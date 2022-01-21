‫بورصة برمودا تسجل قوائم الضمانات المرتبطة بتسجيلات بالتأمينات في عام 2021؛ استمرار النمو في قوائم الديون الدولية

النقاط البارزة:

– قوائم الضمانات المرتبطة بالتأمينات تصل إلى مستوى قياسي

– زيادة قوائم الديون الدولية في عام 2021

– تنتقل بورصة برمودا (BSX) إلى مقر جديد في سوق الصرافة (Exchange House)

– بدأت بورصة برمودا في نشر بيانات MIAX Pearl Equities™ الأمريكية على Pyth Network

هاميلتون، برمودا وبرنستون، نيوجيرسي، 20 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت بورصة برمودا اليوم عن نتائج 2021، مع قوائم الضمانات المرتبطة بتسجيلات بالتأمينات (ILS) واستمرار النمو في قوائم الديون الدولية. أكملت بورصة برمودا أيضًا عددًا من المبادرات المهمة في عام 2021 بما في ذلك الانضمام إلى شبكة Pyth Network ونقل عملياتها إلى موقع مقر جديد في سوق الصرافة.

وصلت قوائم الضمانات المرتبطة بالتأمينات (ILS) إلى رقم قياسي بلغ 281 إصدارًا في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.1% من 253 إدراجًا في عام 2020. بلغ إجمالي القيمة الاسمية المجمعة لقوائم 2021 إجمالي 19.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25.4% عن إجمالي 15.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بعدد من الضمانات المتربطة بالتأمينات بلغ 757 قائمة بنهاية عام 2021، وهو ما يمثل 50.8 مليار دولار أمريكي بالقيمة الأسمية.

صرح Greg Wojciechowski، الرئيس والرئيس التنفيذي: “لقد كان عامًا محوريًا لبورصة برمودا وفريقنا، حيث أنهت أعمالنا التجارية الأساسية العام عند مستويات قياسية على الرغم من تأثير كوفيد-19 على قدرتنا على الانخراط في نشاط تطوير الأعمال المادية التقليدية. نقلت بورصة برمودا عملياتها الإدارية والتجارية إلى موقع جديد في سوق الصرافة في هاميلتون ونفذت ترقيات مهمة للبنية التحتية للتكنولوجيا حيث واصلنا التكامل مع الشركة الأم، Miami International Holdings, Inc.”.

شهدت إصدارات الديون الدولية المدرجة في بورصة برمودا نموًا مستمرًا بلغ إجماليه 222 في عام 2021، بزيادة قدرها 7.3% عن عام 2020. بلغ إجمالي القيمة الأسمية لقوائم الديون الدولية الجديدة 29.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 35.7% عن عام 2020.

صرح جيمس مكيردي، كبير مسؤولي الامتثال في بورصة برمودا: “النمو المطرد في قوائم ديوننا الدولية خلال الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد-19 هو تأكيد مهم لأهمية بورصة برمودا المتزايدة كمكان معترف به لقوائم الديون الدولية في نصف الكرة الغربي. واصلت جهات الإصدار إعادة تمويل الديون المستحقة بإصدارات أكبر حجماً، مما يدعم النمو في القيمة الأسمية لضمانات الديون”.

أدرجت بورصة برمودا 24 أداة استثمار جماعي جديدة و 10 ضمانات مشتقة و 1 رأس مال جديد في عام 2021. في نهاية عام 2021، كان هناك سجلًا بـ 1,294 ضمانات مدرجة في بورصة برمودا، بزيادة 14.8% من 1,127 في نهاية عام 2020. ارتفع مؤشر RG/BSX بنسبة 27.7% في عام 2021 ليغلق عند 2,595.09. بلغ حجم التداول في السوق المحلي 3.0 مليون سهم في عام 2021، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 23.4 مليون دولار. بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات في بورصة برمودا 334 مليار دولار في نهاية عام 2021.

صرح نيفيل كاينز، مدير العمليات في بورصة برمودا: “استمرت شركة برمودا للإيداع للأوراق المالية (BSD)، والطرف المقابل المركزي (CCP) والإيداع المركزي للأوراق المالية (CSD)، في ضمان التسوية المنظمة للصفقات ومعالجة جميع إجراءات الشركات المحلية على الرغم من التحديات التي واجهها جائحة كوفيد-19. في نهاية عام 2021، احتفظت برمودا للإيداع للأوراق المالية بنسبة 52% من جميع الأوراق المالية المحلية المدرجة في العهدة، بانخفاض 6% عن العام 2020″.

في يونيو، انضمت بورصة برمودا إلى Pyth Network، وهي منصة توزيع بيانات سوق مالية لامركزية تم نشرها على شبكة أوراكل (Oracle) مصممة لتوفير بيانات سوق مالية عالية الدقة لصناعة بلوكتشين باستخدام بروتوكول بلوكتشين على شبكة سولانا (Solana). اشتركت بورصة برمودا في بيانات سوق الأسهم الأمريكية من MIAX Pearl Equities™ وبدأت في نشر البيانات على الشبكة في سبتمبر 2021.

كما أضاف السيد Wojciechowski: “احتفت بورصة برمودا بالذكرى الـ 50 لتأسيسها في عام 2021، ونعتقد أننا بنينا أساسًا للـ 50 عامًا القادمة من الابتكار والنمو. أن ما أصبح واضحًا خلال العام الماضي هو أنه تم تسريع التغيير في طريقة عملنا، وأين نعمل، والعوامل المعطلة مثل الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi). تضع برمودا نفسها لتصبح رائدة عالميًا في حلول تمويل مخاطر المناخ نظرًا لتاريخها الطويل في توفير تغطية المخاطر الكارثية من خلال المركبات المبتكرة مثل الضمانات المتربطة بالتأمينات. ستواصل بورصة برمودا لعب دور حاسم في هذا المجال باعتبارها البورصة الرائدة لخدمات الإدراج الدولي للضمانات المتربطة بالتأمينات”.

نبذة عن بورصة برمودا

بورصة برمودا هي سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا (BMA) متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم وقضايا الديون والصناديق وصناديق التحوط والضمانات المشتقة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. إنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا قم بزيارة www.bsx.com.

نبذة عن شركة مياكس

تمتلك الشركة القابضة الأم مياكس، ميامي إنترناشيونال هولدنغالدولية القابضة، شركة ميامي الدولية للأوراق المالية، LLC (MIAX®) ، MIAX PEARL ، LLC (MIAX Pearl®) ، MIAX Emerald ، LLC (MIAX Emerald®) ، مينيابوليس لتجارة الحبوب، LLC ( MGEX)، وبورصة برمودا (BSX).

مؤشر ات مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد هي بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في MIAX لتوفير تداول الخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. تعمل مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب SPIKES® (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا فيSPDR® S&P 500® ETF (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities ™.

منيابوليس لتجارة الحبوب هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. يُعد مؤشر منيابوليس لتجارة الحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة لسبايكس، والعقود الآجلة على العقارات التجارية لـBRIXX، والعقود الآجلة لـTAX. كمّا تُعد منيابوليس لتجارة الحبوب هي سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) التابعة لـ CFTC، وتوفر سوق العقود المعينة، ومنظمة مقاصة المشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

تقع مكاتب مياكس التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، مع مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، برمودا.

لمعرفة المزيد عن مياكس يرجى زيارة www.MIAXOptions.com.

لمعرفة المزيد عن منيابوليس لتجارة الحبوب يرجى زيارة www.mgex.com.

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