‫انطلاق L.E.M.O.N من جريت وول موتورز لتقود اتجاهاً جديداً للقيادة الآمنة في العالم

باودينغ، الصين, 16 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — في مايو، أصبحت مبيعات هافال جوليون‎ ‎رائجة في المملكة العربية السعودية وتشيلي وروسيا والأسواق الرئيسية الأخرى لجريت وول موتورز، بناء على انطلاق L.E.M.O.N، وأثارت ضجة كبيرة على الإنترنت. وهذا النموذج متميز بشكل خاص في أداء السلامة، والذي يمكّنه من تأمين مكانة رائدة بين نفس المستوى من المنتجات، حتى في السوق الدولية.

برؤية مستقبلية وتطلع للريادة العالمية، تتطلع شركة جريت وول موتورز بانطلاق L.E.M.O.N أن تكون انطلاقة للتقنية المعيارية عالية الذكاء التي تتميز بالمزايا على النحو التالي: المرونة والأداء العالي والسلامة العالية والوزن الخفيف. يدمج نظام أمانها 18 سيناريو للاستخدامات النموذجية تم جمعها من مستخدمين عالميين ويتوافق بشكل صارم مع متطلبات برنامج تقييم السيارات الجديدة من فئة الخمس نجوم لتصنيف السلامة وأعلى تصنيف لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (“جيد”). وقد خضع لـ 124 نوعاً من اختبارات ظروف التشغيل وأكثر من 8000 تحديث وتحسين للمحاكاة الافتراضية. بالإضافة إلى المعايير واللوائح الدولية المذكورة أعلاه، تقوم شركة جريت وول موتورز أيضاً بتحليل ودراسة ظروف التشغيل غير القياسية من خلال التركيز على سيناريوهات الاصطدام الفعلي عالي التردد. نتيجة لذلك، أصبحت L.E.M.O.N تعمل كواحدة من القلائل في الصناعة التي يمكنها الامتثال لمتطلبات التصادم الأكثر صرامة في العالم وتحسين سلامة القيادة للمستخدمين من جميع الجوانب.

بدعم من L.E.M.O.N من جريت وول موتورز، تتمتع هافال جولين بقدرة تنافسية عالية في السوق لضمان سلامة الركاب وسلامة المشاة وسلامة المركبات ونظام جديد لتأمين الطاقة. فيما يتعلق بسلامة الركاب، توفر هافال جوليون حماية متعددة الأبعاد ومجهزة بأحدث جيل من‎ ‎برنامج الثبات الإلكتروني 9.3 ‎(ESP)‎ لرحلة متوافقة كاملاً مع السرعة ومساعدة ذكية أثناء الرحلة، وفرامل طوارئ أوتوماتيكية كاملة السيناريوهات وأنظمة مساعدة القيادة الشاملة الأخرى، وذلك من أجل أن تساعد المستخدمين على التأقلم بسهولة مع ظروف الطرق المختلفة مثل مدينة عالية السرعة ومزدهرة وما إلى ذلك، والطقس الثلجي والممطر. ويتم تثبيت أجهزة مثل صورة عالية الوضوح 360 درجة، ومراقبة معدل الإجهاد (نحطاط القوى) / إنذار السرعة الزائدة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، و 6 وسائد هوائية مقدمة من ماركة أتوليف العالمية، وفتح تلقائي / فصل للزيت عند الاصطدام، وذلك لضمان مزيد من سلامة الركاب والمشاة في كلتا الحالتين الإيجابية والسلبية. تعتمد هافال جوليون على هيكل مركبة فولاذي عالي القوة بنسبة 73٪ لضمان السلامة والحماية وتقليل مستوى الضرر وتكلفة الصيانة للمركبة بشكل فعال عندما تصطدم بمركبات أخرى بسرعة منخفضة. وفي الوقت نفسه، تقدم هافال جوليون أيضاً حلولاً للسلامة من الحماية الميكانيكية وحماية نقاط التعليق واستراتيجيات البرامج، والتي تضمن انخفاضاً كبيراً في معدل الحوادث المرورية للمركبة.

انطلاقة L.E.M.O.N، هي دليل كامل على القوة التقنية القوية لشركة جريت وول موتورز، لتضع أساساً متيناً لإنطلاق الشركة نحو العالمية. في المستقبل، سوف تتعمق شركة جريت وول موتورز في البحث والتطوير التكنولوجي، وتصر على تعزيز ترقيات المنتج من خلال الإنجازات التكنولوجية ودفع التحسين المستمر لقيمة العلامة التجارية، بحيث يمكن للمستخدمين العالميين اكتساب تجربة مبتكرة أكثر روعة.

الصورة‎ – ‏https://mma.prnewswire.com/ media/1534472/GWM_s_L_E_M_O_N_ _Platform_Leads_A_New_Trend_ of_Safe_Driving_in_the_World. jpg