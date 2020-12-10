‫بنك الإمارات دبي الوطني يحسن تجربة المستخدم الرقمية بنسبة 300% عبر منصة بيانات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ليمنيسك

بنغالور، الهند، 10 كانون الأول/ديسمبر، 2020/PRNewswire/ — عزز بنك الإمارات دبي الوطني، وهو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة مينات (الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وتركيا)، استراتيجية تسويقه التي تركز على العملاء عن طريق توفيره تجارب عملاء شخصية 1-1 عبر موقعه الإلكتروني. وحققت الشركة هذا الإنجاز عبر استخدام منصة ليمنيسك Lemnisk، وهو حل تخصيص في الوقت الحقيقي مبني على منصة بيانات عملاء ذكية آمنة ومؤمنة.

وفيما يتجه العملاء إلى جعل القنوات الرقمية أسلوبهم الأساسي في التعامل مع البنوك، كان بنك الإمارات دبي الوطني يتطلع إلى الاستفادة من بيانات العملاء عبر جميع نقاط الاتصال، لفهم احتياجات العملاء وتنسيق الرسائل ذات الصلة بالسياق في الوقت المناسب وعلى القناة الصحيحة.

استخدم بنك الإمارات دبي الوطني منصة بيانات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ليمنيسك لإنشاء ملفات تعريف مستخدم موحد لكل من العملاء الجدد والعملاء الحاليين للبنك. تم ذلك عن طريق تجميع بيانات العملاء ودمجها عبر مصادر مختلفة.

من خلال استخلاص الأفكار من العرض الموحد، تمكنا من صياغة رسائل مخصصة فريدة لكل عميل وتقديمها عبر قنوات رقمية متنوعة في الوقت الفعلي. بالنسبة لآفاقنا، استخدمنا منصة ليمنيسك لجمع بيانات هدف المنتج وإضفاء الطابع الشخصي القوي” كما قال فيكرام كريشنا، نائب الرئيس التنفيذي – رئيس التسويق وتجربة العملاء للمجموعة..

قدمت الانطباعات التي تم تقديمها عبر منصة ليمنيسك المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر من 4 أضعاف عدد استجابات المستخدمين لتفاعلات موقع الويب، وزيادة بنسبة 26٪ في التفاعل شهريًا. وقد مكّن ذلك الشركة من التواصل بشكل أفضل مع العملاء وتحسين معدلات استجابة المستخدم والتحويلات بشكل ملحوظ.

“لقد ساعدنا هذا الحل أيضًا في الاستجابة بسرعة للتحديات التي يمثلها كوفيد-19. لقد حققنا قفزة هائلة في وصول العملاء إلى مراكز الاتصال الخاصة بنا. بالإضافة إلى القيود المفروضة على الحركة، والتي أثرت على تنقل موظفينا، فقد مكنتنا منصة بيانات العملاء من تزويد عملائنا بالحلول الدقيقة لاستفساراتهم، بناءً على سلوك اتصال العملاء بطريقة رقمية بالكامل” كما أضاف.

أصبحت منصات بيانات العملاء هي الحل الأمثل لـ كبير مستشاري التجربة سواء سعيا لاستراتيجية تسويق حديثة أو للتحول الرقمي. مع منتج متطور وحالات استخدام خاصة بالصناعة ومتكاملة بإحكام وتسليم سريع للعملاء، أصبحت ليمنيسك سريعًا منصة بيانات العملاء المفضلة للشركات. نحن فخورون بالعمل مع بنك الإمارات دبي الوطني، إحدى أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة ,“، كما قال السيد سوبرا كريشنان، الرئيس التنفيذي لشركة ليمنيسك.

في المستقبل، يعتزم بنك الإمارات دبي الوطني استخدام ليمنيسك لدمج نقاط اتصال متعددة واستخدام قدرته على تنظيم القنوات القائمة على التخصيص لصياغة رحلات فريدة للعملاء والمشاركة بذكاء وتخصيص القصص بهدف تحقيق التخصيص بنسبة 75٪ على الموقع الإلكتروني.

حول ليمنيسك

يوفر حل أتمتة التسويق في الوقت الفعلي والتخصيص المدفوع بمنصة بيانات العملاء من ليمنيسك تجارب عملاء فائقة تؤدي إلى زيادة التحويلات والاحتفاظ بالنمو للشركات. تشمل القدرات الأساسية ما يلي:

· يحل مشاكل المستخدم بشكل فريد في الوقت الفعلي عبر مصادر وقنوات بيانات مختلفة

· إنشاء تجارب شخصية 1: 1 لكل مستخدم عبر قنوات تسويق متعددة

· تنظيم تجارب العملاء الفردية على القنوات المناسبة في الوقت المناسب باستخدام محرك ذكاء اصطناعي مدمج خاص به يسمى Ramanujan

يقع المقر الرئيسي لشركة ليمنيسك في بنغالور، ولها مكاتب في سنغافورة ودبي وبوسطن. ليمنيسك حاصلة على شهادة ISO 27001 و ISO 27018.

حول بنك الإمارات دبي الوطني

بنك الإمارات دبي الوطني (DFM: Emirates NBD) هو بنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2019، بلغ إجمالي أصول البنك 675.6 مليار درهم (ما يعادل حوالي 184 مليار دولار أميركي). يمثل الاستحواذ على دنيز بانك DenizBank إنجازًا مهمًا لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث وسعت المجموعة تواجدها إلى 13 دولة، وتخدم أكثر من 14 مليون عميل. صُنف البنك ضمن أفضل 20 شركة في قائمة فوربس لأفضل الشركات التي تحظى بالتقدير في العالم، مما يضمن مكانة رائدة للمجموعة المصرفية بين العلامات التجارية العالمية.

تمتلك المجموعة امتيازًا هامًا للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مشارك رئيسي في صناعة الخدمات المصرفية الرقمية العالمية مع 94٪ من جميع المعاملات المالية والطلبات التي تتم خارج فروعها. أعلن البنك عن إنشاء بنك E20، وهو بنك أعمال رقمي لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما استمر بنك Liv، البنك الرقمي لأسلوب الحياة لجيل الألفية، كونه أسرع عروض تجارة التجزئة نموًا في الإمارات العربية المتحدة. حصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة “أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط ” في حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز للعام 2019، مما يؤكد مكانة البنك كرائد للخدمات المصرفية الرقمية بين نظرائه في المنطقة.

لدى المجموعة عمليات في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ومكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا بإجمالي 980 فرعاً و 3964 جهاز صراف آلي / أس دي أم. لدى البنك عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، كونه البنك الوحيد في الشرق الأوسط الذي تم تصنيفه من بين أفضل 20 في “تصنيفات Power 100 على مواقع التواصل الاجتماعي”، التي جمعتها فاينانشيال براند للعام 2019. بنك الإمارات دبي الوطني هو لاعب رئيسي في الشركات الإماراتية ولديه مجموعة قوية من الخدمات المصرفية الإسلامية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول، والأسواق العالمية والخزينة، وعمليات الوساطة.

تعد المجموعة مشاركًا نشطًا وداعمًا للمبادرات التنموية والمجتمعية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى بشكل وثيق مع استراتيجيات حكومة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التثقيف المالي والدعوة لإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في منصة #TogetherLimitless. تم تكريم البنك على جهوده الرائدة في مجال التطوع من قبل الموظفين والمسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل “إمباكت 2030″، الذراع التطوعي للأمم المتحدة. مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك رئيسي وشريك مصرفي رسمي لإكسبو 2020 دبي.

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Bijoy K.B

bijoy.kb@lemnisk.co