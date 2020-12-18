بزنس ريبورتر – إطلاق تحول اندماجي
بريستول، إنجلترا، بنغالور، الهند، ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — في مقابلة مع ملحق بزنس ريبورت، تحدث ستيفن ريدي، كبير المسؤولين المعلوماتيين في شركة ثري آيلاند، وكارثيك تي أس، مركز التميز، حلول الاندماج لتوري هاريس، عن “3 فيجن”، وهي مبادرة التحول الرقمي من ثري آيلاند، توفير ولاء العلامة التجارية والثبات بواسطة الرقمنة، بعد الاندماج مع تيليفونيكا أو 2 إرلندة.
اشتركت شركة ثري آيلاند مع شركة توري هاريس، المتخصصة في تمكين النظم الرقمية ذات المعنى من خلال التكامل المستند إلى واجهة برمجة التطبيقات، لبناء عمود فقري قوي للتكامل. وقد مكّن ذلك شركة ثري آيلاند من تقديم تجربة عملاء متسقة ومبسطة متعددة القنوات، على الرغم من التغييرات المعقدة التي تحدث في النهاية الخلفية. تتغير أنظمة الواجهة الأمامية والخلفية بوتيرة مختلفة، مما يتطلب الكثير من العمل المكثف الذي يجب القيام به عبر طبقة التكامل.
ساعدت توري هاريس ثري آيلاند في:
· التصميم الدقيق لواجهات برمجة التطبيقات لدعم مراحل متعددة من التغيير، مع تحديث الخدمات المعقدة المقدمة
· دعم إدخال منصات جديدة وترحيل العملاء إليها
· إدارة كاملة لواجهة برمجة التطبيقات لدورة الحياة، بما في ذلك منتج بوابةاتصال الطرف الثالث DigitMarket™ API gateway
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· خدمات تكامل الأنظمة من إستراتيجية واجهة برمجة التطبيقات إلى التنفيذ عند الانتقال إلى حل كامل
وقال كارثيك، متحدثًا عن 3 نماذج لتحديث الإرث بنجاح، “سوف تتعايش التطبيقات القديمة والحديثة. الانتقال الكامل صعب وغالبًا ما يكون غير مطلوب.” وحث شركات الاتصالات على التفكير في ما وراء الاتصال، من حيث حلول الأعمال والعروض الرقمية الجديدة التي يمكن أن تحسن حياة العملاء.
توريس هاريس توفر مجموعة الإرث إلى السحابة لتسريع تقديم وظائف السحابة الأصلية القابلة للتطوير والمكوّنة من أجل الترحيل السلس.
لمشاهدة الفيديو الكامل، يرجى زيارة https://www.torryharris.com/
نبذة عن شركة توري هاريس
شركة توري هاريس (Torry Harris) هي شركة متعددة الجنسيات تقدم خدمات استشارية في مجال الأعمال والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات. وعلى مدار أكثر من عقدين، ركزت الشركة على توفير الحلول في مجالات التكامل للتمكين الرقمي، وخدمات السوق الرقمي، وإدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات لتمكين النظام البيئي الرقمي. يقع مقر الشركة الرئيسي في نيو جيرسي (الولايات المتحدة الأميركية)، ولها مراكز تطوير في بنغالور، الهند. ولديها مكاتب في بريستول (المملكة المتحدة)، وسلاو (المملكة المتحدة)، ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، ودبلن (إيرلندا)، وميونيخ (ألمانيا) وباريس (فرنسا). لمعرفة المزيد، يرجى زيارةhttps://www.torryharris.
حول بزنس ريبورتر
بزنس ريبورتر هو ملحق حائز على الجوائز يُنشر في صنداي وديلي تليغراف وسيتي أيه أم وعلى الإنترنت، ويقدم الأخبار والتحليلات حول القضايا التي تؤثر على الأعمال إلى الجمهور العالمي. كما يستضيف المؤتمرات والمناقشات واجتماعات الإفطار والقمم الحصرية. لمعرفة المزيد، يرجى زيارةwww.business-reporter.co.
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