‫ايوا تجمع 2.5 مليون دولار في الجولة الاستثمارية للقرض المكمل لما قبل مرحلة التمويل “B”

الشركة الناشئة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الإمارات جمعت 11.1 مليون دولار

منذ تأسيسها في عام 2017

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 11 أغسطس 2020: أعلنت شركة ايوا، أكبر متجر إلكتروني للنظارات والعدسات اللاصقة والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن جمع 2.5 مليون دولار في الجولة الاستثمارية للقرض المكمل لما قبل مرحلة التمويل “B“، والتي شارك فيها كل من شركة ومضة كابيتال Wamda Capital، وEQ2 Ventures، ونواة كابيتال Nuwa Capital.

وتعد هذه الجولة الاستثمارية الثالثة لشركة ايوا، وتأتي في أعقاب جولة من السلسلة A جرت في منتصف عام 2019 بقيمة 7.5 مليون دولار، و 1.1 مليون دولار في جولة أولية تمت في عام 2018. ويرفع هذا القرض المكمل إجمالي رأس المال الذي جمعته شركة ايوا إلى 11.1 مليون دولار في غضون ثلاثة أعوام، الأمر الذي يشكل دليلاً واضحاً على إمكانات النمو القوية التي تتمتع بها الشركة التقنية الناشئة، والآفاق الواعدة لعمليات التوسع، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون في نموذج أعمالها.

وتتخصص شركة ايوا في البيع بالتجزئة عبر شبكة الإنترنت للنظارات الشمسية، والنظارات، والعدسات اللاصقة الطبية، والعدسات اللاصقة الملونة، وتقدم مجموعة واسعة من الخيارات تواكب أحدث الاتجاهات في عالم الموضة، مع تجربة مستخدم مخصصة للغاية تشمل التعرف على احتياجات العملاء، ومتابعة الطلبيات، والتغليف، والتوصيل.

وتعتبر ايوا حالياً أكبر متاجر التجزئة للنظارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وتضاعفت أعمال الشركة أثناء فترة الإغلاق التي شهدتها المنطقة مؤخراً، حيث قام العديد من العملاء باستبدال عاداتهم في التسوق من المولات والمتاجر الكبيرة، ليحل محلها التسوق الآمن والمريح عبر الإنترنت.

وقال أنس بومدين، مؤسس مشارك ومدير تنفيذي مشارك، ايوا: “حققت ايوا نمواً كبيراً خلال العام الماضي، حيث تمكنا وبنجاح من تسهيل عملية الحصول علىالمنتجات في منطقتنا. نحن نقدم للعملاء تشكيلة فريدة من منتجات النظارات العصرية التي تتميز بأسعارها المعقولة فضلاً عنتجربة التسوق الرائعة التي نوفرها لهم عبر شبكة الإنترنت، وبذلك يحصل عملاؤنا على خدمة مريحة وسهلة تلبي احتياجاتهم”.

وسوف تقوم شركة ايوا بالاستفادة من رأس المال الإضافي في مضاعفة التوسع الذي شهده قطاع التجارة الإلكترونية خلال فترة انتشار فايروس كوفيد- 19، إلى جانب دعم الشركة بمزيد من الكفاءات الجديدة بما يسهم في ترسيخ مكانتها في مجال بيع النظارات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد مهدي الودغيري، مؤسس مشارك ومدير تنفيذي مشارك، ايوا: ” سيتيح لنا هذا التمويل دعم نطاق أعمالنا في قطاع بيع النظارات بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال اعتماد حلول تقنية مبتكرة، وتوسيع تشكيلة منتجاتنا، إضافة إلى تقديم أفضل خدمات العملاء”.

وفي العام الماضي، تم اختيار ايوا كواحدة من أفضل 100 شركة عربية ناشئة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي تقديراً لدورها البارز ومساهمتها الفعالة في التحول الرقمي في المنطقة.

من جانبه، أشار فادي غندور، رئيس مجلس إدارة شركة ومضة: “يتمتع مؤسسوا وفريق عمل شركة ايوا بقدر كبير من المرونة والكفاءة في الأداء، وكان هذا واضحاً خلال الشهور القليلة الماضية وشكل مؤشراًقوياًعلى الإمكانات الهائلة التي ستمكن الشركة من الريادة خلال السنوات المقبلة. وأثبت مؤسسو ايوا استجابة عالية الكفاءة للتحديات التي فرضها تفشي فايروس كوفيد- 19، بما عزز ثقتنا في ايوا كمنصة فريدة من نوعها في عالم التجارة الإلكترونية، قادرة على اغتنام فرص السوق وتحقيق النمو المتواصل، وكذلك تعزيز تجربة المستخدم في كافة أرجاء العالم”.

فيما أوضح باتريك تيريت، الرئيس التنفيذي لشركة EQ2 Ventures: “منذ الإعلان عن إنشاء الشركة من قبل أنس ومهدي، شكلت ايوا نموذجاً يحتذى به في منظومة الابتكار الشمولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن فريق العمل الموهوب والمتفاني في شركة ايوا، يواصل العمل الدؤوب والبحث عن وسائل مبتكرة تلبي احتياجات ومتطلبات المستهلكين على نحو أفضل، ورفع معيار الخدمات في قطاع بيع النظارات عبر الإنترنت. نشعر بالفخر أكثر من أي وقت مضى بالمشاركة في مسيرة الشركة الحافلة بالنجاح والواعدة بمزيد من التقدم”.

كما أكد خالد تلهوني، الشريك الإداري لشركة نواة كابيتال: “أطلقنا نواة كابيتال بهدف واحد، وهو دعم المؤسسين البارزين في المنطقة. هذا الاستثمار في ايوا هو الخطوة الأولى بشكل أوسع لأطروحة استثمار تتطلع لتحقيق هذا الهدف، ونحن متحمسون للغاية لبدء تحقيق رؤية نواة كابيتال من خلال شراكتنا مع مؤسسو ايوا أنس ومهدي”

تعتبر شركة ايوا (link to eyewa.com/ae-en/ for UAE and eyewa.com/sa-ar/ for KSA) أكبر متجر إلكتروني للنظارات في دول مجلس التعاون الخليجي، قام بتأسيسها أنس بومدين ومهدي ودغيري. وتم إطلاق ايوا في عام 2017، وتقوم رؤية الشركة على تبسيط تجربة تسوق النظارات من خلال توفير منصة سهلة، وميسورة التكلفة، وجديرة بالثقة، للنظارات الشمسية والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة.

ومضة كابيتال: شركة رأس مال استثمارية رائدة في المنطقة، تركز على الاستثمار بشركات التكنولوجيا الرائدة التي يقودها رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

EQ2 Ventures : شركة استثمارية بقيادة باتريك تيريت تقوم على أسس شركة Equitrust ، وهي ذراع رأس مال استثماري تم إطلاقه في عام 2015 من قبل مجموعة شويري.

نواة كابيتال: صندوق استثماري جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 100 مليون دولار بقيادة خالد تلهوني.

