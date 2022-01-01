‫بأقصى سرعة ممكنة! خطة الطاقة الجديدة لشركة جريت وولز موتورز تتوسع على نحو سريع

وتُعد شركة جريت وولز موتورز من الشركات الرائدة في صنع السيارات الكهربائية الهجينة، وكانت صناعة السيارات ذات الطاقة الجديدة والسوق هما هدف الشركة، مما دفعها خصيصًا نحو إطلاق سيارتي HAVAL H6 HEV وHAVAL JOLION HEV في تايلاند. ويمكن لهاتين السيارتين، عن طريق تكنولوجيا المركبات الكهربائية الهجينة، الحفاظ على انخفاض استهلاك الوقود في ظل ظروف الطرق المختلفة. حيث يمكن لهذا النوع من الطرازات، في حالة ازدحام المرور، التحول مباشرة من محرك الوقود إلى المحرك الكهربائي، وبالتالي توفير الوقود بنسبة 35% إلى 50%.

وقد تم تصنيف HAVAL H6 HEV، وفقًا للتقرير الرسمي، ضمن اثنين من كبار قطاع سيارات الدفع الرباعي من الفئة الثالثة في تايلاند لمدة خمسة أشهر متتالية، في حين أن السيارة الأخرى تم الإشادة بها من قبل المستخدمين وذلك بسبب أدائها المنتج المتميز.

وتهدف شركة جريت وولز موتورز إلى دخول سوق السيارات المتكاملة في أوروبا، كما أطلقت طرازات PHEV و BEV وعرضت سيارات الدفع الرباعي الراقية WEY COFFEE 01 PHEV في معرض ألمانيا الدولي للسيارات 2021 الذي عقد في ميونيخ، ألمانيا. ويتميز هذا الطراز بقوة ومرونة قويتين، كما يمكن أن ينتج بسرعة الطاقة المجمعة من الوقود والطاقة الكهربائية من اجل ضمان سلامة المستخدمين عند التجاوز، وخاصة في سيناريوهات القيادة عالية السرعة.

وتأخذ شركة جريت وولز موتورز دائمًا الابتكار التكنولوجي كنواه أساسية في تطوير الطاقة الجديدة. حيث أطلقت الشركة، بعد خمس سنوات من التحضير، منصة L.E.M.O.N. التي تعمل بنظام ناقل الحركة المتخصص DHT ووصل الاستثمار فيها إلى 20 مليار رنمينبي. ويمكن أن يتوافق النظام مع المركبات الكهربائية الهجينة والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن الخارجي و “المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن الخارجي + الدفع الرباعي” ونماذج الطاقة الأخرى، والتي توفر قدرًا معينًا من الراحة التقنية للصناعة بأكملها.

واستكشفت شركة السور العظيم للسيارات، من حيث البحث والتطوير في مجال الطاقة الجديدة، طرق تطوير تقنية أخرى بما في ذلك المركبات الكهربائية الهجينة والمركبات الكهربائية ذات البطارية وخلايا وقود الهيدروجين. وبدأت الشركة، في الوقت الحالي، تكنولوجيا الطاقة الهيدروجينية وأكملت أول مشروع تشغيل في العالم يضم 100 شاحنة ثقيلة تعمل بالهيدروجين بقوة 49 طن في أغسطس 2021.

ووفقًا لتقرير مبيعاتها في عام 2021، فإن مبيعات شركة السور العظيم للسيارات للطرازات ذات الطاقة الجديدة تبلغ 136,953 سيارة، وهو ما يمثل 10.7% من إجمالي مبيعاتها (1.28 مليون). وستواصل الشركة، في السنوات الأربع المقبلة، توسيع تصميم مركبات الطاقة الجديدة وبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في امتلاك مركبات طاقة جديدة للاستفادة من 80% من إجمالي المبيعات العالمية.

وصرح مو فنغ، الرئيس المتناوب لشركة جريت وولز موتورز في مؤتمر الإطلاق العالمي لاستراتيجية 2025، قائلًا: “تتوقع شركة جريت وولز موتورز، في السنوات الخمس المقبلة، استثمار ما يصل إلى ما مجموعه 100 مليار رنمينبي في البحث والتطوير، وخاصة في مجالات الطاقة والاستخبارات الجديدة، وذلك للحفاظ على مكانتها الرائدة تقنيًا ولتسريع تحقيق هدف الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات كربونية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1722054/GWM_launches_a_ variety_of_new_energy_model. jpg