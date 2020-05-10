‫بعد تزايد الطلبات العالمية على وحدات الطاقة فيرتيكس بقدرة أكثر من 500 واط الفائقة القوة، ترينا سولار تكشف عن حقبة جديدة لوحدات الطاقة الشمسية في الهند

نيودلهي،10 مايو / أيار 2020 / بي آر نيوزواير / — تتصدر وحدات الطاقة الشمسية الجديدة فيرتيكس من ترينا سولار كو المحدودة (“ترينا سولار” أو “الشركة”)، وهي شركة عالمية رائدة مزودة لوحدات الطاقة الشمسية المدمجة وحلول الطاقة الذكية، جهود صناعة الطاقة لتبني الوحدات العالية الكفاءة والعالية الطاقة. ووقعت العقد الأول لشراء وحدات الفيرتيكس بقدرة 100 ميغاواط في الهند شركة صن سورس إنيرجي، وهي شركة مزودة رائدة للطاقة المعتمدة على الشمس وحلول تخزين الطاقة في الهند وجنوب شرق آسيا والأسواق الناشئة.

وضعت شركة صن سورس إنيرجي، ومقرها في نويدا في ولاية أوتار براديش الهندية، طلب شراء لشراء وحدات فيرتيكس الثنائية الجانب بقدرة 105 ميغاواط، وستستخدم هذه الوحدات للمشاريع عبر ولايات متعددة في الهند. وستبدأترينا سولاربشحن هذه الوحدات في الربع الرابع من العام 2020.

تقول هلينا ليي، رئيسةترينا سولار آسيا المحيط الهادىء، إن هذا هو أول عقد بقدرة تزيد عن 100 ميغاواط في الهند لوحداتفيرتيكسالجديدة منترينا سولار .

وتقول: “حقيقة أن مثل هذا الطلب الكبير لوحداتفيرتيكسجاء من الهند يقول الكثير عن الطلب على الطاقة المتجددة في هذا السوق.”

وتقول لي: “في سوق الهند، كان هناك الكثير من الاهتمام والطلب على وحدات فيرتيكس ثنائية الجانب. ومن الآن فصاعدًا، نتوقع طلبًا قويًا ومستمرًا على وحدات الطاقة الشمسية عالية الطاقة والسبب في ذلك هو أن السوق الهندية تنافسية للغاية، وهي سوق واعية بأداء المنتج، وتوازن النظام والسعر المسوى للطاقة.”

وقالت: “يرغب الجميع في تحقيق سعر مسوى للطاقة أفضل. إن وحداتفيرتيكسهي وحدات طاقة أعلى، مما يعني أنك لست بحاجة إلى الحصول على نفس العدد من الوحدات لتحقيق إجمالي إنتاج الطاقة المطلوب للمشروع.”

وتضيف لي: “وهذا بدوره يقلل من تكلفة توازن النظام. الوحدات الأقل تساوي: عددا أقل من الأنظمة للتركيب، وكابلات أقل، وصناديق توصيل أقل، وعدد ساعات عمل أقل للتركيب، وأرض أقل مطلوبة للمشروع.”

فيرتيكس هو منتج جديد، ولكنه يعتمد على تقنية مثبتة، وهي خليةالبيرك الأحادية الكريستال، وقضبان التوصيل المتعددة، وخلايا ثلاثية القطع وتكنولوجيا منصة الزجاجي المزدوج.”

يقول أدارش داس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركةصن سورس إنيرجي: “في صن سورس، ركزنا دائمًا على الالتزام بمعايير الجودة والأداء العالية. وقد ساعدتنا شراكتنا الطويلة معترينا سولارفي تقديم حلول طاقة موثوقة للغاية مبنية على الطاقة الشمسية من خلال الجمع بين الريادة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية فيتريناوهندسة التطبيقات لدينا، نأمل في تقديم مساهمة كبيرة في زيادة الطاقة المتجددة في الهند وأماكن أخرى.”

ويضيف كوشاجرا ناندان، الرئيس والمؤسس المشارك لشركةصن سورس إنيرجي: “نهنئترينا سولارعلى هذا الطلب، ويسعدنا العمل معهم. إن استخدام التكنولوجيا ثنائية الجانب هو مثال آخر على استمرارصن سورسفي اعتماد تقنيات الطاقة الجديدة لعملائها والمستثمرين. كنا من أوائل الشركات في الهند التي تقدم حلول تخزين الطاقة الشمسية + والمشاريع العائمة للطاقة الشمسية. تضيف التقنية ثنائية الجانب متانة الزجاج على الزجاج إلىتقنية البيركأحادية الكريستال مع فوائد النطاق التي توفرها ترينا سولار، وتسمح لنا باستخدام الإشعاع المنعكس. نعتقد أن هذا يمكن أن يغير قواعد اللعبة، ونحن عازمون على استخدام هذه الوحدات لمشاريعنا في جميع أنحاء البلاد “.

تتمتع سلسلة وحداتفيرتيكسالجديدة منترينا سولاربمعدل كفاءة تحويل يصل إلى 21٪ ويمكنها توفير أكثر من 500 واط من الطاقة من الجانب الأمامي، وهي طاقة أكبر بكثير من إنتاجية الوحدات السابقة.

تأتي وحدات سلسلةفيرتيكسفي نسختين، وحدات الألواح الخلفية أحادية الوجه ووحدات الزجاج المزدوج ثنائية الكريستال التي يمكنها أيضًا توليد طاقة إضافية من الجانب الخلفي للوحدة.

فائدة وجود وحدات طاقة أعلى هو أنه يقلل بشكل كبير من سعر توازن النظام. استخدمت شركةترينا سولاروحدات زجاج مزدوج الوجهفيرتيكس500 واطلمزرعة شمسية كبيرة الحجم مركبة على الأرض في شمال شرق الصين. كانت النتائج هي انخفاضتوازن النظامبنسبة 6-8٪ وانخفاضالسعر المسوى للطاقةبنسبة 3-4٪ مقارنةً بالوحدات المزدوجة الزجاجية ثنائية الاتجاه 410 واط.

توفر لوحاتفيرتيكس مقدار طاقة أكبر لأن كل لوحة تحتوي على خلايا سيليكون قطرها 210 مم. يتيح حجم الخلية الأكبر مساحة أكبر من التقاط الضوء النشط، مما ينتج عنه خرج تيار أعلى. تتكون الخلايا الـ 150 في كل لوحة من خلاياالبيركأحادية الكريستال عالية الكفاءة وتتضمن مجموعة من تقنيات الطاقة الشمسية الرائدة المحسنة لتعزيز كفاءة اللوحة بنسبة تصل إلى 21٪، وهو ناتج طاقة أعلى.

تتضمن تقنيات الطاقة الشمسية الرائدة هذه تقنيةالقضبان المتعددةالتي تقلل من خسائر المقاومة الداخلية داخل الوحدة الكهروضوئية إلى الحد الأدنى، مما يؤدي إلى أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج تقنيةالطاقة الشمسيةعالية الهندسة في تصميم المنتج مما يجعل من الممكن تقليل الفجوة بين كل خلية، وبالتالي تمكين كفاءة أعلى للوحدة الكلية مما يسهل تحقيق تكلفة التوازن النظام.

قدم فريق البحث والتطوير فيترينا سولارأيضًا تصميمًا مبتكرًا يدمج تكنولوجيا الخلايا ثلاثية القطع المتقدمة باستخدام القطع غير المدمر وتكنولوجيا التغليف عالية الكثافة. وهذا يقلل أيضًا من فقدان المقاومة ويحسن بشكل كبير من مقاومة الوحدة الكهروضوئية للتشقق الخلوي وأداء البقعة الساخنة مع زيادة استخدام المساحة إلى أقصى حد. من خلال القيام بذلك، ابتكر العلماء وحدات عالية الطاقة تتميز بالكفاءة العالية والموثوقية العالية، مما يمنح العملاء الأمان لأدائها خلال فترة زمنية مضمونة.

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شرح الصورة: مشروع مركز موئل الهند في العام 2016 (من اليسار إلى اليمين): غوراف ماثور، مديرترينا سولارالهند؛ هيلينا لي، رئيسةترينا سولارآسيا المحيط الهادىء؛ وكوشاجرا ناندان، أحد مؤسسي شركةصن سورس إنيرجيورئيسها.

حول ترينا سولار

ترينا سولار هي مزود عالمي رائد للوحدات الكهروضوئية المتكاملة وحلول الطاقة الذكية. وإذ تأسست في العام 1997، ترينا سولار تطور حلول الطاقة الشمسية الخاصة الذكية لمحطات الطاقة الكبيرة كما وللحلول التجارية والسكنية، وأنظمة تخزين الطاقة ووحدات الطاقة الشمسية. وبصفتها الشركة العالمية الرائدة المزودة لحلول الطاقة الشمسية المدمجة، تصدرت الشركة جهود الصناعة في مجال إنترنت الأشياء. وهي ملتزمة بأن تكون شركة رائدة عالمية في هذا القطاع الجديد والناشيء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.trinasolar.com

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