‫تايمكس تكشف عن حملة جديدة للماركة التجارية: “نحن لا نتوقف”، في وقت الحاجة الماسة إلى المثابرة

الشركة التي “تتعرض للضربات وتواصل العمل” تتطور لتعكس نظرة جديدة

ميدلبيري، كوناتيكت, 24 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — كشفت تايمكس Timex®، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الساعات، عن حملتها التجارية الجديدة – “نحن لا نتوقف.” شعارها المعروف في جميع أنحاء العالم، “تتعرض للضربات، وتواصل العمل” يحصل على تحديث عصري يعبر بشكل أفضل عن مظهر وعقلية الشركة في القرن الـ21 </36. ومع إطلاق الحملة الجديدة، تكشف تايمكس عن حملتها الإبداعية التي تتضمن صانعي تغيير بارزين من جميع أنحاء العالم الذين يظهرون قوتهم ويلهمون الآخرين من خلال أفعالهم، بالإضافة إلى دعم حملة #TOGETHERBAND من خلال العمل والتبرع الخيري لتعزيز مهمة شعار “نحن لا تتوقف” وهي توفر منصة للأبطال العاديين.”

اطلع على البيان الإخباري التفاعلي متعدد القنوات هنا: https://www.multivu.com/ players/English/8868751-timex- we-dont-stop-togetherbrand- campaign/

من خلال هذه الحملة الجديدة، يحمل شعار “نحن لا نتوقف” رسالة أمل وقوة حيث يواصل الكثيرون حول العالم المثابرة في مواجهة الظروف الصعبة. فيديو الأبطال للحملة، الذي تم تصويره قبل جائحة كوفيد، يرمز الآن إلى المستقبل حيث يمكن للناس أن يجتمعوا مرة أخرى، لتحقيق مهمة مشتركة والاحتفال بإنجازات بعضهم البعض. تمثل هذه الروحية مصدر إلهام للفيديو، الذي تضاف إليه أغنية المغني كوين Don’t Stop Me Now – وهي تلخيص مثالي لما تدور حوله الحملة، وكيف تستعد العلامة التجارية لأي شيء قادم .

يقول توبياس ريس شميت، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تايمكس، “نحن لا نتوقف” هو تطور طبيعي للعلامة التجارية.” “تتحدث الحملة عن القوة التي تحيط بها جميعًا – قصص العزيمة والمثابرة والإبداع والقلب – قصص تقوينا لمواصلة المشوار. منصة “نحن لا نتوقف” تتبنى أبطالنا اليوميين وكل شيء دافعنا عنه في السنوات الـ 167 عاما الماضية، دون أن نفقد خطوة واحدة ونحن نواصل التقدم.”

لأكثر من قرن من الزمان، كانت تايمكس مبتكرة وذات تفكير مستقبلي تتمتع بأفكار جديدة جريئة للأوقات المتغيرة باستمرار. فقد زينت ساعات تايمكس معاصم الرؤساء، وسافرت إلى الفضاء واستمرت في الابتكار والتعاون مع بعض أروع المصممين والعلامات التجارية في عالم الموضة. ترمز منصة “نحن لا نتوقف” إلى استمرار عقلية تتخطى الحدود، وتدافع عن أبطال كل يوم الذين يجسدون شعار “نحن لا نتوقف” في كل ما يفعلونه. أطلقنا هذه الحملة لتكون أكثر من مجرد روحية لتايمكس؛ إنها توفر منصة لجميع القصص الموجودة التي ألهمت الشركة للاستمرار.

وبهذه النظرة انضمت تايمكس إلى #TOGETHERBAND في زيادة الوعي بهذه الحملة العالمية المكرسة لخلق مستقبل أكثر إنصافًا وسلامًا واستدامة للجميع. إنها مجرد خطوة أخرى تتخذها الشركة نحو مستقبل أفضل – شيء جدير بالسعي إليه بينما نواصل التكيف والنمو والتعلم.

لمزيد من المعلومات عن الحملة، يرجى زيارة www.timex.com/wedontstop والرابط هنا لمعلومات عن الأصول.

تم الانتهاء من جميع عمليات الإنتاج للحملة في العام 2019، قبل بدء جائحة كوفيد-19.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة http://timexgroup.com.

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