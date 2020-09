‫تبدأ أسهم مياكس بيرل التداول في رموز اختبار NMS، وستبدأ الرموز الحية التداول في 29 سبتمبر 2020

برينستون، نيو جيرسي، 28 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / – أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة (إم آي إتش)Miami International Holdings, Inc. (MIH)، الشركة القابضة الأم لمؤشرات البورصة– مياكس MIAX ® ومياكس بيرلMIAX PEARL ® ومياكس إيميرالدMIAX Emerald ™ ، اليوم أنها قد بدأت التداول في جميع رموز اختبار NMS في أسهم مياكس بيرل (MIAX PEARL Equities ™ )، أول بورصة لأسهم شركة إم آي إتش. ستبدأ مؤشرات مياكس بيرل التداول الحي يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020 برمزها الأول NTGR (نت جير NETGEAR Inc) وستطرح رموزًا إضافية بدءًا من 2 أكتوبر 2020. تنضم بورصة أسهم مياكس بيرل، منذ إطلاقها، إلى بورصة الخيارات الحالية مياكس أوبشنزMIAX Options ® وMIAX PEARL وMIAX Emerald لتصبح جزءًا من مجموعة مياكس إكستشينج جروب (MIAX Exchange Group ™).

