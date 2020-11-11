‫”بارك بليس تكنولوجيز” تستحوذ على “كيرفاتير إنك” لتصبح أكبر مزود عالمي لصيانة مراكز البيانات للغير

– تُضاعِف عدد الموظفين والعائد لشركة بارك بليس تكنولوجيز

– وتجمع أكبر فريق من مهندسي الخدمة الميدانية على الصعيد الميداني مع مخزون يزيد عن 1.15 مليون قطعة غيار في أكثر من 2400 موقع للتخزين

–وتُنشئ مستوى جديدًا من الصيانة للغير، وهو خيار مقنع بالمقارنة مع صانع المعدات الأصلية

كليفلاند وتشارلوت، شمال كاليفورنيا. 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم Park Place Technologies (بارك بليس تكنولوجيز)، وهي مصدر واحد لصيانة أجهزة مركز البيانات الحائز على جوائز ومجموعة كاملة من الخدمات المدارة، عن الاستحواذ على شركة Curvature (كيرفاتير)، وهي شركة دعم ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. تضمن هذه الصفقة استمرارية الأعمال وفرص النمو لعملاء شركة كيرفاتير.

وقال كريس آدامز (Chris Adams)، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بارك بليس (Park Place)، “كان كل من شركتي بارك بليس وكيرفاتير رائدين في هذا القطاع”. “ومن خلال الاستحواذ على شركة كيرفاتير، أصبح دعم البنية التحتية وعروض الخدمات لدينا أقوى وأكثر ذكاءً وواسع النطاق أكثر من أي وقت مضى. في بيئة نادرًا ما تعتمد فيها البنى التحتية على معدات من مورد واحد، وحيث تكون الميزانيات والموارد محدودة أكثر من أي وقت مضى، فقد أنشأنا مستوى جديدًا للصيانة للغير (TPM) التي تضعنا كخيار أكثر إقناعًا بالمقارنة مع صانع المعدات الأصلية (OEM)”.

الاستحواذ على شركة كيرفاتير:

· جمع أكبر فريق من مهندسي الخدمة الميدانية على الصعيد الميداني في القطاع

· ضاعف مخزون قطع الغيار ثلاثة مرات مع أكثر من 1.15 مليون قطعة متوفرة الآن في أكثر من 2400 موقع للتخزين

· دعم خطط التوسع العالمي المستمرة لشركة بارك بليس مع أربعة أسواق دولية جديدة: الدنمارك، وأستراليا، وتايلاند، واليابان

· أنشئ نموذج جديد من الصيانة للغير (TPM) التي تغطي العديد من بيئات صانع المعدات الأصلية (OEM) مع معظم الموارد على مستوى العالم لدعم مركز البيانات بشكل أسرع وفعال من حيث التكلفة.

“لقد كان كل من شركتي بارك بليس وكيرفاتير رائدين في بناء سوق الصيانة من جهات خارجية لأكثر من 30 عامًا. فهم يتلائموا بشكل طبيعي مع أوضاع السوق المتكامل للغاية. وقال دان ستون (Dan Stone)، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة كيرفاتير،”إن خبرة وحجم شركة بارك بليس مناسبان تمامًا لإكمال هذا الاستحواذ بشكل ناجح”. “هذا مكسب لفريقنا ولعملائنا، مما يسمح لنا بمواصلة تركيزنا على خدمة عملاء متميزة، مع توفير مجموعة واسعة من الحلول الجديدة لتلبية احتياجات عملائنا اليوم وفي المستقبل”.

يوفر الاستحواذ فرصًا جديدة لتعريف عملاء شركة كيرفاتير بنهج اكتشف، وراقب، وادعم، وحسِن (DMSO)، وهو نهج متكامل تمامًا لإدارة البنية التحتية الحيوية. في عام 2020، قدمت شركة بارك بليس نهج اكتشف، وراقب، وادعم، وحسِن (DMSO) وطورته، استجابةً لاحتياجات العملاء لزيادة وقت التشغيل إلى الحد الأقصى، وتحقيق فعالية التكاليف، وتمكين المزيد من التحكم في البنية التحتية والوضوح، وتحسين أداء الأصول.

وقال روب براذرز (Rob Brothers)، نائب رئيس البرنامج لمركز البيانات وخدمات الدعم في شركة أي دي سي (IDC)، “ظل سوق الصيانة للغير (TPM) قويًا ولا يزال يشهد طلبًا نظرًا للحاجة إلى الخدمات عن بُعد نتيجة البيئة الوبائية طويلة الأمد”. “من خلال هذا الدمج، يمكن للعملاء توقع تغطية موسعة في كل من الناحية الجغرافية والمعدات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المزيد من مواقع قطع الغيار ومراكز الاتصال والمواهب الهندسية”.

تعرف على المزيد عن الصفقة في الفيديو الإخباري https://parkplacetech.wistia. com/medias/15vjq2e2s1.

عن شركة بارك بليس تكنولوجيز

تُبسط شركة بارك بليس تكنولوجيز إدارة بيئات التكنولوجيا المعقدة على الصعيد العالمي. يتم تخزين شبكة قطع الغيار الخاصة بنا لدعم مراكز البيانات إقليميًا ومحليًا وفي الموقع للسماح بتوزيع قطع الغيار بسرعة وتقديم الخدمة لتسريع وقت التشغيل. أنشأت شركة بارك بليس فئة خدمة تكنولوجيا جديدة – اكتشف، وراقب، وادعم، وحسِن (DMSO) – وهي نهج متكامل تمامًا لإدارة البنية التحتية الحيوية. تشمل خدماتنا الرائدة في الصناعة والحائزة على جوائز خدمات ParkView™ المُدارة، وبرنامج إنتيوتي (Entuity)، ومركز عمليات المؤسسة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.parkplacetechnologies.com.

بارك بليس هي شركة مندرجة ضمن حافظة شركات تشارليسبانك كابيتال بارتنرس (Charlesbank Capital Partners) وجي تي سي آر (GTCR).

جهات الاتصال الإعلامية

جهات اتصال شركة بارك بليس تكنولوجيز:

جينيفر ديتش، رئيسة قسم التسويق

jdeutsch@ parkplacetechnologies.com

440-991-3105

مايكل ميلر، مدير المحتوى والاتصالات العالمية

mmiller@parkplacetechnologies. com

440-683-9426

الاتصال الإعلامي لشركة كيرفاتير:

بهارات فيجاياراجافان، مدير التسويق

bvijayaraghavan@curvature.com

704-631-9001

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1327839/Park_Place_ Technologies_VNR.mp4

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1331278/Park_Place_ Technologies_Chris_Adams.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1327212/PPT_CLEAR_line_ Logo.jpg