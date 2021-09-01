‫بترولوب للزيوتتشارك في جائزة الريادة الشاملة2021  لتعزيز الاستدامة البيئية

· تهدف الجائزة إلى تبني حلول مبتكرة لتدوير زيوت الطهي النباتية وإعادة استخدامها في صناعة زيوت التشحيم

· يقدر سوق زيت الطهي في المملكة بحوالي 540,000 طن متري

· فتح باب التقديم للمشاركة في الجائزة ابتداءً من 9 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر من العام الجاري

جدة، المملكة العربية السعودية, 9 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — تأهلت شركة بترولوب للزيوت للمشاركة فيالنسخة الثانية من جائزة الريادة الشاملة2021، فرع تحدي الاستدامة البيئية، حيث جاء تأهلها بعد منافسة قوية شهدتها مع عدد من الشركات التي طرحت التحديات التي تواجهها يوميا أثناء ممارستها نشاطاتها والمرتبطة بالاستدامة البيئية كفرص للعموم لتطوير حلول مبتكرة لمعالجتها.

جاء طرح شركة بترولوب متوافقا مع معايير التقييم المعتمدة لاختيار تحدي الجائزة، إذ طرحت تدوير زيوت الطهي النباتية وإعادة استخدامها في صناعة زيوت تشحيم قابلة للتحلل، وذلك وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً.

من خلال هذا التحدي، الذي يتماشى مع أهداف الاستدامة المدرجة ضمن رؤية المملكة 2030 وقيم الاستدامة البيئية التي تتبناها الشركة، تسعى بترولوب إلى توظيف إبداع العموم لابتكار الحلول وبالتالي الاستفادة من التقنيات المبتكرة في إعادة تدوير زيوت الطهي النباتية، ليتم استخدامها كمواد خام، وهو الأمر الذي سيسهم في إطلاق منتجات مستدامة بيئياً، وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

وتم فتح باب تقديم الحلول للشركات الناشئة، الفرق العلمية والأفراد المبدعون، لجائزة الريادة الشاملة 2021 عبر موقعها الالكتروني (الرابط هنا) ابتداءً من 9 سبتمبر، وسيكون آخر موعد لاستلام نماذج التقديم في 30 نوفمبر 2021 وسيتم الإعلان عن 5 متأهلين للتصفيات النهائية في شهر فبراير من العام المقبل، على أن يحصل الفائز منهم، في ختام التحدي، على مليون دولار امريكي، بالإضافة إلى إبرام عقد مع بترولوب لتطبيق الفكرة المبتكرة خلال المسابقة، فيما سيحصل بقية المتأهلين على جائزة نقدية قدرها 20,000 دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، قالالرئيس التنفيذي لشركة بترولوب ساجد سعيد: “تهدف هذه المبادرة إلى استكشاف حلول مبتكرة في إعادة تدوير زيوت الطهي، لتتماشى مع معايير الاستدامة البيئية، وهو الأمر الذي يسهم في معالجة حوالي 540,000 طن متري سنوياً من زيوت الطهي في المملكة”.

وأضاف ساجد سعيد: “تتمتع بترولوب بسجل حافل في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، ولهذا نحرص على العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في البحث عن تقنيات مبتكرة في لإعادة استخدام زيوت الطهي، وهو الأمر الذي يعكس التزامنا في تحقيق أهداف الاستدامة، وبرنامج التحول الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030”.

هذا، وتنتج بترولوب أكثر من 250 منتج من الزيوت المختلفة، يتم تصديرها إلى أكثر من 35 دولة، في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وكانت نسخة العام الماضي، قد شهدت تأهل شركة التنمية الغذائية، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الدواجن، للمشاركة في جائزة الريادة الشاملة 2020، حيث سعت عبر مشاركتها إلى إيجاد حلول مستدامة لتحويل مخلفات الدواجن إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وهو الأمر الذي أسهم في صياغة نهج إيجابي لإدارة النفايات، من خلال الاستفادة من التطبيقات التقنية في إدارة النفايات.

لمزيد من المعلومات: https://www. omnipreneurshipawards.com

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