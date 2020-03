‫بريس ريدر تطلق خدمة جديدة مخصصة لأخبار فيروس كورونا “كوفيد-19”: مجموعة يومية مجانية من المواضيع الإخبارية المهمة من كبرى دور النشر لإبقاء القرّاء حول العالم على اطلاع دائم على آخر المستجدات

لقد أخذت بريس ريدر على عاتقها مهمة تحسين الطريقة التي يعثر من خلالها الأشخاص على المواضيع الإخبارية التي تثير اهتمامهم. ومن خلال مكاتبها الموجودة في كل من فانكوفر ودبلن ومانيلا، تقدم الشركة منصة تجمع كل ما يرغب القراء في الاطلاع عليه من صحف ومجلات؛ حيث يمكن للأشخاص العثور على المحتوى ذي الصلة باهتماماتهم والموثوق به من أي مكان في العالم، وكذلك يمكنهم قراءة عناوين المصادر الإخبارية العالمية البارزة، مثل ذا جارديان (The Guardian)، وذا إندبندنت (The Independent)، ولوس أنجيليس تايمز (Los Angeles Times)، ولو فيجارو (Le Figaro).

