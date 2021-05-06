‫بتصاميم حصرية للمصمم العالمي “ايلي صعب” “دار الأركان” تطلق مجمعاً سكنياً استثنائياً ضمن مشروعها “شمس الرياض”

الرياض، المملكة العربية السعودية, 6 مايو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة “دار الأركان”، الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، عن تعاونها مع مصمم الأزياء العالمي “إيلي صعب” لتشييد مجمع فلل حصري ضمن مشروع “شمس الرياض” الكائن شمال غرب العاصمة على طريق الملك خالد.

يتمتع مشروع “شمس الرياض” بموقع حيوي شمال مدينة الرياض، ويمتد على مساحة تناهز الخمسة ملايين متر مربع، ويتألف من مساحات تجارية وسكنية تخدمها أجود المرافق وتنتشر فيها منافذ التسوق العالمية ووجهات الترفيه، ويحتضن المنتزهات والحدائق الخضراء التي تعزز أجواءه الهادئة. وسيكون الوصول منه يسيراً إلى الوجهات المميزة ومراكز الأعمال وأبرز معالم الجذب التي تحتضنها الرياض.

سيقدم المجمع السكني الجديد مستويات جديدة من الرقي والفخامة، مستفيداً من الذوق الرفيع الذي يتميز به “إيلي صعب” في عالم أزياء “الهوت كوتور”، حيث سيتولى المصمم العالمي تصميم الفلل من الداخل والخارج، واختيار مواد البناء والتشييد التي ستضيف لمسة مترفة بالفخامة وستلبي تطلعات وأذواق سكانها على تنوعهم. وستزدان الفلل بديكورات تعبر عن رؤيته المبتكرة وخبرته الطويلة في صيحات الموضة العصرية.

كما سيتوسط المشروع السكني الجديد وادي حنيفة، ليتماهى مع طبيعته الغناء ومساراته المائية الخلابة، ليمكن سكانه من الاستمتاع بتجربة هادئة من الرقي والفخامة في أحضان الطبيعة الغناء، في نموذج مثالي للحياة المتكاملة بطابع عصري وحديث.

بهذه المناسبة قال زياد الشعار نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة “دار الأركان”: “يتمتع ‘ إيلي صعب ‘بمكانة رائدة عالمياً في عالم الأزياء ويشتهر بتصاميمه الفريدة والجميلة التي تأسر القلوب. ومن خلال هذا التعاون الذي يعتبر الأول من نوعه، نتمكن من الجمع بين اثنين من رواد التصميم في العالم العربي لتقديم مستويات جديدة من التصاميم العصرية المتميزة وتجارب المعيشة الراقية للعملاء. ولا شك أن هذه الشراكة تؤكد على مساعينا الجادة لتطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية نحو مستويات عالمية. كما أن العمل مع أسماء معروفة في عالم الموضة سيرتقي بمعايير العقارات الفاخرة وسيرسخ مكانة الرياض كخيار مفضل لأصحاب الذوق الرفيع”.

من جهته علق إيلي صعب بهذه المناسبة وقال: ” نفتخر بالتعاون مع شركة دار الأركان في مشروعهم الرائد “شمس الرياض”. لقد عملنا مؤخراً على التعبير المعماري ونمط الحياة في المشاريع العقارية وإطلاق مجموعة من تصاميم الأثاث المنزليالمُكمل لرؤيتنا. فقد توصلت ELIE SAAB اليوم الى نهج متكامل يقدم أسلوب حياة أنيق، بكل تفاصيله، ونحن على أتم الثقة بأن شركائنا شركة دار الأركان، الشركة العقارية الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، هي الشريك الأمثل الذي يشاطرنا هذا الشغف ويدعم طموحنا في تطوير وانشاء مشاريع عقارية متميزة تُجسد علامتنا التجارية بالشكل الأمثل لتمس كل الجوانب المعيشية.”

تجدر الإشارة إلى أن مصمم الأزياء العالمي أطلق مؤخراً أول مجموعة له من الأثاث المنزلي والتي تحمل اسم(ELIE SAAB MAISON) وتتضمن تشكيلة واسعة من الأثاث الفاخر والاكسسوارات الداخلية المخصصة للمنازل ومشاريع الضيافة. وقد تطورت هذه العلامة التجارية لتغدو عنواناً لنمط حياة ذات طابع خاص لتجسد لمسة الرقي والتميز لعلامة “إيلي صعب”، وتنفرد بخيارات راقية من التصاميم الداخلية للمنازل والتي تلبي تطلعات العملاء ذوي الذوق الرفيع وعشاق التفاصيل الجميلة.

يمكن للراغبين بالشراء تسجيل اهتمامهم في مشروع مجمع “إيلي صعب” على الموقع الإلكتروني لشركة “دار الأركان”:

https://www.daralarkan.com/ landing/eliesaab

حول دار الاركان:

دار الأركان العقارية هي ذراع التطوير العقاري لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وهي شركة مساهمة عمرها 26 عاماً مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، تتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها وتعتبر أكبر المطورين العقاريين في المملكة. ترتكز در الأركان العقارية على تطوير مساكن مصممة بأناقة تديرها بطريقة متميزة، ومراكز تجارية في مواقع استراتيجية في المملكة. وهي تمتلك سجل حافل يتضمن تطوير وتسليم 15,000 وحدة سكنية وما يناهز 500,000 متر مربع من المساحات التجارية، وهي تعكف حالياً على توسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المملكة وتوسيع وجودها عالمياً في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة والبوسنة.

www.daralarkan.com

حول إيلي صعب:

أسس إيلي صعب علامته التجارية التي تحمل اسمه في عام 1982، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً فقط. ومنذ ذلك الحين، رسّخت دار إيلي صعب مكانتها كواحدة من الأسماء الرائدة عالمياً في فئة تصميم الأزياء الراقية، مع وجود مشاغلها التي تتخذ من باريس وبيروت مقراً لها. وواصل إيلي صعب مسيرته في عالم الأناقة والأزياء الراقية، بتوسيع نطاق علامته التجارية ليمتد إلى فئات الملابس الجاهزة ومستلزمات الزفاف والإكسسوارات والنظارات والعطور، إلى جانب أحدث مشاريع العلامة التجارية “إيلي صعب جونيور”، وهي مجموعة من ملابس وإكسسوارات الأطفال، و”إيلي صعب ميزون”، وهي تشكيلة من منتجات المنزل والديكورات الداخلية. وانضمت علامة إيلي صعب إلى قائمة العلامات التجارية الرائدة عالمياً للأزياء الفاخرة وأسلوب الحياة الراقي.

www.eliesaab.com

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