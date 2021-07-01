‫بعد بدء مرحلة التشغيل على نطاق واسع، حافلات Xiaoyu 2.0 من شركة Yutong تحصد جائزة “ريد دوت” لعام 2021

تشنغتشو،, 1 يوليو / تموز 2021‎/PRNewswire/‎ — في يونيو 2021، تلقّت الحافلة بدون سائق Xiaoyu 2.0 من تصميم شركة Yutong لتصنيع المركبات التجارية جائزة “ريد دوت” (Red Dot) لعام 2021. وقد أصبحت شركة Yutong الأولى على العالم في مجال تصنيع الحافلات بدون سائق بفضل تصاميمها الفريدة في مجال صناعة المركبات التجارية على مستوى العالم، وكذلك الشركة الوحيدة في الصين الحاصلة على جائزة “ريد دوت”. وهذه الجائزة هي بمثابة شاهد حقيقي على الاعتراف بقدرة شركة Yutong في مجال التصميم الصناعي وحلول القيادة بدون سائق على مستوى العالم، وذلك من حيث التصميم.

وقد يكون التصميم المتطور للغاية والذكي والجمالي للحافلة Xiaoyu 2.0 هو ما أدى إلى استحقاقها لجائزة “ريد دوت”.

وبفضل تكنولوجيا الاتصالات 5G V2X ، تمّ تجنّب النفقات غير اللازمة من خلال التفاعلات الآنية والآلية بين المركبة وإشارات المرور. وكما الحال بالنسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي “ألفا جو” ( ALPHA GO) ، تربّعت الحافلة Xiaoyu 2.0 على قمة حلول القيادة بدون سائق من حيث استراتيجية إجراء العمليات الحاسوبية ومسافات التوقف وتخفيف السرعة والتوقيت والسلاسة في القيادة بفضل أجهزة استشعار الرادار المُدمجة في تصميم الحافلة.

لقد دخلت في تصميم الحافلة Xiaoyu 2.0 مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية على الصعيدين البرمجي والتقنيّ، ما يسّر بشكل كبير قدرتها على توفير تجربة قيادة بدون سائق قوية تلبّي الاحتياجات المعقّدة لخدمات النقل والمواصلات والتي تفرضها ظروف الطقس المتغيرة. ولا تعتمد الحافلة Xiaoyu 2.0 على البنية التحتية ولكنها تعتمد في الأساس على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُدمجة في المركبة ذاتها، وذلك بفضل تكنولوجيا القوة الحاسوبية ‎ 500 ‎ TOPS المُدمجة والتي تسمح بتشغيل الحافلة Xiaoyu 2.0 بشكل سلس يفوق التوقّعات.

وتتمتّع الحافلة Xiaoyu بشكل خارجي وكأنه من المستقبل والمستوحى من مركبات الفضاء. وقد جمع هذا التصميم الرائع بين الجانبين الهندسي والجمالي في براعة تامة من خلال توفير فتحة ركوب واسعة ودمج أجهزة وعدسات الاستشعار بالرادار بتكنولوجيا الليزر.

لقد دخلت الحافلة Xiaoyu 2.0 مرحلة توزيع هائلة شملت مناطق غوانزو ونانجينغ وسانشا وتشانغشا وتشنغتشو. وتمّت مرحلة الإطلاق والتوزيع على مدار 700 يوم حققت فيها هذه الحافلات 360 ألف رحلة غطّت مسافة 7.1 مليون كيلومتر على الطرق المفتوحة. وتُعد الحافلة Xiaoyu 2.0 هي أولى الحافلات بدون سائق في الصين والتي اختُبِرت في مراحلها الأولى على مدرجات مطار تشانغشا.

قد تكون شركة Yutong هي اللاعب الأول في مجال الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي في عالم الإنترنت. وانطلاقًا من وقتنا هذا، تمكّنت شركة Yutong من التمرّس في خمس مجالات تكنولوجية أساسية تشمل الإدراك المتكامل واتخاذ القرار والتخطيط ومعايير التنفيذ ومنصات الحوسبة الفائقة بالحافلات ومنصات التحكّم الحاسوبية السحابية. وفي عام 2020، بذلت شركة Yutong جهودًا كبيرة لبناء فريقها الهندسي الأفضل في العالم في مجال القيادة بدون سائق، لتخرج إلى النور الحافلة Xiaoyu 2.0 في شكلها المبهر وأدائها الفائق.

وفي عام 2020، أُطلِقت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال الحركة المرورية، والتي تُدعى WitGo ، لتُصبِح حلاً واقعيًا لمشاكل الحركة المرورية على مستوى المُدُن. وبإمكان تكنولوجيا WitGo توفير الدعم المثالي لجميع التحركات المرورية العامة من خلال المركبات الذكية والطرق الذكية والمحطات التي لا يحتاج تشغيلها إلى عامل بشري وأنظمة شحن الطاقة بدون تدخّل بشري ومواقف الحافلات الذكية ومنصات التحكم الحاسوبية السحابية. وبذلك، تستطيع شركة Yutong تحقيق زخم أفضل في مجال الذكاء الاصطناعي والقيادة بدون سائق في عصر تكنولوجيا الاتصالات 5G الجديد.

وبالتطلّع إلى المستقبل، أضحت تكنولوجيا القيادة بدون سائق من إحدى اتجاهات التطوير الرائجة في عالم صناعة المركبات. سوف تنجح شركة Yutong بكل تأكيد في تحقيق مفهوم الحركة المرورية الذكية من خلال حافلتها Xiaoyu 2.0 التي أعادت بلا أدنى شك صياغة مفهوم الحافلات بدون سائق. وفي ظل أعمال التطوير التي امتدّت لأكثر من 50 عامًا في قطاع المواصلات العامة، وبفضل تراكم المعرفة في مجال التكنولوجيا، وتحديدًا تلك الناتجة عن أعمال البحث والتطوير في مجال حافلات الطاقة الجديدة، وبفضل المخطط المبكّر لتكنولوجيا القيادة الذكية، وكذلك عمليات التشغيل التجارية المستمرة وغير المنقطعة، احتلت شركة Yutong وما زالت تحتل الريادة في مجال صناعة المركبات التجارية على مستوى العالم.

للتواصل:

https://en.yutong.com/

صوفيا زانج

[email protected]

+86 371 66733498