‫النظرة الأولى: تجول في حافلة جي: 77 سكاي ماستر بالغة الفخامة بمساحتها التي تبلغ 33 قدمًا من إنتاج ليكساني موتوركارز

لوس أنجلوس، 29 سبتمبر أيلول 2020 / بي آر نيوزواير / — أحدثت سيارة ليكساني موتوركارز جي-77 سكاي ماستر (Lexani Motorcars G-77 Sky Master)، وهي ناقلة فاخرة للغاية بطول 33 قدمًا، ثورة في المكاتب المتنقلة، وجلبت مستويات جديدة من الهيبة للسفر برا.

أطلقت الشركة مؤخرًا أول جولة على الإطلاق مصورة بالفيديو للمقصورة الداخلية المذهلة للمركبة، وهو حقًا شيء يستحق المشاهدة. تم إجراء تعديل تحديثي على كل شبر من هذا المعقل المتدحرجة من الجزء العلوي بمهارة العلامة التجارية لجنوب كاليفورنيا وتذويدها بالمواعيد الإلكترونية الحديثة. صرح تيم ليفين، بطريقة مازحة، لبيزنس إنسايدر ، “يشبه تصميمها الداخلي طائرة خاصة فاخرة”.

وهو بهذا التصريح لم يخطئ في شيء.

تفتح سكاي ماستر (Sky Master) على مقصورة رحبة ومدهشة للجولات مع ستة مقاعد جلدية إيطالية مخصصة مزودة بمساند للقدمين وتدفئة وخيارات للتدليك وطاولات LM المميزة على طراز الخطوط الجوية. يضمن نظام صوت المسرح المنزلي بوز (Bose) المذهل، إلى جانب تلفاز 65 بوصة منحني فائق الدقة مدمج في قسم المقصورة الأمامية، تجربة مشاهدة لا تُنسى. ما وراء أماكن مقصورة القيادة الفخمة يوجد مطبخ صغير ودورة مياه وقاعة اجتماعات خاصة لكبار الشخصيات تتحول بشكل مذهل من محطة أعمال متكاملة إلى منطقة استراحة مريحة بلمسة زر واحدة. تم دمج أجهزة أبل آيباد (Apple iPad) وماك ميني (Mac Mini) لعقد مؤتمرات الفيديو ونظام مراقبة سيكيورتى-360 (360-Security) بشكل لا تشوبه شائبة في نظام كنترول فور (Control4) للسيارة الذي يتحكم فيه المستخدم. وهذه الأنظمة لا يضر دمجها منصة فورد إف-550 (Ford F-550) معتمة وبأقل من حجمها الحقيقي.

أخذ كيفين كوينكا (Kevin Cuenca) المشاهدين مؤخرًا داخل الحافلة الضخمة لأول مرة لإجراء جولة تفصيلية على قناة يوتيوب (YouTube) الخاصة بالعلامة التجارية:

الفيديو: https://www.youtube.com/watch? v=7EknKp-LZec&t=4s

وسائل الراحة في المقصورة السياحية لكبار الشخصيات:

مقاعد فاخرة للغاية مخصصة لما يصل إلى 6 من كبار الشخصيات، مزودة بمقاعد جلدية إيطالية مخصصة مع إمالة ومساند للقدمين وتدفئة وتدليك وتهوية.

طاولات كتابة مخصصة على طراز طاولات الطيران قابلة للسحب في كل وضع جلوس

قسم الخصوصية الإلكتروني مع تلفاز سامسونج فائق الدقة 4K منحني مقاس 65 بوصة

مشغل أقراص DVD سوني بلو راي

أبل تي في (Apple TV)

نظام شاشة باللمس كنترول فور (Control4) للصوت والصورة

نظام تكييف هواء لكابينة كبار الشخصيات شديد التحمل

نظام صوت المسرح المنزلي من أكوستيماس بوز (Bose Acoustimass) مع مضخم صوت

شاشة مراقبة GPS طوال الوقت

نظام مراقبة أمان 360 درجة

أضواء القراءة الفردية

مصابيح سقف عاكسة للضوء LED

نوافذ مظللة سيراميك لكبار الشخصيات

ستائر إلكترونية للنوافذ

خزائن الوجبات الخفيفة الفاخرة المخصصة

تشكيلات 24K Gold

لوحة مفاتيح كمبيوتر ماك (Mac) ولوحة التتبع

نظام الاتصال الداخلي

محطات USB وشحن متعددة 12 فولت

وسائل الراحة في المطبخ الصغير:

صانع قهوة نسبرسو (Nespresso) قابلة للطي

ثلاجة صغيرة نوركولد (Norcold)

فرن المايكرويف

سطح تحضير مع لوح التقطيع

وسائل الراحة في الحمام:

حوض غسيل لكبار الشخصيات

حمام من الخزف

أرضية رخام كريما مارفيل

مرآة زينة تتلاشى مع التلفزيون

خزان مياه صافية بسعة 44 جالون

وسائل الراحة في غرفة الاجتماعات:

مقاعد جلوس من الجلد الفخم تتسع لـ 4 أشخاص يتحولون إلى سطح نوم

تلفزيونات سامسونج 49 بوصة مزدوجة

نظام شاشة باللمس كنترول فور (Control4) للصوت والصورة

مشغل أقراص DVD سوني بلو راي

خزانات تخزين متعددة

محطة أعمال متكاملة للمسح الضوئي والفاكس والطباعة

شاشة مراقبة أمنية مقاس 24 بوصة

ميزات مقصورة السائقين:

شاشة مراقبة سوداء ونقية