‫انضمام Walter Candelu إلى SAFR From RealNetworks كنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط

مكتب دبي الجديد سيدعم التوسع الإقليمي

سياتل، 8 يوليو 2020 (GLOBE NEWSWIRE) –‏ ‎SAFR® from RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK)، أعلنت اليوم المنصة الأولى في العالم المعنية بالتعرف إلى الوجه والرؤية الحاسوبية للفيديو المباشر عن انضمام Walter Candelu إليها كنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط. سيضيف السيد Candelu خبرته ومهاراته القيادية إلى مكتب SAFR الجديد في دبي، وسيترأس مبادرات الشركة على مستوى زيادة المبيعات وتطوير الاعمال في منطقة الشرق الأوسط.

سيتّخذ السيد Candelu من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقرًا له، وسيصب تركيزه على العمل على توسيع قنوات الموزعين وشبكة الشركاء الاستراتيجي و زيادة المبيعات وتطوير الاعمال ومهام التسويق الإقليمية الخاصة بـ SAFR. قبل انضمامه إلى SAFR، شغل Candelu مناصب عليا في شركات أمنية رائدة حيث قاد بنجاح النمو الهائل لقدراتها الفنية وعائداتها. وكانت أخر المناصب ، تولّى رئاسة قسم المبيعات وتطوير الأعمال في شركة G4S، وقد حقق سجل حافل من عمليات المبيعات الواسعة النطاق في مجال الانطمة الأمنية والبنية التحتية.

صرّح Jose Larrucea، نائب الرئيس الأول للمبيعات الدولية لدى RealNetworks عن Candelu قائلاً: “إن المعرفة التي يتميز بها Walter في مجال الأنظمة الامنية وتدابير الامن و السلامة الوقائية في كل أنحاء الشرق الأوسط إلى جانب خلفيته الهندسية يجعلان منه اضافة قيمة و مناسبة جدًا لفريقنا”. وأضاف: “من المتوقع أن يشهد سوق انظمة المراقبة المرئية في الشرق الأوسط نموًا بنسبة 17٪ سنويًا مع التوقع بتركيب أكثر من 50 مليون كاميرا بحلول نهاية عام 2021. وخبرات Walter فى سوق الانظمة الامنية تجعله مؤهل بشكل فريد يسمح له بمساعدة وتقديم الاستشارات للمتخصصين فى الانظمة الأمنية في استخدام الذكاء الاصطناعي الاستخدام الامثل و الاستفادة من استثماراتهم في البنية التحتية”.

بحسب Candelu ” يشهد سوق أنظمة المراقبة المرئية تحولاً كبيرًا مع احراز تقدم كبير في مجال الذكاء البصري. وتتربع SAFR على عرش الريادة حاليًا إذ تقدم أفضل منصة للرؤية الحاسوبية للتطبيقات ذات الأهمية الكبرى. أنا متحمس للانضمام إلى RealNetworks في هذا الوقت الحافل بالتحولات، وأتطلع إلى جعل SAFR منصة الذكاء الاصطناعي الاولى المفضلة بين رواد صناعة الأمن.”

حول SAFR‏

تُعدّ (www.safr.com) SAFR أهم منصة معنية بالتعرف إلى الوجه في العالم للذكاء المرئى والتحليل اللحظى لانظمة المراقبة او البث المباشر للفيديو. تُسخّر SAFR قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة العالم في العودة إلى العمل. سواء أتم استخدامها لتقيم الاشغال الفعلى للمنشأة، أم لاكتشاف قناع الوجه، أم للتحكم في الدخول بدون لمس، وتتمتع SAFR بمرونة في كيفية استخدمها مع البنية التحتية المتاحة جيث يمكن استخدامها عن طريق الأنظمة السحابة أو الخوادم داخل المنشأة أو باستخدام أنظمة إدارة الفيديو (VMS). تُعزز SAFR الأمان، وتزيد نسبة الوعي الظرفي، وتقدم معلومات متعمقة تُحسّن الكفاءة التشغيلية وتحمي صحة الناس وسلامتهم في كل مكان.

للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ:

Keith Zentner

public_relations@realnetworks.com

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