‫الموافقة على استخدام كبسولة ليانهوا شنغوين (حبيبة) كمؤشر آخر على فيروس كوفيد-19

شيجوانغواغ، الصين، 15 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 14 نيسان/أبريل، 2020 أعلنت شركة ييلنغ للمواد الصيدلانية أنها والشركة المتفرعة عنها ييلنغ للمواد الصيدلانية في بكين قد تلقتا وثيقة الموافقة على استعمال كبسولات المكمل الدوائي ليانهوا شنغوين Lianhua Qingwen وحبيبات ليانهوا شنغوين التي تصدرها إدارة الدواء الحكومية كمؤشر إضافي. وتمت الموافقة على دواء كبسولات لينهوا شينغوين وحبيبات لينهوا شينغوين لإضافة “مؤشرات وظيفية” للمؤشرات التي تمت الموافقة عليها سابقا: في المعالجة التقليدية لالتهاب الرئة الناتج عن فيروس كرونا، ويمكن استعماله في حالات الحرارة، والسعال والإنهاك الخفيفة والعادية، استعمال وكمية الدواء زادت من قدرة معالجة كوفيد-19 الخفيفة والطبيعية لـ 7-10 أيام وما إلى ذلك.”

في هذا الوباء المحلي، أصبحت كبسولاتليانهوا شنغوين(الحبيبات) أكثر الأدوية الصينية الحاصلة على براءات الاختراع الموصى به بشكل متكرر لعلاجكوفيد-19. وفي الإصدار الرابع إلى السابع من مخطط تشخيص التهاب الرئة الجديد ونظام العلاج للإصابة الناتجة عن فيروس كورونا الذي نشرته لجنة الصحة الحكومية والإدارة الحكومية للطب الصيني التقليدي. يوصى بتناول كبسولة الدواء الصينيةليانهوا شنغوين(الحبيبية) للوقاية والعلاج للمرضى الذين يعانون من الإنهاك والحمى خلال فترة المراقبة الطبية.

تم تأكيد فعالية كبسولةليانهوا شنغوين(الحبيبية) في علاجكوفيد-19من خلال التجارب الأساسية والدراسات السريرية. نشر فريقجونغ نانشانمؤخرًا ورقة بحث بعنوان “التأثير المضاد للفيروسات ومضاد الالتهابات للطاعون الحافضة للحرارة على فيروسات الكورونا الجديدة” في المجلة الدولية فارماكولوجي ريسيرتش، التي كانت أول مقالة بحثية أساسية لعلاج صيني حاصل على براءات الاختراع الصيني فعال ضد فيروس سارس– كوف-2. في هذه الدراسة، وجد أنليانهوا شنغوينيمكن أن يمنع بشكل كبير تكاثر فيروس كورونا الجديد في الخلايا، كما ثبت أنه يقلل من تواجد جزيئات الفيروس في الخلايا بشكل كبير بعد معالجة فيروس كورونا.

ويذكر أن هذه الموافقة هي في المؤشرات المعتمدة أصلا على أساس إضافة “كوفيد-19 الخفيف، النوع العادي” من المؤشرات الجديدة. في الوقت نفسه، لم تنكر الدفعة الجديدة من مواصفات الأدوية الموصوفة الوضعية الأصلية للعقاقير التي لا تستلزم وصفة طبية.

حتى الآن، تم تسجيل كبسولات عقار ليانهوا شنغوين في هونغ كونغ (السار الصيني)، ماكاو (السار الصيني) البرازيل، إندونيسيا، كندا، موزمبيق، رومانيا وغيرها من الأماكن كـ “الطب الصيني الحاصل على براءات الاختراع”، “الطب”، ” طب النبات “و” المنتجات الصحية الطبيعية “، وقد تمت الموافقة على تسويقها.