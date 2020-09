‫الموافقة على بيع منتجات العلامة التجارية “ايجل انرجي” التابعة لشركة نكست لفيل انرجي في دبي من خلال تحالف الموزعين الجديد

نبذة عن شركة نكست لفيل انرجي منذ عام 2015، تتولى شركة نكست لفيل انرجي (Next Level Energy Inc.) في فانكوفر، كندا بتطوير تقنيات بديلة لمستخدمي الكافيين بناءً على أكثر من عقد من البيانات حول منتجات المبخر الإلكترونية.وبعقد العزم على إيجاد نظام أفضل وأكثر صحة للمستهلكين لزيادة طاقتهم، ابتكرت الشركة العلامة التجارية ايجل انرجي (Eagle Energy)؛ وهو المكمل الأول والوحيد للطاقة المصنوع من مكونات طبيعية ونشطة ونباتية، بما في ذلك مستخلص الجوارانا والجينسينغ وفيتامين ب 12.ايجل انرجي متوفر في الولايات المتحدة من خلال eagle.energy ومن خلال البيع بالتجزئة أو عبر الإنترنت في اليابان وكوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

