‫النائب ستريدا جعجع رئيسة مهرجانات الأرز الدولية تتعاون مع شركة Eurisko Mobility لإطلاق الغابة الذكية: مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للحفاظ على غابات لبنان

بيروت، 6 يناير 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Eurisko Mobility، وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات المدن الذكية و تطوير تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، عن تعاونها مع لجنة مهرجان الأرز الدولي لوضع نظام متطور لحماية سبع غابات منتشرة في ربوع لبنان.

النائب ستريدا جعجع خلال مؤتمر الغابة الذكية الذي أقيم في 4 ديسمبر 2019 (صورة مشتركة مع شركة PRNewsfoto/Eurisko Mobility)

على رأس المآسي التي منيت بها غابات لبنان، التي تقلصت مساحتها إلى ما دون 12%، أدى اندلاع العديد من الحرائق المدمرة إلى وضع استدامة منظومة البلاد البيئية في قلب الخطر. وفي غياب إستراتيجية وطنية فاعلة في هذا الصدد، تبشر مبادرة “الغابة الذكية”، التي أطلقتها Eurisko Mobility اعتمادًا على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بإحداث تغيير جذري في هذا الشأن.

فقد عفا الزمن على الحلول التقليدية التي تقوم على معادلات رياضية ثابتة تستبعد الخصائص الطبيعية النوعية للغابات المقصودة كما توفر تنبؤات متقلبة من حيث الدقة لدى تطبيقها على مختلف أنواع الغابات في مختلف أنحاء العالم.

تعتمد مبادرة الغابة الذكية على محرك إلكتروني متطور قائم على الذكاء الاصطناعي والتعلُّم عن طريق الآلة يستوعب الخصائص الطبيعية النوعية لأية غابة في لبنان. ويعزز القدر الذي جُمع من البيانات من دقة مؤشر مخاطر الحرائق، بل يتيح إمكانية التعرف على الحرائق المُستحثَّة عن طريق العوامل غير الطبيعية استعانة بالرصد القصيّ، كما يتكيف مع التغيُّر المناخي عن طريق التعلُّم غير المُراقَب عن طريق الآلة.

ويتسنى للنظام، عن طريق لوحة تحكم تفاعلية، مقارنة المعلمات السابقة بالمعلمات الآنية المرتبطة بدرجة حرارة الهواء والتربة ودرجة الرطوبة والضغط الجوي وسرعة الرياح وانبعاثات أول وثاني أكسيد الكربون وغيرها من العوامل. كما تشمل مبادرة الغابة الذكية محرك إشعارات تلقائية يستحثها ارتفاع مستوى مخاطر الحريق أو انبعاثات غازي أول وثاني أكسيد الكربون، بحيث يرسل ذلك المحرك رسائل بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية قصيرة وإشعارات طارئة ومكالمات هاتفية تلقائية إلى وحدات الاستجابة النوعية ومن بينها إدارة الدفاع المدني والبلديات والمنظمات الأهلية غير الحكومية، وذلك بناءً على مستوى الخطر ونوعه من أجل تفادي ودرء اندلاع الحرائق المدمرة المحتملة.

وقد أُعدت خارطة طريق واضحة من أجل هذا المشروع الذي يُنفَّذ على مستوى الدولة بأكملها: وتنطوي على جمع البيانات والإعداد والمعالجة لاختيار النماذج المُثلى للذكاء الاصطناعي والتعلُّم عن طريق الآلة فيما يتعلق بكل غابة من الغابات إضافة إلى نظام مركزي يربط بين جميع الغابات، ومن ثَمَّ دمج النظام بطائرات مسيرة لإرسال صور آنية وإحداثيات جغرافية للحرائق.

تفخر Eurisko Mobility من خلال مؤسسيها زياد طوق و إدغار طوق، برعايتها الكاملة لنظام الغابة الذكية وصيانته إذ تُقدَّر تكلفة المبادرة بمبلغ 700 ألف دولار أمريكي لتجهيز الغابات السبع، كما عهدت الشركة إلى النائب ستريدا جعجع بتقديم النظام للحكومة كي يستفيد لبنان بأكمله. وقد عبرت النائبة ستريدا جعجع عن دعمها التام والخالص للأخوين طوق على أمل أن “تنقشع السحابة السوداء الجاثمة على سمائنا حتى نتمكن من استئناف ما نحققه من نجاح سويًا.”

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زياد طوق، شريك مؤسس بشركة Eurisko Mobility خلال مؤتمر الغابة الذكية (صورة أرشيقية PRNewsfoto/Eurisko Mobility)