‫بـ 100% من منتجاتها مصنوعة محلياً في السعودية، تشارك “دهانات الجزيرة” في معرض “صنع في السعودية”

الرياض، المملكة العربية السعودية, 12 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — تشارك “دهانات الجزيرة”، الشركة السعودية الرائدة في مجال الدهانات، والأولوان، والحلول الإنشائية، خلال هذا الأسبوع في معرض “صنع في السعودية”، والذي ينطلق في يوم الأحد، الموافق لتاريخ 13-16 فبراير 2022، في واجهة الرياض، في مدينة الرياض؛ حيث تستعرض فيه “دهانات الجزيرة” بصفتها شركةً وطنية سعودية، منتجاتها المصنوعة محلياً في السعودية، وهو ما يمثل 100% من منتجاتها، وبأكثر من 83% من المواد الخام التي تُستخدم في صناعة منتجاتها مواد محلية سعودية أيضاً!

تأتي هذه المشاركة من منطلق اهتمام شركة “دهانات الجزيرة” بإبراز الصناعة الوطنية، حيث أنها الشركة الوطنية الرائدة في مجال الدهان، والألوان، والحلول الإنشائية. وبهذا الصدد، يعلّق الأستاذ عبدالله سعود الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة “دهانات الجزيرة”، عن مشاركة الشركة في معرض “صنع في السعودية” قائلاً:

“إن الثروة الحقيقة تكمن في أبناء وبنات الوطن، والذين يثبتون يوماً بعد يوم أن الاستثمار في مواهبهم يعود على الوطن بأشكال متعددة من التطور والإبداع. وما هذا المعرض إلا جزءٌ يسير من هذا الإبداع الذي يتمتع به الشباب السعودي، مستعرضين سنيناً من البحث، والعمل الدؤوب، والجهد المتمثل في كل منتج نراه في معرض “صنع في السعودية”. وبدورنا، نحن فخورون في “دهانات الجزيرة” بأن 100% من منتجاتنا مصنوعة صناعة محلية في السعودية، وبأن أكثر من 83% من منتجاتنا مصنوعة من مواد خام محلية أيضاً في تركيبها، ولهذا كنا حريصين جداً على المشاركة في هذا المعرض الذي نعتبره محفلاً لدعم وإبراز الصناعات السعودية.”

عن معرض “صنع في السعودية”

إن معرض “صنع في السعودية” برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبإشراف مباشر من قبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخرّيف.

يأتي هذا المعرض بمثابة احتفالية بابتكارات السعوديين ومواهبهم الإبداعية وخبراتهم في مجال الأعمال التي تنبض بها مملكتنا. يهــدف البرنامــج عامة إلــى توفيــر فــرص ذهبيــة لدعــم المنتجـات الوطنيـة، والترويـج لهـا محليـا وعالميـا. والأهـم مــن ذلــك، أنــه يعــد ً محــركًا رئيســا لتحقيــق أهــداف رؤيــة الســعوديّة 2030 المتمثلــة فــي تنويــع مــوارد الاقتصــاد.

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