‫تايمكس تكشف عن حملة جديدة للماركة التجارية: “نحن لا نتوقف”، في وقت الحاجة الماسة إلى المثابرة

من خلال هذه الحملة الجديدة، يحمل شعار “نحن لا نتوقف” رسالة أمل وقوة حيث يواصل الكثيرون حول العالم المثابرة في مواجهة الظروف الصعبة. فيديو الأبطال للحملة، الذي تم تصويره قبل جائحة كوفيد، يرمز الآن إلى المستقبل حيث يمكن للناس أن يجتمعوا مرة أخرى، لتحقيق مهمة مشتركة والاحتفال بإنجازات بعضهم البعض. تمثل هذه الروحية مصدر إلهام للفيديو، الذي تضاف إليه أغنية المغني كوين Don’t Stop Me Now – وهي تلخيص مثالي لما تدور حوله الحملة، وكيف تستعد العلامة التجارية لأي شيء قادم .

