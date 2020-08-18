‫برمجية HUAWEI Assistant · TODAY تفوز بجائزة ريد دوت العالمية الشهرة للعام 2020

بكين، 18 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — إذ تُعتبر جائزة “الأوسكار” في صناعة التصميم، مُنحت جائزة ريد دوت لتصميم الماركات التجارية والاتصالات، مؤخرا لبرمجية المساعد الشخصي لهواوي HUAWEI Assistant · TODAY. وعلى أساس شعار جائزة ريد دوت “بحثا عن التصميم والإبداعية الجيدة”، تمثل هذه الجائزة شهادة على جهود هواوي في الابتكار المتواصل لتوفير تجربة مستهلك ذكية. وكانت هواوي واحدة من الشركات المختارة القليلة التي تفوز بالجائزة هذا العام، من بين آلاف التقديمات للمسابقة للفوز بهذه الجائزة التي تحظى بالاحترام الدولي وتعتبر شهادة على جودة التصميم المتميز.

إذ يقعفي “أقصى يسار الشاشة”، HUAWEI Assistant · TODAY هو برمجية مساعد شخصي مضمنة في هاتفهواويالذكي، ويوفر وصولاً سريعًا إلى الخدمات المختلفة دون تنزيل التطبيق. يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولةهواوي وأونوربدء تشغيله ببساطة عن طريق اللمس مباشرة من الشاشة الرئيسية. يقدم المساعد الذكي مستوى جديدًا من الأداء الذكي من خلال مساعدة المستخدمين في العثور على الخدمات والمعلومات متى وأينما دعت الحاجة. واعتبارًا من الربع الثاني من العام 2020، يجعل مساعد هواوي HUAWEI Assistant – TODAY حياة 210 مليون مستخدم نشط يوميا في 170 دولة ومنطقة أسهل وأكثر راحة كل يوم.

من منظور تصميم المنتج، يقدمHUAWEI Assistant · TODAYتجربة مستخدم ذكية سلسة. وهو يكسر الحواجز بين التطبيقات من خلال توفير خدمات فعالة مثل البحث والاكتشاف والوصول السريع وديناميكيات الخدمة الذكية وتوصيات المحتوى بلمسة واحدة. كما يتعرف على تفضيلات المستخدمين لتقديم توصيات تجعل تجربة المستخدم الكلية أكثر سهولة وتحسينًا.

ومعHUAWEI Assistant · TODAY ، يمكن للمستخدمين الآن البحث بسهولة عن أي تطبيقات وإعدادات وملفات على هواتفهم الذكية بينما يقومون في الوقت نفسه بتصفح موجز الأخبار المخصص لهم بحثًا عن العناصر التي تهمهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الميزة الرئيسية لـHUAWEI Assistant · TODAYهي بطاقات الخدمة الذكية التي تعرض الإشعارات والتذكيرات بناءً على احتياجات المستخدمين وسيناريوهات الاستخدام المحددة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم بفريقهم المفضل باستخدام البطاقة الرياضية أثناء تذكيرهم بتفاصيل السفر الرئيسية والتحديثات في الوقت الفعلي باستخدام بطاقة السفر بناءً على مواقعهم.

سيواصلHUAWEI Assistant · TODAY العمل على تقديم المزيد من الخدمات الذكية لمستخدميه لتحسين حياتهم اليومية. للقيام بذلك، ستعملهواويبلا توقف على تحسين تجربة المنتج من وجهة نظر المستخدمين، وبالتالي تقديم تجربة لكل مستخدم تشبه الحصول على مساعد شخصي في أنشطتهم اليومية.

عن جائزة ريد دوت

إذ تأسست في ألمانيا في العام 1955، تعتبر جائزة ريد دوت للتصميم واحدة من جوائز التصميم الثلاث الكبرى في العالم إلى جانب جائزة iF Design (ألمانيا) وجوائز IDEA الدولية للتميز في التصميم (أميركا). ومع أكثر من 18000 مشاركة، ترسخ موقع جائزة ريد دوت على المستوى الدولي كواحدة من أكثر علامات الجودة المرغوبة للتصميم الجيد. يتم تقديم الفائزين بالجوائز في الكتب السنوية والمتاحف وعبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.red-dot.de .

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