‫بمبادرتها الجديدة “التعاون من أجل التميز في تقنية المعلومات والاتصالات”، مساهمة الدراجات الهوائية الأفريقية تتحول من توزيع الدراجات الهوائية إلى تقديم مختبرات الكمبيوتر لمدارس غانا الريفية

سيتم تقديم أول مختبر كمبيوتر من المؤسسة لمدرسة نموذجية للبنات في نابدام بغانا يوم 2 يناير، 2020

مقاطعة نابدام، غانا، 1 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يدعى ممثلو وسائل الإعلام لحضور فعالية لمؤسسة مساهمة الدراجات الهوائية الأفريقية، التي قدمت ما مجموعه 500 دراجة هوائية صنعت في غانا مجانا منذ العام 2016 للطلبة الريفيين المحرومين والمعلمين وصغار المزارعين في 12 موقعا عبر غانا، حيث تستكمل المؤسسة تحولها الاستراتيجي للبدء في المساهمة بتوزيع مختبرات الكمبيوتر في مدارس البلاد الريفية. وسيتم تقديم أول مختبر كمبيوتر يوم 2 كانون الثاني/يناير، 2020 في مدرسة البنات النموذجية في الساحة الأمامية لمدرسة الكونغو الثانوية سابقا في نابدام في المنطقة الشرقية العليا لغانا.

مع بداية إطلاقها في العام 2016، أعلنت المؤسسة أنها، بعد جمع الأموال بنجاح لتوزيع الدراجات الهوائية، خططت أيضًا “لبدء حوارات تركز على التكنولوجيا وتيسير توفير التكنولوجيا للطلاب وأصحاب مؤسسات الأعمال، بين الطلاب الغانيين والأميركيين.”

في خريف العام 2019، قرر قادة المؤسسة أن الوقت قد حان للانتقال إلى المرحلة الثانية من مهمتها.

في إطار برنامج “التعاون من أجل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتميزة” الجديد، تواصلت المؤسسة مع مدرسة البنات النموذجية، حيث وزعت 50 دراجة على الطالبات في شهر تموز/يوليو 2018، لاستكشاف إطلاق مبادرة مختبرات الكمبيوتر هناك. في السابق، لم يكن لدى مدرسة البنات النموذجية فصول تركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تعتبر منطقة نابدام في غانا، التي تحدها جمهورية بوركينا فاسو من الشمال، وجمهورية توغو من الشرق، أقل المناطق تحضراً في غانا. يعيش أقل من 16 في المئة من السكان في المناطق الحضرية، ويصنف حوالي 28.5 في المئة من البالغين في المنطقة بأنهم أميون. كان الغرض من إنشاء مدرسة البنات النموذجية، في العام 2015، هو تحديد وتعليم الفتيات المحتاجات، ولكن المتمتعات بذكاء خارق، اللائي ينتقلن إلى المدرسة الثانوية.

مع توفير أجهزة الكمبيوتر والمعدات ذات الصلة وشاشة العرض الكبيرة من مؤسسة التعاون، بدأ مسؤولو المدرسة بالفعل في توفير مساحة في مرافقها الحالية من أجل استضافة أول مختبر كمبيوتر خاص بها.

من:

– فرانسيس سابات، مدير البرنامج

– سعادة أغنيس أناموه، الرئيسة التنفيذية لمنطقة نابدام

– سعادة الدكتور كورت مارك نوان، عضو البرلمان

– بروس كراولي وباتريشيا مارشال هاريس، الرئيسة ورئيسة المجلس،

على التوالي، لمؤسسة التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتميزة

– قداسة الأب ليبسون، بعثة الكونغو الكاثوليكية، أبرشية تونغو

– السيدة كوروغ ماريمدالين، طالبة، مدرسة البنات النموذجية، منطقة نابدام، غانا

– كونغ سابات – ناب ناماالتنغ، رئيس كونغو

ماذا:

– تقديم مختبر كمبيوتر إلى مدرسة البنات النموذجية، من خلال برنامج “التعاون من أجل التميز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، وهو برنامج أنشأته المؤسسة الأميركية الأفريقية

أين:

– في الساحة الأمامية لمدرسة الكونغو الثانوية السابقة، نابدام، غانا

متى:

2 كانون الثاني/يناير، 2020

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ بروس كراولي، 2500-243 (267) 1+ ، أو abcrawley@m3mpr.com

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