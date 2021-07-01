‫بي دي بي تستحوذ على باترن

· صممت شركة باترن اثنين من ملاعب كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 (استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي) وتقوم حاليًا بتسليم استاد إيفرتون الجديد الذي يتسع لـ 52,000 مقعدًا في مدينة ليفربول.

· اعتبارًا من 1 يوليو 2021، ستعمل شركة باترن كشركة واحدة مع بي دي بي (بي دي بي-باترن BDP-Pattern) ويصبح المؤسس ديبيش باتل مديرًا رئيسيًا في شركة بي دي بي

لندن, 1 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ — عززت شركة بي دي بي قدراتها في قطاع الرياضة من خلال الاستحواذ على شركة باترن المتخصصة في تصميم الملاعب العالمية. وهي أحدث شركة تنضم إلى بي دي بي بعد شراء شركة كوادرانجل (Quadrangle) في عام 2019.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة بي دي بي، جون مكمانوس، الذي أشرف على عملية الاستحواذ: “مع تركيز أنظار العالم على أرقى ملاعب كرة القدم في أوروبا في بطولة Euro2020، يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الجديدة مع شركة باترن. وهي شركة متمرسة من الدرجة الأولى تتمتع بخبرة واسعة في تصميم أفضل الملاعب الرياضية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، ومع احتفالنا بالذكرى الـ 60 لتأسيس شركتنا، نحن متحمسون لجلب فريق باترن إلى مجموعتنا المستمرة.

إن وصولنا الدولي ونهجنا متعدد التخصصات، بالإضافة إلى خبرة تصميم الملاعب والساحات، يخلق لاعبًا مهمًا في قطاع الرياضة العالمي وسيؤدي إلى إنشاء بعض الأماكن الأكثر خبرة وإلهامًا في العالم لزيارة أفضل الألعاب الرياضية ومشاهدتها ودعمها”.

طورت شركة باترن، التي تأسست في عام 2009 من قبل ديبيش باتل، مجموعة فريدة من المشاريع الرياضية والترفيهية رفيعة المستوى. وفازت الشركة بنجاح بسلسلة من المسابقات الدولية واللجان الكبرى في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا والصين والمملكة المتحدة؛ وعملت مؤخرًا مع نادي إيفرتون لكرة القدم في ملعبه الجديد الذي يتسع لـ 52,000 مشجع في Bramley-Moore Dock.

تكمل خبرة باترن الواسعة العمل الذي أنجزه بي دي بي في الملاعب الرياضية الشهيرة بما في ذلك نادي أول إنجلاند لون للتنس في ويمبلدون (Wimbledon All England Lawn Tennis Club) ومضمار السباق Aintree وحصلت مؤخرًا على الموافقة لتوسيع مدرج Red Rose في ملعب أولد ترافورد للكريكت Emirates Old Trafford for Lancashire County Cricket Club.

ستعمل شركة باترن المكون من 40 شخصًا من المهندسين المعماريين والتقنيين ومصممي الحوسبة وموظفي الدعم كفريق واحد من شركتي BDP-Pattern وستستمر تحت إشراف ديبيش باتل، الذي يصبح مديرًا رئيسيًا في بي دي بي.

كما أضاف السيد ديبيش باتل: “إننا متحمسون للغاية لبدء المرحلة التالية من تاريخ ممارستنا من خلال الانضمام إلى شركة بي دي بي. تعتمد تصميمات مشاريعنا على بحث عميق وتصميم عالي التقنية وتنفيذ بسيط. ولقد كنا محظوظين لاستخدام هذه الروح في تصميم بعض من أفضل الملاعب في الشرق الأوسط، وبيرو، وكندا، والصين، وقد حصلنا مؤخرًا على الموافقة على استاد كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في المملكة المتحدة. ستكون فرقنا قادرة على دخول أسواق جديدة وإدارة عبء عمل أكبر بكثير من خلال المشاركة في هذه التجربة العالمية متعددة التخصصات مع مواقع مكاتب متعددة.

كما يوفر التعاون بين بي دي بي وباترن فرصة رائعة لموظفينا مع مجال أكبر للتطوير الشخصي والقدرة على العمل في قطاعات أخرى. تمر علينا هذه الأوقات وهي مثيرة للغاية بالنسبة لنا، ونتطلع إلى مستقبل ناجح منقطع النظير”.

الصور:

· Everton FC_The People’s Project_Credit Pattern

· Education City Stadium, Qatar_Credit Dow Photography

· Lancashire County Cricket Club_Credit BDP

ملاحظات للمحرر

نبذة عن شركة بي دي بي – بي دي بي هي تجربة دولية متعددة التخصصات للمهندسين المعماريين والمهندسين والمصممين والمدنيين. ونحن نعمل عن كثب مع المستخدمين والعملاء والمجتمع لتشييد أماكن خاصة للعيش والعمل والتسوق والثقافة والتعلم في جميع أنحاء العالم. تأسست الشركة في عام 1961، ولدينا الآن شركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وإيرلندا وهولندا والإمارات العربية المتحدة والهند والصين وسنغافورة وكندا. تتمتع شركة بي دي بي بسجل حافل في جميع القطاعات الرئيسية بما في ذلك الصحة والتعليم ومكان العمل وتجارة التجزئة والعمران والتراث والإسكان والنقل والترفيه وفازت بأكثر من 1000 جائزة لجودة التصميم.

في مارس 2016، جمعت شركة بي دي بي قواها مع شركة نيبون كوي (Nippon Koei) اليابانية الرائدة في مجال الهندسة لتشكيل مجموعة تصميم متكاملة ذات امتداد دولي حقيقي. من خلال مشاركة فلسفة تركز على تكامل التصميم وتأثير المجتمع، تقدم المجموعة الجديدة مزيجًا فريدًا من المهارات التقنية العميقة في الهندسة والعمارة ومجموعة كاملة من تخصصات التصميم. www.bdp.com

نبذة عن بي دي بي-باترن – بي دي بي-باترن (BDP-Pattern) هو قسم الرياضة والترفيه في شركة بي دي بي. تأسست شركة باترن في عام 2009 من قبل ديبيش باتل وأصبحت جزءًا من المجموعة في عام 2021. هذه التجربة هي الآن علامة تجارية تحظى باحترام عالمي في قطاع الرياضة والترفيه. من مشروعنا الأول، استاد هزاع بن زايد، الذي اكتمل في عام 2014، والذي أعاد اختراع الملاعب للمناخات الحارة وصولًا إلى استاد ألعاب القوى الذي شُيّد من أجل دورة الألعاب الأمريكية 2019، يعتمد مشروعنا على بحث عميق وتصميم عالي التقنية وتنفيذ بسيط.

تُعد الرياضيات والجمال، التي تأسست على التصميم المبتكر القائم على القواعد، من مجالات البحث الرئيسية لهذه التجربة. كما يُعد تحليل البيانات والحساب أساس عملية التصميم لدينا. لقد قمنا بتسليم أماكن للفعاليات العالمية الكبرى بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأمريكية ودورة ألعاب الكومنولث. تتضمن خبرة بي دي بي-باترن المباني الرياضية والترفيهية والتخطيط الرياضي الرئيسي والضيافة وتحليل الإيرادات. وهدفنا هو تقديم مشاريع إبداعية محددة ثقافياً ومستدامة مالياً وتحترم البيئة.