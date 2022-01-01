‫انطلاق “العربي 2”

Posted on 21 mins ago by tngadmin

الدوحة,دولة قطر, 1 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — تنطلق يوم الأحد الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني 2022، “قناة العربي 2” عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس (الرابعة بتوقيت غرينتش / السابعة بتوقيت الدوحة) في بث مباشر للحلقة الأولى من البرنامج الجديد “ضفاف”، وهو برنامج يومي مدته ساعة، يسلط الضوء على الأنشطة الثقافية في أرجاء الوطن العربي بشكل خاص،والأحداث الثقافية العالمية.

ومن أبرز البرامج التي ستعرض على شاشة “العربي 2″، برنامج “طرب مع مروان 3” يستقبل خلاله الفنان مروان خوري عدداً من أهم الأصوات في العالم العربي، ويشاركهم الغناء والعزف في قالب فني راقٍ.

هذا بالإضافة إلى البرنامج الغنائي “مشوار ستي” الذي يُعنى بالتراث الغنائي الفلسطيني، وتتنقل فيه الفنانة دلال أبو آمنة مع مجموعة من السيدات بين المدن الفلسطينية  للتعرف إلى الإرث الفني والثقافي لكل مدينة.

ومن  برامج القناة،  برنامج “صباح النور” الصباحي، وبرنامج “صحتك”، الذي يطرح مواضيع صحية تعتمد على التجارب الميدانية والتقارير الغنية بالمعلومات لفهم أسبابها وطرق علاجها. وبرنامج “عربي تك” الذي يقدم عرضاً مفصلاً لأهم ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية وتأثيرها في سلوكنا وحاضرنا ومستقبلنا.

يمكن متابعة “العربي 2” على ترددات نايل سات 11258 H وسهيل سات 11310 V، ومزودي الخدمات Ooredoo، beIN، Vodafone – GigaTv، Cable Vision، Türksat KabloTV. أو من خلال الموقع الإلكتروني www.alaraby.com/alaraby2   ومنصات التواصل الاجتماعي:

 فايسبوك: @AlarabyTV2
إنستغرام:alarabytv2
يوتيوب: العربي 2
تيك توك: Alarabytv2

“العربي 2″، قناة ترفيهية ثقافية منوعة متعددة المنصات تبث من العاصمة القطرية الدوحة.  تقدم القناة للمشاهد العربي باقات من البرامج تتنوع بين الموسيقى، والفن، والمجتمع، والكوميديا، والدراما، والأفلام، والوثائقيات، تناسب تعددية المشارب والأذواق في أنحاء الوطن العربي.

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