‫برمجية تخزين هواوي OceanStor Dorado لجميع الفلاشات تفوز بجائزة “أفضل المعروضات” في معرض إنتروب طوكيو 2020

طوكيو، 5 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — في معرض إنتروب طوكيو 2020، أكبر معرض لتقنية الاتصالات والمعلومات في اليابان، فازت برمجية هواوي OceanStor Dorado لجميع الفلاشات رسميا بالإشادة من خبراء تقنية المعلومات حين فازت بجائزة “أفضل المعروضات.” هذا المنتج، الذي يعمل على هيكلية سمارت ماتريكس، يؤسس معيارا للموثوقية إذ أنه يتحمل فشل 7 من 8 من أجهزة الرقابة والتحكم في النظام. وهو أول وحدة تخزين إنتاجية ومعاملات ذاتية التحسين في الصناعة مدعومة ببنية الذكاء الاصطناعي التي تستخدم أجهزة وخوارزميات متميزة لتحسين أداء الخدمة بنسبة 20٪. توفر سلسلة OceanStor Dorado لجميع الفلاشات قوة حوسبة قوية للأعمال اليومية، وتحسن معدل تقليل البيانات بأكثر من 30٪.

وأعرب الدكتور بيتر زو، رئيس قسم تخزين البيانات وخط منتجات الرؤيا الذكية في شركة هواوي، عن سعادته لقبول هذه الجائزة. وعن هذه الجائزة، قال: “نحن سعداء للغاية لأن الجيل القادم من OceanStor Dorado Storage قد فاز بجائزةإنتروب طوكيولأفضل المعروضات. وفي الواقع، هذه هي المرة الثانية التي تفوز فيهابرمجية هواوي OceanStor Dorado بهذه الجائزة منذ العام 2017، لذلك نحن سعداء لأنها حصلت على التقدير الذي تستحقه من قبل سوق تكنولوجيا المعلومات اليابانية لأدائها المتقدم والصارم.” وأضاف بيتر في وقت لاحق، “توضح الاتجاهات الحالية في اقتصادنا الرقمي أن الاتصالات والتطبيقات الجديدة لشبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ساهمت في تسريع إنتاج البيانات وتدفقها، وتسببت في زيادة تكرار المعاملات الرقمية بأكثر من 10 مرات. والآن، تحتاج الشركات إلى معالجة استجابة الخدمة في أقل من 1 مللي ثانية، لذا يجب ترقية البنية الأساسية للبيانات التقليدية.” على هذه الخلفية، أصدرتهواويالجيل التالي من سلسلة التخزين OceanStor Dorado Storage لجميع الفلاشات. ويعمل فريق التخزين فيهواويعلى سيناريوهات الإنتاج والمعاملات الأساسية منذ 10 سنوات، ونجح في وضع العديد من معايير الأداء والموثوقية والذكاء. تم تصميم سلسلتنا لمساعدة العملاء في اليابان وأماكن أخرى على استخدام نظام تخزين أكثر استقرارًا وموثوقية، والمساعدة في العثور على القيمة في بياناتهم.”

استنادًا إلى منصة التسارع الفريدة من نوعها من البداية إلى النهاية وحل NOF + المبتكر، يمكن أن يحقق الجيل التالي من برمجية هواوي OceanStor Dorado Storage لجميع الفلاشات 20 مليون IOPS و 0.1 مللي ثانية من وقت الاستجابة، مما يضع معيارًا جديدًا للأداء. تضمن بنيةسمارت ماتريكسالعالية الموثوقية أن يواصل نظام واحد العمل مع فشل بحد أقصى 7 من أصل 8 وحدات تحكم، مما يضمن استمرار الخدمات الحرجة للمهمة. تستفيد بنية الذكاء الاصطناعي من منصة الأجهزة الذكية وخوارزميات التعلم الآلي والبرامج لتحسين تخصيص موارد التخزين تلقائيًا وتحسين نسبة قراءة ذاكرة التخزين المؤقت بنسبة 20٪ وتحسين استخدام التخزين.

منذ إطلاق الجيل الأول من OceanStor Dorado Storage لجميع الفلاشات في العام 2010، واصلت هواويالاستثمار بكثافة في مجال جميع الفلاشات. في الوقت الحالي، خدمتبرمجية هواوي All-Flash Storage أكثر من 10000 شركة في جميع أنحاء العالم وتم الاعتراف بها كرائدة فيغارتنر ماجيك كوادرنت، لتحتل المرتبة رقم 1 في كل من حصة السوق الصينية ومعدل نمو السوق العالمية. لمزيد من المعلومات حولهواوي OceanStor Dorado Storage، يرجى زيارة https://e.huawei.com/en/ products/cloud-computing-dc/ storage/all-flash-storage

إنتروب طوكيو هو حدث مرموق في صناعة الحوسبة الشبكية وأكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكثرها تأثيراً في اليابان، حيث يعرض جائزة أفضل العروض لأفضل المنتجات لهذا العام. في كل عام، يقوم فريق واسع مؤلف من خبراء موثوقين وأساتذة جامعيين باختيار ومراجعة المنتجات والحلول الأكثر ابتكارًا، والتي تتميز جميعها بقيمة تجارية هائلة، من مئات الحلول المرشحة. بعد التفوق في جولات متعددة بين البائعين المختارين، فازت هواوي OceanStor Dorado V6 بجائزة أفضل العروض، مما يشير إلى مزاياها التقنية الفريدة وتقديرها من قبل سلطات الصناعة.

عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة المقدمة من هواوي هي مجموعة شاملة وتنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام، نقوم بخلق قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. كان لدينا أكثر من 188,000 موظف بنهاية 2018، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وإذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل العاملين فيها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.huawei.com أو تابعونا على:

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