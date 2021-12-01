‫النتائج المالية لمنصّة ألعاب SOFTSWISS لعام 2021

غزيرا، مالطا, 28 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — يسُرّ منصّة ألعاب SOFTSWISS مشاركة نتائجها الأولية لعام 2021؛ وتعكس البيانات المقدّمة أدناه النتائج المالية التي حققتها المنصّة في المدّة من يناير إلى ديسمبر 2021.

ارتفعت جميع النتائج المالية لمنصّة ألعاب SOFTSWISS لأكثر من الضعف مقارنةً بعام 2020. وينبغي التنويه بشكل خاص إلى أنّ المنصّة حققت زيادة كبيرة في المتوسط الشهري الإجمالي لإيرادات الألعاب؛ حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 200 مليون يورو في عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 88 مليونًا في عام 2020. وفي المقابل، تجاوز المتوسط الإجمالي للمراهنات 5 مليارات يورو شهريًا مقارنة بـ 2,2 مليار يورو في العام السابق؛ وهو ما يعكس تحقيق نمو بنسبة 130٪.

كما ارتفع المتوسط السنوي الإجمالي لإيرادات الألعاب والمراهنات بشكل ملحوظ؛ حيث تجاوز المتوسط الإجمالي لإيرادات الألعاب 250 مليون يورو في شهر ديسمبر، بينما لم يتجاوز ذلك 130 مليون يورو في شهر يناير. وقد حدث الارتفاع نفسه مع المتوسط الإجمالي للمراهنات الذي تضاعف تقريبًا من 3,3 مليارات يورو إلى 6,5 مليارات يورو.

ويرجع هذا الارتفاع إلى أنّ منصّة ألعاب SOFTSWISS قد بدأت في عام 2021 في تقديم ألعابها في العديد من الأسواق الجديدة، مثل أسواق: اليابان والبرازيل والأرجنتين والهند وتونس.

وقد شكّلت العملات المشفّرة نسبة 40% تقريبًا من العملات المستخدمة في عام 2021، بينما بلغت هذه النسبة 20% فقط في عام 2020. وكانت الزيادة الأكبر من نصيب عملة البيتكوين، حيث احتلت المركز الخامس في ترتيب العملات الأكثر استخدامًا في عام 2021؛ ومازالت هذه العملة هي الأكثر استخدامًا بين جميع مستخدمي منصّة ألعاب SOFTSWISS. وفيما يلي ترتيب العملات المشفّرة الأكثر استخدامًا:

البيتكوين (BTC) ؛ بنسبة 83,3%

؛ بنسبة 83,3% الإيثريوم (ETC) ؛ بنسبة 8%

؛ بنسبة 8% اللايتكوين (LTC) ؛ بنسبة 3,9%

قال أندريه ستاروفويتوف، مدير العمليات بشركة SOFTSWISS «شركة SOFTSWISS معروفة منذ مدّة طويلة بكونها مزوّد رائد لحلول تبادل العملات المشفّرة بين الشركات، وقد أثبت العام الماضي مرّة أخرى نجاح الشركة في توفير تلك الحلول. وقد تزايد استخدام العملات المشفّرة بشكل واضح في قطاع المراهنات؛ لذلك نحن نركّز بشكل خاصّ على استخدامها في عمليات التطوير التي نُجريها. وتُمثّل البيانات المالية لعام 2021 النتيجة المتوقعة لتطبيق إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى توسيع محفظة أعمالها باستخدام العملات المشفّرة.»

في العام الماضي، أقامت منصّة SOFTSWISS شراكات مع أكثر من 60 عميلًا وأكثر من 20 مزودًا للألعاب. وتوفّر المنصّة حاليًا ما يلي:

أكثر من 170 استوديو للألعاب يوفّر محتوى ترفيهي

أكثر من 11,800 لعبة

أكثر من 3,000 لعبة مُصمّمة خصيصًا للعملات المشفّرة

الألعاب الأكثر استخدامًا بين ألعاب منصّة SOFTSWISS:

لعبة “ Sweet Bonanza ” (لعبة مطوّرة من قبل شركة Pragmatic Play ) لعبة “ Book of Dead ” (لعبة مطوّرة من قبل شركة Play’n Go ) لعبة “ Fire in the Hole xBomb ” (لعبة مطوّرة من قبل شركة Nolimit City )

عن منصّة SOFTSWISS

تُعدّ SOFTSWISS علامة تجارية دولية توفّر حلولًا برمجية معتمدة ومفضّلة على نطاق واسع للألعاب الإلكترونية. تمتلك شركة SOFTSWISS العديد من تراخيص الألعاب، وتوفّر حلولًا متكاملة للألعاب الإلكترونية. في عام 2013، أصبحت SOFTSWISS الشركة الأولى في العالم التي توفّر حلول مراهنات إلكترونية مُصمّمة خصيصًا لعملة البيتكوين المشفّرة.