‫تبرعات شركة فابون تصل 3 ملايين من مكونات فحوص بي سي آر عالميا وترحب بالمزيد من المشاركة

جونغوان، الصين، 31 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة فابون بيوتيك إنك (فابون)، ، Fapon Biotech Inc . وهي شركة عالمية رائدة في ميدان التشخيص في المختبر وشركة حلول الوقفة الواحدة التي توفر المنتجات والتقنيات لتمكين التطوير والإنتاج السريع للكواشف الكيميائية، حملة تبرعات عالمية a global donation ، لتقديم ما يصل إلى 3 ملايين من مكونات فحوص السي بي آر للشركاء في قطاع التشخيص في المختبر. غالبية صانعي الكواشف الكيميائية لفحوص سي بي آر في الصين تستخدم حاليا منتجات شركة فابون من أجل تطوير وإنتاج فحوص الكشف عن فيروس كوفيد-19. وإذ هي مدفوعة بمهمة الشركة المتمثلة في “تحسين الصحة البشرية والتنمية البشرية”، تكرس الشركة نفسها لمساعدة المزيد من الشركاء في الخارج.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة فابون قائلاً: “أظهرت فابون قوة تشخيصية لا مثيل لها في مكافحة الوباء الحالي. نحن نقود تشخيصكوفيد-19من خلال دعم الصناعة بالمنتجات والدعم الفني“.

“عندما ضرب الفيروس الصين، قدمنا من أجل تخفيف الضغط على الصناعة في ميدان نقص المواد الكاشفة الخام، وضمان إمدادات الكاشف المستقرة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، والمستشفيات، والآي سي أل، وما إلى ذلك. وفيما يواجه زملاؤنا في مجالالتشخيص المخبريالعالمي تحديات مماثلة لإنشاء اختباراتفحوص كوفيد-19، سنستمر في إدارة التبرعات the donation والمساهمة في معاركهم “.

كانت فابون مستجيبة مبكرة للانضمام إلى معركةكوفيد-19في الصين. عندما تفشى المرض في بداية عطلة رأس السنة الصينية الجديدة، بنت فابون فريقًا للاستجابة لحالات الطوارئ في غضون 24 ساعة لتقديم حلول تفاعل البلمرة التسلسلي لأكثر من 80 شريكًا صناعيًا. لتعزيز المشاركة الفورية لشركاءالتشخيص المخبري، إلى جانب فحص وتشخيصكوفيد-19، عرضتفابونمليوني منتج مجاني على هيئة طلبات المبيعات المحلية.

وتقوم شركةفابونبتشاطر أخباركوفيد-19مع الشركاء الخارجيين منذ كانون الثاني/يناير، مما يمهد الطريق لإجماع سريع في تطوير اختباركوفيد-19. في آذار/مارس، وسعت فابون التبرع على نطاق عالمي. قام الشركاء في الخارج بالتسجيل للحصول على طلبات للحصول على مساعدة في البحث والتطوير والإنتاج في مجال كواشفكوفيد-19. علاوة على ذلك، يعمل موظفو فابون على مدار الساعة لتوفير إمدادات مستدامة لصناعةالتشخيص المخبريالعالمية. تلتزم فابون بجهود متواصلة في معركةكوفيد-19وتدعو إلى زيادة مشاركة التبرع the donation من شركاءالتشخيص المخبري.

حول فابون

فابون هي شركة عالمية رائدة في مجال المواد الخام للتشخيص المخبري والحلول الشاملة تأسست في العام 2001. لدى فابون أكثر من 700 مادة خام كاشفة متاحة لتطبيق الاختبارات السريعة والتشخيص الجزيئي و إليسا، سي أل آي أيه وسي أم آي أيه، والكيمياء الحيوية. ومع حلول POCT و CLIA و وقياس المناعة، تفي فابون باحتياجات العملاء في سيناريوهات التطبيق المختلفة.