسين في الهند

تعهدت منصة Bybit بزراعة ورعاية 100000 شجرة فاكهة في الهند من خلال شراكتها مع منظمة One Tree Planted

تدرك Bybit أهمية العطاء والمسؤولية تجاه الأجيال القادمة في بناء مستقبل مستدام

تدعم هذه المبادرة المجتمعات المهمشة في الهند – توفير سبل العيش المستدامة والأغذية للأسر الفقيرة

نيودلهي ، الهند – Media OutReach – 14 فبراير 2022 -تعهدت منصة Bybit، إحدى شركات تبادل العملات الرقمية الأسرع نموًا في العالم، بزراعة ورعاية 100000 شجرة فاكهة في جميع أنحاء هاريانا، وأوتار براديش، وأوتاراخاند، وراجستان، ومهاراشترا، وأوديشا، والبنغال الغربية في الهند، من خلال شراكتها مع منظمة One Tree Planted. الهند، 14 فبراير 2022

ومن خلال دعم مشروع رؤية “الهند 2022: أشجار الفاكهة لمكافحة الجوع ” الذي يبدأ في 14 فبراير 2022 وحتى 30 نوفمبر 2022، ستساعد منصة Bybit المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في المجتمعات المهمشة في خلق سبل عيش مستدامة وتوفير الطعام لأسرهم والمجتمع. كما تضع المبادرة أهدافًا طويلة الأمد تتمثل في مكافحة التلوث والحفاظ على المياه ومنع تآكل التربة.ستحقق كل شجرة فاكهة بعد ثلاث سنوات من زراعتها دخلًا وقدره 10 دولارات عن كل شجرة سنويًا. وسيتضمن تعهد الشركة خطًة لإنشاء مصدرًا ثابتًا للدخل لمكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر في المجتمعات الريفية الفقيرة. سيخلق المشروع أيضًا فرص عمل للنساء في مشاتل الأشجار للتخفيف من عدم المساواة بين الجنسين في الفئات المحرومة.

كما ستقوم منظمة One Tree Planted ببناء مشتلًا جديدًا للأشجار على نطاق واسع في ميرزابور هذا العام لتقليل الحاجة إلى نقل الشتلات (توفير التكاليف وانبعاثات الكربون)، وتحسين جودة الشتلات للتأقلم مع الظروف المحلية. ستوفر هذه المشاتل فرص عمل محلية للأرامل والمسنات، اللائي يواجهن بالفعل العديد من أوجه عدم المساواة في المجتمعات المهمشة.

وتشارك Bybit رؤية منظمة One Tree Planted المتجذرة لمستقبل أخضر مزدهر. وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية، سيقوم المشروع بتجربة برنامج “مشاتل خالية من البلاستيك”، واستبدال أكياس المشاتل البلاستيكية بأعواد الجوت والأرز لتقليل أطنان من النفايات البلاستيكية. كما ستبدأ التجربة في 2022 على جزء صغير من الأشجار، ليتم تعميمها في السنوات المقبلة. كانت منظمة One Tree Planted قد دعمت هذا المشروع مع شريكها المحلي “مبادرة خضراء مستدامة” منذ عام 2017. حيث قاما معًا بزراعة 3.5 مليون شجرة فاكهة في جميع أنحاء الهند حتى الآن. وقامت منظمة One Tree Planted بزراعة ورعاية أكثر من 40 مليون شجرة في 43 دولة منذ عام 2014.

وقد صرح مدير الاتصالات بمنصة Bybit أجنيس ترينوس قائلًا “مع توسع Bybit عالميًا، ندرك أهمية العطاء للمجتمع الأوسع ومسؤوليتنا في ضمان حصول الأجيال القادمة على فرصة للتمتع بمستقبل مستدام. إن قضايا الاستدامة وعدم المساواة قريبة من قلوبنا، ولهذا السبب ندعم منظمات مثل One Tree Planted التي تبني حلولًا ستفيد الملايين في السنوات القادمة “.

كما صرح أشلي لامونتاني، مدير حملة الغابات قائلًا “نحن نقدر دعم Bybit، وكل العمل الرائع المتوقع نتيجًة لهذه الشراكة. من خلال مبادرة أشجار الفاكهة لمكافحة الجوع، سنكون قادرين على زراعة المزيد من الأشجار لدعم الناس والمجتمع والتنوع البيولوجي في الهند”.

عن منظمة One Tree Planted

منظمة (One Tree Planted is a 501(c)(3 هي منظمة غير ربحية مهمتها تسهل زراعة الأشجار على الأفراد للحفاظ على البيئة. تمتد مشاريع المنظمة في جميع أنحاء العالم بالشراكة مع المجتمعات المحلية والخبراء المطلعين لإحداث تأثير على الطبيعة والناس والحياة البرية. كما تساعد مشاريع إعادة التشجير في استعادة تشجير الغابات بعد الحرائق والفيضانات، وتوفير فرص عمل من أجل التأثير الاجتماعي، واستعادة التنوع البيولوجي. ولدى العديد من مشاريع المنظمة أهدافًا متداخلة، مما يخلق مجموعة من الفوائد التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع onetreeplanted.org.

عن شركة Bybit

هي منصة تعمل في مجال تبادل العملات المشفرة، تم إنشاؤها في مارس 2018 كمنصة احترافية لخدمة متداولي العملات المشفرة في العثور على محرك مطابقة فائق السرعة، وخدمة عملاء ممتازة، ودعم مجتمعي متعدد اللغات. كما تقدم المنصة خدمات مبتكرة للتداول الفوري والمشتقات المالية، ومنتجات التعدين والتوفير عبر الإنترنت؛ بالإضافة إلى دعم واجهة برمجة التطبيقات لعملاء التجزئة والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. وتسعى المنصة جاهدًة لتكون المنصة الأكثر موثوقية لفئة الأصول الرقمية الناشئة.

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