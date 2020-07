‫انضمام Walter Candelu إلى SAFR From RealNetworks كنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط

سياتل، 8 يوليو 2020 (GLOBE NEWSWIRE) –‏ ‎ SAFR ® from RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK )، أعلنت اليوم المنصة الأولى في العالم المعنية بالتعرف إلى الوجه والرؤية الحاسوبية للفيديو المباشر عن انضمام Walter Candelu إليها كنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط. سيضيف السيد Candelu خبرته ومهاراته القيادية إلى مكتب SAFR الجديد في دبي، وسيترأس مبادرات الشركة على مستوى زيادة المبيعات وتطوير الاعمال في منطقة الشرق الأوسط.

