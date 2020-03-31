‫تبرعت هوت فوركس لمنظمة الصحة العالمية بسخاء وسط أزمة فايروس كورونا Covid-19

تماشيا مع التزامها بالمسؤولية الاجتماعية ، قدمت شركة هوت فوركس الوسيط الحائز على الجوائز تبرعا سخيا لمنظمة الصحة العالمية وسط مكافحة وباء كورونا Covid-19.

بورت لويس ، موريشيوس ،30 آذار/مارس، 2020 — تلتزم هوت فوركس ، وسيط الفوركس والسلع و العقود مقابل الفروقات الحائز على الجوائز، التزامًا قويًا ليس فقط بتقديم أفضل تجربة عملاء ممكنة ، ولكن أيضًا بالاعتراف بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات والمنظمات حول العالم.

قال جورج كومانتاريس الرئيس التنفيذي لشركة هوت فوركس: “لدى هوت فوركس إحساس عميق الجذور بالمسؤولية بأنه يجب أن يساعد أولئك الأقل حظًا ويقدمون المساعدة بنشاط في كل فرصة مناسبة للقيام بذلك. نحن فخورون بقدرتنا على التبرع لمنظمة الصحة العالمية في وقت الأزمة هذا ونقوم بدورنا لمساعدة مثل هذه المنظمة القيمة. “

تحتفل هوت فوركس بالذكرى السنوية العاشرة لها هذا العام لتأسيسها ، وهي قصة نجاح أثبتت من خلال جوائز المجال المرموقة التي تبلغ 35+ و 2000000 حساب حقيقي. بفضل أمان الصناديق الحائز على الجوائز ، والتأمين الرائد في السوق الذي يصل إلى 5000.000 يورو والمرونة التي تناسب جميع أنواع المتداولين ، أصبحت هوت فوركس بسرعة وسيطًا عالميًا لا مثيل له في الاختيار.

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ملاحظات لوسائل الإعلام:

حول هوت فوركس

مع أصولها التي يعود تاريخها إلى عام 2010 ، هوت فوركس هو اسم العلامة التجارية لمجموعة أج أف ماركت التي تضم كيانات عالمية ومنظمة تعمل كوسيط متعدد الأصول الذي يقدم خدمات تجارة التجزئة والمؤسسات للعملاء من جميع أنحاء العالم. تعمل هوت فوركس باستمرار على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق ، وهي حقيقة تؤكدها:

· فتح أكثر من 2،000،000 حساب حقيقي

· أكثر من 35 جائزة دولية

· دعم العملاء في أكثر من 27 لغة

· أعلى التدابير الأمنية للصندوق

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تحذيرات المخاطر:

قد لا يكون تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات مناسبًا لجميع المستثمرين حيث أنها تنطوي على درجة عالية من المخاطر على رأس مالك.

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أج أف ماركت

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