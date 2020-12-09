‫بنك رأس الخيمة الوطني يختار مجموعة منتجات المكافحة الذكية للتهديدات من Anomali من أجل الكشف عن التهديدات في بنيته التحتية المصرفية

محرك الكشف عن التهديدات في المؤسسات، Anomali Match، لعب دوراً أساسيّاً في قرار البنك

دبي، الإمارات العربية المتحدة ، في 2020: أعلنت Anomali، الشركة الرائدة في مجال حلول الأمن الإلكترونية المستندة على المعلومات اليوم أن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ينشر منتجات Anomali من أجل تشغيل المكافحة الذكية للتهديدات عبر بنيته التحتية. بفضل Anomali، سيتمكّن البنك من الاكتشاف الفوري لأخطر التهديدات التي يواجهها واكتساب القدرة على الاستجابة بسرعة أكبر لمجرمي الإنترنت وتعزيز عمليات الدفاع مع الحد من المخاطر بالإجمال.

أفاد المدير التنفيذي لإدارة المخاطر في بنك رأس الخيمة الوطني، كيه. إس. راماكريشنان، قائلاً: “بصفتنا أحد البنوك البارزة في الإمارات العربية المتحدة، إننا ندير موجودات ومعاملات الآلاف من العملاء. يمثل الأمن أحد التزاماتنا الرئيسية تجاه عملائنا، ونحن نحقق ذلك من خلال عقد شراكات متينة مع الخبراء في هذا المجال مثل Anomali. ستقدّم شركة Anomali تدابير الأمن الإلكترونية المستندة إلى المعلومات وستبذل قصارى جهدها لتجنب أي انقطاع في الخدمة يمكن أن ينجم عن الهجمات الإلكترونية.” وأضاف: “من خلال استقدام الخبراء في هذا المجال، نتوقع الحصول على مستويات متقدمة من الأمان التي ستساعدنا على مواصلة تعزيز دفاعاتنا والتصدي لأي استغلال محتمل من قبل مجرمي الإنترنت.”

سيستخدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعة منتجات Anomali الكاملة التي تشمل Anomali ThreatStream، وهي المنصة الرائدة في مجال المكافحة الذكية للتهديدات (TIP) بالإضافة إلى Anomali Lens+‎، وهي أداة متقدمة لمعرفة التهديدات، وAnomali Match، وهو محرك الكشف عن التهديدات في المؤسسات. وقد وقع خيار البنك على Anomali بشكل رئيسي نتيجة قدرة Match على أتمتة الكشف عن التهديدات في الشبكات من خلال الربط المستمر بين كل المعلومات المتوفرة وكل سجلات الأحداث الحالية والتاريخية وقياس الأمان عن بُعد.

صرّح مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في Anomali‏، خالد شاتيلا: “يشكّل الشرق الأوسط اليوم موطنًا لأحد أكثر الاقتصاديات حيوية في العالم، وهو أمر لا يغيب عن بال الخصوم. لذلك، فهو يمثل أيضًا نقطة انطلاق مجموعة من التهديدات المتقدمة.” وأضاف: “يشرّفنا اختيار بنك رأس الخيمة الوطني لنا لنوفر له حماية مستمرة ضد المجرمين والمحتالين الأكثر خطراً الذين يستهدفون البنوك اليوم. ونتطلع إلى مساعدة البنك لبناء برنامج فعال لمكافحة التهديدات، يتماشى مع عملياته الأمنية الدائمة التطور.”

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نبذة عن بنك رأس الخيمة الوطني

بنك رأس الخيمة الوطني – راك بنك – (ش.م.ع) هو أحد أكثر المؤسسات المالية ديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ تأسيسه في العام 1976، شهد البنك تحولاً رئيسيًا في العام 2001 وتم إعادة تسميته إلى بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للشركات فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال خدمات التجزئة والأعمال التجارية الصغيرة. وبالإضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية الشخصية، عمل البنك خلال السنوات الأخيرة على زيادة قروضه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التقليدية والقطاع التجاري وقطاع الشركات. ويقدم البنك كذلك حلول الخدمات المصرفية الإسلامية عبر الخدمات المصرفية الإسلامية (راك الإسلامي) من خلال فروعه الـ 27 وقنوات الاتصال الهاتفي والخدمات المصرفية الرقمية. ويُعد بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة ومقره بإمارة رأس الخيمة وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وللحصول على مزيدٍ من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.rakbank.ae أو الاتصال بمركز الاتصالات على الرقم: 0000-213-9714+. كما يمكنكم الاتصال ببنك رأس الخيمة الوطني عبر twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

.نبذة عن Anomali‏

Anomali هي الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني المستند إلى المعلومات. تعتمد أكثر من 1500 مؤسسة من القطاعين العام والخاص على Anomali لرؤية التهديدات واكتشافها بسرعة أكبر والحد من مخاطر الخروقات الأمنية وتحسين إنتاجية العمليات الأمنية. تخدم حلول Anomali العملاء في كل أنحاء العالم في كل قطاع رئيسي تقريبًا، بما في ذلك العديد من الشركات المدرجة في قائمة فوربس Global 2000. تم تأسيس Anomali التي تُعتبر من الشركات الأولى المبتكرة في مجال المكافحة الذكية للتهديدات في العام 2013 وهي تحظى بدعم شركات رأس المال المخاطر الرائدة بما في ذلك GV وPaladin Capital Group وIn-Q-Tel وInstitutional Venture Partners وGeneral Catalyst. اطلع على المزيد على الموقع www.anomali.com.

جهة الاتصال الخاصة بوسائل الإعلام

Joe Franscella

EMEA-news@anomali.com

Fatima Kloub

Fatima.kloub@rakbank.ae