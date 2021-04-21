‫برمجية هواوي SmartLi UPS تفوز بمركز التأهل النهائي في فئة “جائزة الأفضل في العرض” في احتفال جوائز أنتيروب طوكيو 2021

طوكيو، 21 نيسان/أبريل، 2021 / PRNewswire / — يوم 14 نيسان/أبريل، وفي معرض أنتيروب طوكيو 2021، فازت برمجية هواوي SmartLi UPS بمركز التأهل النهائي في “جائزة الأفضل في العرض.” تعتبر برمجية هواوي SmartLi UPS أحد أبرز منتجات الطاقة الرقمية، حيث تتميز بالموثوقية الفائقة في الصناعة وكثافة الطاقة الفائقة والكفاءة الفائقة والذكاء الفائق.

في حفل توزيع الجوائز، أشاد الحكام بشكل كبير بالابتكار المتمثل في حل هواوي SmartLi UPS، والذي يظهر الجهود والإنجازات التي حققتها هواوي في نظام تزويد وتوزيع الطاقة في مركز البيانات.

“حققت هواوي ابتكارات رقمية في نظام تزويد الطاقة وتوزيعها لمراكز البيانات. وهي تستخدم الإدارة المرئية ذات الارتباط الكامل والصيانة التنبؤية الذكية لضمان الموثوقية العالية لمراكز البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الهيكل المبتكر والتصميم الممتاز لتبديد الحرارة على زيادة كثافة الطاقة وفعاليتها إلى أقصى حد. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم حل SmartLi تقنية معادلة التيار النشط التي تتيح الاستخدام الهجين للبطاريات القديمة والجديدة. كل هذه تظهر قوة هواوي الابتكارية. في المستقبل، نتطلع إلى المزيد من المنتجات والحلول من هواوي.”

تعتبر منطقة معرض شونت أهم ما يميز معرض إنتيروب السنوي. قدم حل هواوي SmartLi UPS إلى منطقة المعرض لتزويد الطاقة لأجهزة العرض التوضيحي في الموقع، مما يضمن ربط الأجهزة من عدة بائعين في منطقة العرض. في أنتيروب طوكيو 2021، أظهرت برمجية هواوي SmartLi UPS قوتها.

الميزة 1: موثوقية عالية فائقة

لا يولد حل UPS SmartLi UPS من هواوي، الذي يعمل باستخدام ليثيوم فوسفات الحديد، وهو أكثر استقرارًا ويلغي الحاجة إلى الفحوص الروتينية، أي أكسجين أو شعلات نيران في حالة تسرب حراري، وبالتالي فهو أكثر موثوقية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال دمج التقنيات الرقمية المتقدمة، يمكن مراقبة المعلمات مثل الجهد والتيار وحالة التبديل ودرجة حرارة العقد الرئيسية في الوقت الفعلي ويمكن إظهار الحالة غير الطبيعية للجهاز، مما يسهل تحديد موقع الخطأ فيه. بالإضافة إلى ذلك، يطبق تطبيق نظام BMS ثلاثي الطبقات إدارة محسّنة لضمان موثوقية بطارية الليثيوم.

الميزة 2: كثافة طاقة عالية جدًا

مقارنةً بحل بطارية UPS التقليدية ذات الرصاص الحمضي، يوفر حل UPS SmartLi UPS من هواوي في مقدار الانبعاثات بأكثر من 60٪ بطريقة شاملة. وهو لا يتطلب الاستبدال قبل 10 سنوات، مما يقلل بشكل كبير من النفقات التشغيلية لمركز البيانات.

الميزة 3: كفاءة عالية

يتميز حل UPS الوحداتي من هواوي بكفاءة عالية تصل إلى 97٪ في وضع المعدل والعاكس. تستخدم الوحدات تقنية السبات لتحقيق كفاءة الحمل الخفيف. يتميز الوضع الذكي عبر الإنترنت الذي تم إطلاقه حديثًا بكفاءة عالية تصل إلى 99٪، مما يحقق كفاءة التحميل الكامل ويضمن إمداد طاقة عالي الجودة دون انقطاع.

الميزة 4: الذكاء الخارق

يتبنى حل هواوي SmartLi UPS بشكل مبتكر تقنية ذكية للتنبؤ بعمر المكثف وعمر المروحة ودرجة حرارة العقد الرئيسية وسعة البطارية وما إلى ذلك. وهو يحول الاستباقية السلبية إلى صيانة تنبؤية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم SmartLi تقنية معادلة التيار النشط التي تتيح الاستخدام الهجين للبطاريات القديمة والجديدة. من خلال العمل مع نظام UPS الوحداتي من هواوي، يدعم SmartLi UPS التوسع المرن في السعة الذي يقلل من مخاطر الاستثمار والتكلفة الإجمالية للملكية.

بالنظر إلى المستقبل، ستحافظ هواوي على الابتكار التكنولوجي المستمر وتساعد العملاء على بناء مركز بيانات من الجيل التالي بسيطة وخضراء وذكية وموثوقة.

حول هواوي

تأسست هواوي في عام 1987، وهي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. ولدينا أكثر من 197,000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

تتمثل رؤيانا ومهمتنا في تقديم التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. وتحقيقًا لهذه الغاية، فسوف نقود الاتصالات في كل مكان ونُعزِّز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ ونجلب الذكاء الاصطناعي والذكاء السحابي إلى جميع أركان الأرض الأربعة من أجل توفير قوة حوسبة فائقة أينما تحتاج إليها، وعندما تحتاج إليها؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وسنقوم بإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر تخصيصًا للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل. يُرجى زيارة هواوي عبر الإنترنت على www.huawei.com أو تابعنا على:

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