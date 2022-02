‫تتعهد منصة Bybit بتقديم الدعم التشجيري من أجل الاستدامة والمساواة بين الجنسين في الهند

منظمة (One Tree Planted is a 501(c)(3 هي منظمة غير ربحية مهمتها تسهل زراعة الأشجار على الأفراد للحفاظ على البيئة. تمتد مشاريع المنظمة في جميع أنحاء العالم بالشراكة مع المجتمعات المحلية والخبراء المطلعين لإحداث تأثير على الطبيعة والناس والحياة البرية. كما تساعد مشاريع إعادة التشجير في استعادة تشجير الغابات بعد الحرائق والفيضانات، وتوفير فرص عمل من أجل التأثير الاجتماعي، واستعادة التنوع البيولوجي. ولدى العديد من مشاريع المنظمة أهدافًا متداخلة، مما يخلق مجموعة من الفوائد التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع onetreeplanted.org.

وتشارك Bybit رؤية منظمة One Tree Planted المتجذرة لمستقبل أخضر مزدهر. وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية، سيقوم المشروع بتجربة برنامج “مشاتل خالية من البلاستيك”، واستبدال أكياس المشاتل البلاستيكية بأعواد الجوت والأرز لتقليل أطنان من النفايات البلاستيكية. كما ستبدأ التجربة في 2022 على جزء صغير من الأشجار، ليتم تعميمها في السنوات المقبلة. كانت منظمة One Tree Planted قد دعمت هذا المشروع مع شريكها المحلي “مبادرة خضراء مستدامة” منذ عام 2017. حيث قاما معًا بزراعة 3.5 مليون شجرة فاكهة في جميع أنحاء الهند حتى الآن. وقامت منظمة One Tree Planted بزراعة ورعاية أكثر من 40 مليون شجرة في 43 دولة منذ عام 2014.

Search News Search for:

Advertisement

Archives Archives Select Month February 2022 January 2022 December 2021 November 2021 October 2021 September 2021 August 2021 July 2021 June 2021 May 2021 April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016

Calendar February 2022 M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 « Jan